«Нас закидают камнями, когда вернемся! Будут завидовать»: застрявшие в Таиланде туристы получают 100 рублей в час за разлуку с Россией

Россияне, что застряли за границей, потрясены внезапной удачей, им начали приходить выплаты. За разлуку с родиной, власти (наши, не тайские) начали давать компенсации. Причем, хорошие: 2400 рублей – взрослому, 1600 – ребенку ежедневно.

Джек-пот достался тем, кто пытался вернуться на родину, но сорвался авиарейс: из-за коронавируса самолетов отменяли много. И вот с того дня, когда сгорел билет, капает ежедневная компенсация. Она положена всем, у кого были билеты на даты с 16 марта по 31 мая.

- У нас семья: двое взрослых и два ребенка. Получается – 8 тысяч в день получаем. Нам на шесть дней сначала задержали выплату, а потом пришло сразу 48 тысяч, - поделилась с КП-Новосибирск одна из сибирячек, которая скучает по дому в знойном Таиланде.

Некоторые самолет отменяют: туристы не спешат покидать Таиланд, предпочитая получать выплаты и снимать виллы. Фото: предоставлено героем публикации.

Билет в Новосибирск у нее был куплен на 17 апреля. Она говорит, что выплаты теперь идут ежедневно на карточку. Для этого семья заполнила анкету на Госуслугах, подтвердив, что их самолет отменили. Всего они уже получили от государства 80 тысяч рублей.

За месяц одному взрослому человеку может «накапать» 72 тысячи рублей. А семья сибиряков из четырех человек может получить 240 тысяч, деньги, что и говорить, большие.

Власти, конечно, периодически объявляют рейсы в Россию. Но их же периодически и отменяют: иногда бывает слишком мало пассажиров, прошедших регистрацию.

С одной стороны туристы рассуждают: на чужбине есть солнце, фрукты и 2400 рублей в день, а там, в России, - обсерватор и самоизоляция. С другой, вернуться домой можно не всем. МИД отдал приоритет тем, кто находится за границей с начала этого года – возвращение на родину доступно для них. Тех, кто улетел раньше, будут вызволять позже. Логика в том, что эти люди сознательное шли на более долгое пребывание за границей.

«Обратно в гостиницу не пускают» - долгожданный самолет отменили «перед носом» у пассажиров. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Многие хотели бы вернуться скорее, несмотря на компенсацию. У кого-то в России дела, у кого-то дети, - рассказывает нам загоревшая в Таиланде россиянка.

Чтобы сэкономить в солнечной стране (компенсация – не повод транжирить) некоторые русские объединяются по несколько семей для совместной аренды виллы. Говорят, стоит аренда от 70 тысяч рублей в месяц.

- На самом деле, пляжи закрыты, бассейны в отелях закрыты. Поэтому вилла – это единственная возможность пользоваться бассейном, - объясняет собеседница.

Справедливости ради напомним, что попавшие под денежный дождь россияне, основательно помыкались на чужбине. Есть, например, те, которые, купив билет, успели выехать из домов, примчаться в аэропорт и получить там от ворот поворот. Потом еще снять новое жилье удалось не сразу: кто-то и побродяжничать успел.

Вилла, на которой живет семья сибиряков. Фото: предоставоено героем публикации.

Билеты домой покупали – не по обычной лояльной цене турагенств. Некоторые выложили по 80 тысяч с носа за сорвавшийся шанс вернуться в Россию. Расходы оказались куда выше, чем ожидалось. Кто не сдал билет – так и не вернул эти деньги, вместо этого улетит другим рейсом. Кто сдал – тому эвакуация из зарубежья обойдется в 400 евро, то есть около 32 тысяч рублей. В общем, бонус от государства идет наряду с уже понесенными, или будущими потерями. Стало быть, кому-то достанется немного, а кому-то крупно повезло. По-разному.

Сейчас, позавтракав креветками и выпив свежий кокос, туристы листают страницы соцсетей и перечитывают многочисленные оскорбления. Многочисленные хейтеры костерят путешественников за то, что, якобы, из-за них в России появился коронавирус.

«Это они еще не знают, что мы тут материальную помощь получаем. Узнают, нас закидают камнями, когда вернемся! Будут завидовать!», - обсуждают в мессенджерах туристы.

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