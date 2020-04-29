«Где она будет рожать?»: в Новосибирске у беременной с сахарным диабетом нашли коронавирус

В социальных сетях мама беременной сибирячки написала пост. Он похож на настоящий крик о помощи. Инне* 26 лет, у нее сахарный диабет и она на восьмом месяце беременности. Несколько недель назад Инну забрали в инфекционную больницу. Женщина не понимает, как и где ее дочка будет рожать. Но обо всем по порядку.

Инна почувствовала недомогание две недели назад. У сибирячки поднялась температура, и она решила перестраховаться. Обратилась к врачу.

- Дочка пошла в поликлинику. Ей сделали тест на коронавирусную инфекцию. Инна вернулась домой и через три часа вызвала «Скорую помощь». У нее появился еще один опасный симптом - першение в горле. Медики сделали еще один тест и решили перестраховаться - отвезли мою дочь в инфекционную больницу, - рассказала КП-Новосибирск Алиса Викторовна*, мама девушки.

Тест от врачей «Скорой помощи» был готов через сутки. Результат положительный. По рассказам Алисы Викторовны, Инну начали лечить антибиотиками в щадящих дозах и иммуноукрепляющими препаратами.

- Дочку уговорили на это. Сказали, что вреда ребенку это не нанесет. Хочу отметить, что через пять дней после ее госпитализации пришел тест из поликлиники, который показал отрицательный результат, - говорит женщина.

Маме Инны не понравилось то, что в палату к ее беременной дочке сначала положили девушку с положительным тестом, а через три дня выписали. Следующей соседкой стала сибирячка, которая ждала результатов своих анализов.

- Все-таки моя дочь - будущая мама, и можно было ее дополнительно обезопасить. Кстати, никакого гинекологического обследования там не делают. В больнице вроде как есть аппарат УЗИ, но специалиста нет, - продолжает Алиса Викторовна.

Позавчера у Инны снова взяли анализ, который показал наличие инфекции в организме. Теперь выписка будущей мамы под большим вопросом.

- Сегодня, 29 апреля, сделали очередной тест, его результаты пока неизвестны. Пока врачи ничего не говорят. Если этот тест будет отрицательным, то придется сдавать еще несколько мазков. Ведь по закону нужно, чтобы три теста подряд показывали отрицательный результат, - объясняет мама Инны.

Алиса Викторовна переживает: вдруг врачи не успеют полностью вылечить ее дочку от коронавируса? Где же в этом случае она будет рожать?

- А если у нее там роды начнутся? Кто сможет сделать ей кесарево? Нужны ведь специалисты, которых в инфекционной больнице просто нет. Там мою дочь врачи рассматривают как больного человека, а не как беременную, - возмущена сибирячка. - Я просто не знаю, как помочь своей дочери и будущему внуку. Да, я знаю, что есть больницы для беременных с коронавирусом. Но возьмутся ли там оперировать мою дочку, у которой сахарный диабет?

Алиса Викторовна не знает, сможет ли ее внук появиться на свет в нормальных условиях. В инфекционной больнице на ее вопросы не отвечают. Будущая бабушка уже обратилась в министерство здравоохранения и собирается написать письмо в правительство Новосибирской области и в мэрию Новосибирска. Сроки поджимают, и женщине нужно знать четкие ответы на свои вопросы.

КП-Новосибирск отправила запрос в Министерство здравоохранения и будет следить за развитием событий.

* Имена героев изменены по их просьбе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Губернатор Андрей Травников рассказал на встрече с журналистами, куда повезут беременных с коронавирусной инфекцией:

- На территории Центральной клинической больницы в Академгородке есть палаты для женщин, которые в период беременности подхватили COVID-19, в областной больнице в мельцеровских боксах есть возможность и для приема беременных, и для оказания помощи больным с онкологическим профилем.

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