«Это какая-то ошибка. Мы здоровы!»: мама с 5-летним сыном, у которых подозревают коронавирус, умоляет выпустить их из больницы

«Мы — законопослушные идиоты», — так начинает свой рассказ жительница Новосибирска Наталья Прохорович. Женщина извиняется за чрезмерные эмоции, но признает, что она больше не может сдерживать возмущение.

Семья Натальи — она, ее муж и 5-летний сын, — госпитализированы в больницу с подозрением на коронавирус. Принудительно. По решению суда. Основанием стало донесение из поликлиники: семья контактировала с больным коронавирусом, у них у всех высокая температура, кашель и насморк. Вот только половина из сказанного — чей-то вымысел.

Анализ на коронавирус отрицательный, но мама с сыном по-прежнему в больнице.

«У НАС НЕТ СИМПТОМОВ, МЫ БУДЕМ ДОМА»

Семья не отрицает, что контакт с больным коронавирусом был. Это правда. Наталья говорит, как только они об этом узнали, то сами позвонили в поликлинику и рассказали.

— 12 апреля муж встретился со своим знакомым. Я и сын с ним не контактировали. 14 апреля у знакомого поднялась температура. Он вызвал врача из поликлиники. Ему сказали — ОРВИ. На следующий день человеку стало хуже, он вызвал «скорую», его увезли в больницу, там взяли анализ на коронавирус. Это было 15 апреля. О том, что тест положительный, он узнал только 20 апреля, об этом он тут же сообщил нам. Мы позвонили в поликлинику, мы рассказали обо всем врачам, — рассказала КП-Новосибирск Наталья. — Нам сказали, что пришлют «скорую». Мы отказались, у нас не было симптомов болезни. Предложили, чтобы тест на COVID-19 взяли на дому.

При этом Наталья честно признает, что до того, как они с мужем узнали о болезни друга, у них поднималась температура до 38 градусов, но всего на день, у ребенка вообще никаких симптомов не было.

Анализы на коронавирус у них взяли спустя два дня, после того, как они сообщили о контакте. С того самого момента все члены семьи изолировались: сидели дома, каждый день отчитывались медикам о состоянии своего здоровья.

— Спустя два дня, как у нас взяли тест, 24 апреля в 22.00 к нам приехали из Роспотребнадзора: женщина в противочумном костюме и полицейский, — рассказывает Наталья. — Мы подумали, что, наверное, анализ оказался положительным, но вдруг выясняем, что специалист не знает — ни о результате теста, ни о том, что он был взят. Врач лишь сказала, что ее задача — увезти нас в больницу. Но на каком основании? Мы при ней измерили температуру, все нормально, но это просто проигнорировали.

В Роспотребнадзоре сказали, что их сотрудники не приезжают на дом, чтобы госпитализировать пациентов с подозрением на коронавирус.

«ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ТОМУ, КТО СДЕЛАЛ ЛОЖНЫЙ ДОНОС»

Семья отказалась ехать в больницу. На следующий день, 25 апреля в субботу, в 10.00 утра суд вынес решение о принудительной госпитализации. Адвоката Натальи не пустили на заседание без объяснения причин.

Железобетонным основанием для принятия столь строгой меры в отношении семьи стал документ из поликлиники, в котором говорилось, что у всех членов семьи высокая температура, кашель, насморк.

— Мне очень хочется посмотреть в глаза тому, кто составил донесение из поликлиники на нас. С несуществующими симптомами, при отсутствии осмотра врачами, вопреки данным в протоколе забора анализов, ведь если бы были симптомы — анализы на дому у нас бы не взяли, вопреки всем наблюдениям по телефону из той же поликлиники, — возмущается Наталья. — Врач «скорой», который приехал нас госпитализировать по решению суда, осмотрел и удивился, зачем нас забирать: мы здоровые и адекватные. Причем врачи не отрицают, что в больнице есть реальный риск подхватить коронавирус, и лучше лишний раз там не появляться.

В итоге, Наталью с сыном отвезли в детскую больницу №3, а мужа — в инфекционный госпиталь. Сибирячка признается, что ей с ребенком повезло больше, чем мужу: они в палате одни, а муж лежит вместе с теми, у кого диагноз официально подтвержден.

Еще один отрицательный анализ на коронавирус.

«Я БОЮСЬ ЗА СВОЕГО РЕБЕНКА!»

На момент, как семью госпитализировали, по-прежнему неизвестны результаты их первого теста, в больнице его взяли повторно.

— Свекровь со скандалом выбила информацию о первом тесте. У меня и сына он оказался отрицательным, почему нам об этом не сообщали, ведь тогда бы нас не отвезли в больницу, неизвестно, — продолжает Наталья.

Несмотря на то, что первый тест у мамы и сына отрицательный, их все равно держат в больнице. По суду там они должны быть до 9 мая. С момента второго теста прошла почти неделя, результат неизвестен.

— У меня страх за ребенка. Господи, он без симптомов вообще, ни разу не поднялась температура, ни кашля, ни насморка. С каждым новым днем здесь, в больнице, страх больше. Риск заразиться реальный, — делится своим отчаянием Наталья. — Я все понимаю: боремся с пандемией, нужно пресекать пути распространения инфекции, изолировать даже подозрительные случаи. Но у нас есть возможность сидеть в отдельной квартире, без пожилых родственников, со всеми удобствами, с бесконтактными доставками продуктов. Сейчас, когда со всех сторон, каждый день, из всех щелей нам сообщают о дикой загруженности медиков, мое пребывание в стационаре выглядит полным абсурдом. Врачам низкий поклон. Они все делают, что могут. Но внутри у меня гнев, злость. Ощущение полного бессилия перед системой. Понимание, что ты ни на что повлиять не можешь.

По словам Натальи, она и члены ее семьи уже направили жалобу в областной Минздрав и Роспотребнадзор, а также уполномоченному по правам детей. В минздраве пообещали во всем разобраться в течение месяца, а в Роспотребнадзоре ответили: наши специалисты не выезжают к людям на дом, чтобы забрать в больницу…

КП-Новосибирск также направила запрос в областной Минздрав.

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