Когда в Новосибирске введут электронные пропуска и из-за чего случались вспышки коронавируса на предприятиях

Глава региона Андрей Травников встретился с журналистами на следующий день после выступления президента и рассказал об основных итогах по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области. Также губернатор ответил на ряд важных вопросов, в том числе на высказывание главного санитарного врачи России Анны Поповой о резком скачке заболевших в нашем регионе. Напомним, глава Роспотребнадзора доложила Владимиру Путину:

- Бурное празднование привело к тому, что темп прироста больных коронавирусом в Новосибирской области вырос вдвое.

С ЧЕМ СВЯЗАН РОСТ ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ?

В самом начале глава региона назвал цифры. На данный момент COVID-19 подтвержден у 436 жителей области, выздоровели 63 человека, умерли - 4. Под наблюдением - 1466 человек, это люди, прибывшие из-за рубежа, из основных очагов внутри страны, а также лица, находившиеся в близком контакте с уже заболевшими. Кроме того, более двух недель под пристальным наблюдением находятся люди с ОРВИ и их семьи.

- Почти 80% заболевших - это те люди, которые были выявлены в результате мониторинга, тестирования и эпидрасследования, - отметил Андрей Травников. - Объем ежедневного тестирования увеличился и сейчас составляет более 3000 тестов. В самом начале пандемии мы тестировали по 100 человек. Активное адресное тестирование сегодня позволяет не допускать очагов заражения.

Также глава региона отметил, что численность заболевших, если считать, сколько людей с диагнозом приходится на 100 тысяч населения, в регионе невысокая.

- По показателю количества заболевших на 100 тысяч населения - чуть больше 15 человек. Это значительно ниже среднероссийского уровня. По стране наш регион в конце, в районе 21-го места, - объявил расчеты губернатор.

ТЕМПЫ ПРИРОСТА - БЕСПОКОЯТ

В то же время глава региона отметил высокий темп прироста по заболевшим.

- Мы повторяем историю графика других крупных городов - Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, отставая от них на срок от 2 до 4 недель. Если не проявим дисциплинированность, можем прийти к тем же результатам. В связи с этим поддерживаю решение Президента РФ о необходимости продления режима нерабочих дней и самоизоляции на период как минимум до 11 мая. Все решения приняты, мы не меняем набор мер как-то принципиально и просто продлеваем этот режим до конца праздничных дней, - подытожил глава региона.

Андрей Травников прокомментировал и сообщение Анны Поповой про «прирост (заболеваемости) вдвое»:

- Подтверждаю, что темпы заболеваемости высокие. Надо это признать. К любым замечаниям, рекомендациям, которые поступают в наш адрес из федерального центра, мы относимся очень внимательно. Поэтому предварительно посмотрели: на прошедшей неделе были два значимых праздника - Пасха и юбилей Ленина. При том что храмы были закрыты к тому времени, доступ на кладбища тоже был запрещен, мы сейчас анализируем, сопоставляем, как эти два события могли повлиять на заболеваемость коронавирусом.

ЗАРАЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Андрей Травников рассказал, что на данный момент в регионе зафиксировано шесть очагов на производствах и трудовых коллективах. Общая численность зараженных именно по этому направлению - 61 человек. Глава региона подробно рассказал об этих случаях заражения.

- Не буду называть предприятия. Каждый случай мы подробно разбирали. Не скрою, были локальные вспышки в медицинских организациях. В основном из-за нарушения мер безопасности: где-то персонал не пользовался средствами индивидуальной защиты, где-то забыли сообщить о контактах с заболевшими, которые происходили в быту, и, соответственно, занесли инфекцию в коллектив. В производственных коллективах был случай, когда вроде как со стороны руководства были предприняты все меры - закуплены все дезинфицирующие средства, средства защиты, выданы памятки, но персонал почему-то не пользовался всеми этими средствами повсеместно. В итоге на данном предприятии рабочие на площадке находились в масках, но, попадая в бытовку и продолжая общение, снимали их. Таким образом один заболевший заразил целую бригаду. Еще один случай произошел в строительной организации. Был приглашен специалист из Москвы, по прилете он не ушел на двухнедельную самоизоляцию, а сразу отправился к людям. В результате - вновь массовое заражение. Руководители предприятий очень оперативно отреагировали - сразу просигнализировали в минздрав, предприняли меры по изоляции заболевших и дезинфекции помещений. Это позволило быстро локализовать вспышку, - подчеркнул Андрей Травников.

ЖДЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОПУСКОВ

Вопрос о введении электронных пропусков для жителей Новосибирска и области был на повестке еще неделю назад. Именно тогда федеральные власти заявили о готовности распространить столичный опыт на регионы. Сегодня Андрей Травников ответил на вопрос: когда же? Конкретных сроков нет.

- Мы готовимся к введению этой меры, но подходим взвешенно. Понимаем, что это серьезно и с точки зрения ограничения, и с точки зрения администрирования. Надо будет организовать беспроблемное обеспечение пропусками не только жителей области, но и гостей, и тех, кто работает в других регионах. Эта часть работы уже выполнена. Технически мы уже готовы к внедрению пропусков, - заверил Андрей Травников. - Но в связи с тем, что регион транзитный, транспортно-торговый, внедрять какие-то индивидуальные региональные решения, ограничивать движение - очень болезненно и чревато. Мы ориентируемся на продукт федеральный - на базе федеральной платформы выдачи цифровых пропусков «Госуслуги СТОП Коронавирус», который реализован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Кода он будет внедряться на территории страны, мы подхватим эту эстафету.

КУДА ПОВЕЗУТ БЕРЕМЕННЫХ С COVID-19

Сейчас многие сибиряки с серьезными заболеваниями, онкологией, беременные переживают. Что будет, если коронавирус обнаружат у них? Смогут ли им помочь профильные доктора? Глава региона ответил на этот вопрос:

- В связи с тем, что коронавирусом может заразиться любой человек - и сердечник, и больной онкологией, и беременная женщина, - на территории области действуют или целые клиники, или отдельные кабинеты в других многопрофильных учреждениях, которые позволяли бы оказывать комплексную медицинскую помощью безопасно для медиков и пациентов. На территории Центральной клинической больницы в Академгородке есть палаты для женщин, которые в период беременности подхватили COVID-19, в областной больнице в мельцеровских боксах есть возможность и для приема беременных, и для оказания помощи больных с онкологическим профилем.

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