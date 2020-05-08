У сибирячки, зараженной коронавирусом, забирают сына

У Елены Лапочки хотят забрать сына. Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала историю сибирячки. Лена заболела 22 апреля, но врачи отказывались класть женщину в больницу. Говорили, раз нет подтвержденного коронавируса, то и основания для госпитализации отсутствуют. Когда же сибирячке полегчало, пришли результаты мазков. Коронавирус был обнаружен, и молодую маму с конвоем забрали из дома, закрыли в больнице. Дома у Лены остались сын и бабушка, их анализы отрицательные. Ребенка забрала к себе подруга. И вот теперь новый поворот: медики хотят изъять ребенка.

Подруга Катя* забрала сына Лены в одно из сел Новосибирской области. Утром 8 мая Кате позвонили из районной администрации.

- Кто-то донес, что у Кати дома живет мой ребенок. Его считают контактным и уверяют, что он болеет коронавирусом. Хотя тесты - отрицательные. Как мне объяснила подруга, им все равно. У них есть правила: нужно изолировать контактных, и все, - рассказала КП-Новосибирск Елена.

Итог печальный: всю семью, где проживал сын Лены, посадили на карантин. С работы их тоже попросили уйти на две недели. Врачи пообещали взять мазки на анализ.

- Медики начали возмущаться: на каком основании ребенок вообще находится с моей подругой? Заявили, что заберут его по указанию Роспотребнадзора. Катя спросила: «А как бы он без матери жил?», - описывает события сибирячка.

Эпидемиологи непреклонны: пообещали приехать с приказом и забрать ребенка. Лена в панике. Как ей рассказала подруга, мальчика могут отправить либо в детский приют, либо в инфекционную больницу № 3.

- Их не волнует, куда везти моего ребенка. Им 10 раз объяснили, что мазки отрицательные. Они продолжают гнуть свою линию и говорить, что деть мальчика больше некуда, - возмущается Елена.

Сидя в четырех стенах больницы, сибирячка ничего не может сделать. На семью ее подруги соседи уже начали косо смотреть, считают Катю врагом народа. По рассказам Елены, подруге начали угрожать уголовным преследованием.

- Я уже написала в минздрав электронное письмо, но ответа пока нет. Юристы посоветовали обратиться в органы опеки, но они будут работать только после праздников, - объясняет Елена.

КП-Новосибирск будет следить за судьбой семьи Лапочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они звали меня в громкоговоритель, кричали на всю улицу»: сибирячку с коронавирусом принудительно увезли в больницу, когда она практически выздоровела

Елена Лапочка долгое время чувствовала себя плохо, но врачи ее игнорировали (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru