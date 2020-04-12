«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса

Центр вирусологии «Вектор» сделал важное заявление: с 29 июня там начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях. Уже отобраны 60 добровольцев, в их числе — один из разработчиков вакцины Ильназ Иматдинов. Как отбирают таких людей и через что им придется пройти, в материале «Комсомолки».

Водка, действительно, защищает от коронавируса. Но не так, как вы думали. Вирусолог объясняет в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

КАК ОТБИРАЮТ И СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ДОБРОВОЛЬЦАМ

Раньше «Вектор» даже вывешивал объявления у себя на сайте и в местной кольцовской медсанчасти № 163, что ищет людей, на которых будут тестировать тот или иной препарат или вакцину. Говорят, есть своеобразный «пул» тех, кто позволяет ставить на себе опыты — ведь за это платят. Сколько получат те, кого первыми привьют от нового коронавируса — держат в тайне. Но, к примеру, четыре года назад добровольцам, которые испытывали на себе вакцину от Эболы, платили около 25 тысяч рублей, что на тот момент примерно соответствовало средней зарплате в регионе.

Не каждый может стать добровольцем. Сначала посмотрят на ваши анализы, которые вы сдаете на месте: это общий анализ крови, мочи и очень подробная, развернутая биохимия, также тест на гепатит, ВИЧ. Если здоровье у вас крепкое, как у космонавта, от вас включат в группу для исследования.

— Принцип один и тот же: из присланных заявок отбираются самые здоровые люди, у которых нет серьезных сопутствующих заболеваний — к примеру, диабета, сердечной недостаточности. Это важно для того, чтобы картина исследования не смазалась, чтобы понять, как вырабатываются иммуноглобулины (именно они защищают от заразы — прим.авт.). Все же знают, что даже из-за ОРВИ в больнице откладывают простую вакцинацию, — рассказал КП-Новосибирск вирусолог Александр Чепурнов. — Все добровольцы пройдут медицинское обследование, и из них выделят группу самых здоровых, на которых первыми испытают вакцину. Опять же — важно получить несмазанную картину. Я обычно для таких выбирал здоровых людей в возрасте от 20 до 45 лет. Потом вакцину введут остальным добровольцам.

Чепурнов знает о чем говорит, в прошлом заведовал лабораторией особо опасных инфекций «Вектора». И сам проводил подобные испытания, только речь шла о еще более грозной заразе — лихорадке Эбола.

«ОТПУСТЯТ ДОМОЙ ЧЕРЕЗ СУТКИ»

После вакцинации людей оставляют в «Векторе», но ненадолого. Как правило, утром в субботу человек туда приезжает, а уже в воскресенье его выписывают домой.

— Примерно сутки они проведут под наблюдением в «Векторе»: там есть специальный профилакторный корпус для таких целей. Вирусологи будут смотреть, нет ли проявлений аллергии или покраснения в месте укола — это бы означало, что начался воспалительный процесс. Если все в порядке, то человека отпустят домой, и он должен будет являться на осмотр через определенный промежуток времени. Обычно выбирают интервал примерно в неделю.

— И все? Укололся, а потом только показываешься вирусологам?

— Нет, конечно: каждый доброволец обязан будет вести дневник и описывать в нем свое состояние. К примеру, было ли повышение температуры, или еще какое-то нарушение. Вирусологи эти записи четко контролируют.

«ПЯТЬ РАЗ СТАВИЛ ВАКЦИНУ ОТ МАРБУРГА»

— Александр Алексеевич, заявлено, что в испытаниях примет участие сам разработчик вакцины. Как вы к этому относитесь?

— А что вас удивляет? Это неприлично было бы не участвовать самому, собрав столько народа! Каждый ученый испытывает в том числе на себе вакцину, которую придумал. К примеру, Анатолий Смородинцев, когда создал вакцину от полиомиелита, испытал ее на своей дочке, свою же вакцину от кори — на внучке, чтобы показать, что она безопасна. Да я сам пять раз прививался от лихорадки Марбурга (собрат лихорадки Эбола — прим.авт), с которой работал: правда, тогда вакцина была еще «грязной». Потом выяснилось, что в случае заражения эффект от вакцины будет обратным, и нанесет вред здоровью. И вакцинацию решили прекратить.

— То есть что-то теоретически может пойти не так?

«Вирус перескакивает сначала на животных, потом – на человека» - как новосибирские ученые создают вакцину против коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— В науке известны случаи, когда после использования инактивированных вакцин человек заболевал. В эту ситуацию сразу же вмешиваются врачи: вирусологи — не медики.

— Что произошло с вашей вакциной от лихорадки Эбола?

— Тогда не было эпидемии, и средства на нее дальнейшее внедрение не выделялись. Но в случае с вакциной от коронавируса — другая история. Отличие «Вектора» в том, что это — единственный в стране центр, где есть животные, на которых можно испытать вакцину. Но опять же: из-за того, что в других центрах нет животных, на которых можно провести испытание, пропадают талантливые разработки других ученых. И я уже несколько таких видел! Во время работы над вакциной они не должны остаться без внимания.

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