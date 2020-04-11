Новосибирские флористы начали торговать чесноком, лимоном и имбирем

Новосибирские флористы подсуетились и в эпоху, когда всем не до подарков, придумали полезный букет. За 2,5 тысячи рублей можно оформить доставку цветов, которые не совсем цветы - вместо роз и мимоз в обертку изысканно упакованы лимон, имбирь и головки чеснока. Симпатичная наполовину съедобная экспозиция частично может храниться в холодильнике. Некоторые шутят: дешевле купить имбирь с лимоном в букете, ведь в магазинах ценник на эти продукты взлетел до небес. Выясняем, так ли это.

В эпоху коронавируса новосибирцы, как сумасшедшие, начали сметать с полок магазинов все, что может укрепить иммунитет, особенно подрос спрос на имбирь и лимоны.

К примеру, цена имбиря варьируется от 1300 до 2500 рублей за килограмм. А раньше его можно было купить всего лишь за 350 рублей. Если чеснок можно еще найти в бабушкиных закромах, то с цитрусом уже сложнее - в магазинах желтого и кислого почти не осталось. Если и удалось найти, ценник кусается - от 300 рублей за кило.

Ценник на имбирь - запредельный. Фото: instagram.com/revizor.nsk

Новосибирские флористы решили поймать волну и создали необычную композицию.

- В букете - цветы вибурнум, ветки березы, фрезия, два сорта тюльпанов, а также корень имбиря, два лимона, три головки чеснока, - рассказывает Екатерина, маркетолог студии Iris. - Мы этот букет назвали «Антикоронавирусный».

По словам специалиста, букет пользуется спросом. Многие сибиряки уже заказали такой для своих родных, чтобы порадовать их. Цена - 2500 рублей. Выбирай: или кило имбиря, или набор три в одном.

- Мы закупаем продукты наборами: 250 рублей за чеснок, лимон и имбирь. Для нас экономно выходит, - отметила маркетолог.

В супермаркете, если покупать товары на развес, конечно, получилось бы дешевле, чем 2,5 тысячи. Но если вам хочется прекрасного, то сэкономить не получится.

КОНКРЕТНО

Букет - 2500 руб.

Имбирь (на рынке) - 2500 руб./кг

Лимон (на рынке) - 500 руб./кг

Чеснок - 200 руб./кг

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