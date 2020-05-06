Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 7 мая 2020 года: репетиция воздушного Парада Победы и очереди из скорых

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 мая 2020 года пришли из оперативного штаба Новосибирской области: за прошедшие сутки в Новосибирске выявили 63 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом в Новосибирской области теперь составляет 809 человек. Жертвами коронавируса стали 11 человек, хронические заболевания усугубили течение болезни и привели к летальному исходу.

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

Количество детей с COVID-19 продолжает расти в Новосибирске. За прошедншие сутки врачи выявили четверых детей, заболевших коронавирусом. Они госпитализированы в детскую больницу №3. Всего в больнице находятся 82 маленьких пациента с подозрением на коронавирус, включая 39 детей с подтвержденным диагнозом.

ОЧЕРЕДЬ ИЗ СКОРЫХ

Минздрав Новосибирской области прокомментировал очередь из машин «скорой помощи» у инфекционной больницы №11 на левом берегу. По данным ведомства, это сделано для того, чтобы исключить взаимодействие пациентов между собой в приемном покое: среди госпитализированных есть люди с подтвержденным диагнозом, а есть - с подозрением на коронавирус. Поэтому больные ждут своей очереди в машине «скорой». Но если пациент в тяжелом состоянии, его госпитализируют вне очереди.

ЗАРАЗИЛИСЬ ПОЛИЦЕЙСКИЕ...

Трое полицейских в Октябрьском районе заразились коронавирусом. По данным источника из МВД, коронавирус подтвердился у эксперта, оперативного работника и еще одного сотрудника. Сейчас ряд сотрудников отправлен на карантин, медики проверяют их здоровье.

... СОТРУДНИКИ ЗАВОДА...

Двое рабочих завода по производству очистителей воздуха «ТИОН» пополнили число заболевших. Один сотрудник не выходил на работу с 26 апреля, другой — с 28 числа, после того, как почувствовали признаки ОРВИ. Уже 4 мая тесты подтвердили COVID-19 и мужчин госпитализировали. Поскольку завод работает в несколько смен, а рабочие распределены по цехам, круг контактировавших составил 13 человек.

...И СТЮАРЕДЕССА

Заболевшая коронавирусом стюардесса чуть не ушла в рейс.

Сначала у ее мамы нашли пневмонию. Когда маму наконец-то госпитализировали, стюардесса пришел анализ на коронавирус: тест оказался отрицательным. Но история с мамой тревожила девушку, и она отказалась от полетов, взяв отпуск за свой счет. Как оказалось, не зря.

ПАРАД В ОБЛАКАХ

7 мая новосибирские военные проведут генеральную репетицию Парада Победы в небе над центром города: начнется она в 12.00. В параде будут участвовать 10 воздушных судов — транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.

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