2020-04-08T19:57:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Законно ли штрафовать за нарушение самоизоляции в Новосибирске: наказать прохожего могут министры, но не сотрудники МВД

Давайте разберемся, законно ли штрафовать за нарушение самоизоляции в Новосибирске
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске составляют протоколы против тех, кто беспечно шатается по улицам. Фото: ГУ МВД России по новосибирской области.В Новосибирске составляют протоколы против тех, кто беспечно шатается по улицам. Фото: ГУ МВД России по новосибирской области.
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Законно ли штрафовать за нарушение самоизоляции в Новосибирске? Среди жителей ходят споры, и многие дают отрицательный ответ. Мол, что это за закон такой, который запрещал бы выходить из дома? Несомненно, тратить и без того пошатнувшиеся бюджеты на штрафы не хочется. Но, однако, давайте полистаем законы и разберемся: что можно, а что нельзя.

Для начала о том, что разрешено в Новосибирской области во время самоизоляции? Выгуливать питомца рядом с домом, выносить мусор, делать покупки в ближайшем магазине или аптеке и, конечно, ходить на работу (если ваше предприятие законно не ушло на выходные).

В Новосибирске пообещали штрафовать нарушителей самоизоляции. Это, действительно, возможно? Разбираемся на радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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А вот за беспечные прогулки власти грозят санкциями. Но по какому закону? Разъяснения дала прокуратура регион: действует Кодекс об административных правонарушениях.

Во-первых, это статья 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Во-вторых – 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Давайте внимательней присмотримся ко второй из названных статей. Чрезвычайная ситуация в регионе не объявлена. Однако кодекс говорит и об угрозе ее возникновения. И сейчас – как раз такая угроза.

Губернатор определил, кто может наказывать нарушителей самоизоляции.

Губернатор определил, кто может наказывать нарушителей самоизоляции.

«Карой» за нарушение может быть обычное предупреждение. Считайте – просто пожурят. А может быть штраф: от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. Это относится к обычным физлицам. А вот лица должностные, а также предприниматели и юрлица могут поплатиться гораздо сильнее. С последних могут взять и 300 тысяч.

- 8 апреля в Новосибирске сотрудники полиции совместно с представителями региональных министерств жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, торговли и развития предпринимательства проводили рейдовые мероприятия в общественных местах и выявляли граждан, нарушающих правила поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции, - отрапортовала пресс-служба МВД об итогах очередного дня.

Почему новосибирцам не сидится дома? Выясняем в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Обратите внимание, каким необычным составом действуют власти: полицейские плюс чиновники. И это – не случайно. Оказывается, право накладывать такие штрафы – как раз у исполнительной власти.

7 апреля губернатор Новосибирской области утвердил, кто вправе составлять протоколы о нарушениях по вышеназванным статьям. В список вошли чиновники трех министерств региона: Минтранс, Минпромторг и Министерство ЖКХ. Ряд сотрудников этих структур и получили право проверять праздно гуляющих. Эта же прерогатива досталась и собственно министрам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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