В «Векторе» объяснили, можно ли повторно заболеть коронавирусом

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова прокомментировала, возможно ли повторно заболеть коронавирусом, ссылаясь на очередные исследорвания вирусологов из «Вектора». Те выяснили,что данных о повторном заражении новым коронавирусом нет. Сейчас это официальная позиция наших ученых.

— В СМИ сообщали, что якобы в Таиланде зафиксировали случай повторного заражения женщины коронавирусом. Но здесь надо разбираться, ведь это (заметку — Ред.) написали не профессиональные люди. Мы прекрасно понимаем, например, что от гриппа иммунитет не пожизненный, но после перенесенного заболевания в организме человека формируются защитные антитела. Они в течение года дают нам степень защиты от повторной инфекции. Что касается коронавируса, пока в мировой практике повторных заражений коронавирусом официально не зарегистрировано, — прокомментировала Лариса Позднякова, главный инфекционист Новосибирской области .

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Позднякова также рассказала, чем COVID-19 отличается от гриппа и ОРВИ, с которыми его любят сравнивать.

— ОРВИ от гриппа отличается тем, что грипп — это опасное заболевание в плане развития осложнений. Для меня лично, грипп и коронавирус примерно равные заболевания по опасности, по возможности развития осложнений, они молниеносны, в частности пневмония. Здесь нужно работать на опережение, если не видно на рентгене (поражение легких — Ред.), врач должен работать ухом, иначе ситуация уже будет упущена. Ничего особо не отличает коронавирусную инфекцию от гриппа, кроме того, что у COVID-19 осложнением может быть только пневмония, при гриппе возможны и другие осложнения, — считает Лариса Позднякова.

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Кстати, в «Векторе» предполагают, что коорнавирус может стать таким же сезонным вирусом и им в итоге переболеют почти все. Этой же точки зрения придерживается губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Коронавирусом, как ОРВИ, переболеют все жители планеты, — заявил Травников, добавив, что тут главное для властей — распределить наплыв зараженных. Чтобы одновременно в больницах не оказались все жители региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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