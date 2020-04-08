«Врач сказала: «Сейчас будет немного неприятно»: дневник корреспондента «КП», у которой заподозрили коронавирус

В то утро я долго не могла встать с постели. А когда все-таки собралась выйти во двор, рука сама потянулась к градуснику. Температура - 37,1. Сухое покашливание и затрудненное дыхание бросили меня в жар: неужели - оно?

Основания так думать были. Журналисты продолжают работать и в период самоизоляции, а я сама несколько дней назад делала репортаж из аэропорта Толмачево - снимала прибытие нескольких рейсов, в том числе из Москвы.

Работала в маске и медицинских перчатках, а когда пришла домой, всю одежду закинула в стирку. Главное правило профилактики - соблюдать социальную дистанцию, но на пресс-турах и подходах коллеги - операторы, фотографы и репортеры - жмутся друг к другу, как к родным. Маски при этом многие игнорируют. На одном из брифингов губернатора, где собралось 15 человек, маски были только у четверых, в том числе у меня.

Алена снимала прибытие нескольких рейсов, в том числе из Москвы. И потом почувствовала себя плохо.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Какое-то время колеблюсь, прежде чем вызвать «Скорую». С одной стороны, тест на «корону» нужно сдавать однозначно, чтобы быть уверенной и никого не заразить. С другой - вдруг придется ложиться в палату с кем-то еще, у кого тоже подозрение на коронавирус? Этого опасаюсь. Игра в русскую рулетку. Тем временем температура еще чуть-чуть поднялась - до 37,4. Набираю 03.

Начитавшись отзывов в духе «врач «Скорой» пришел без маски и перчаток», приготовила защитные средства, чтобы в случае чего поделиться.

Пациента ведут в бокс больницы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Врач была в маске и перчатках. Послушала мое дыхание и сказала, что это обычное ОРВИ. Но решила перестраховаться и все-таки сделать тест, поскольку я попала в категорию «контактных».

- Теперь нам нужно дозвониться до СЭС (Санэпидемстанция), чтобы вас включили в список, - говорит она, и мы начинаем звонить по двум номерам, где все время занято.

- И что, каждый раз так?

- Да, но дозвониться надо.

Наконец пошли длинные гудки. Врач стала диктовать мои данные. Собираемся на выход.

- Возьмите с собой вещи на первое время. Если вас положат в больницу, сегодня не получится ничего передать, - предупреждает она.

Дверь в бокс Первой городской больницы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Второпях закидываю в рюкзак документы, ноутбук, легкую одежду, зубную щетку. Врач вручает мне одноразовую маску.

Мы завели разговор о средствах защиты. Врач рассказала, что им многоразовые собственноручно сшитые маски надевать нельзя, потому что они не сертифицированы.

Подъехали к приемному отделению Городской инфекционной больницы № 1. Врач ушла, я остаюсь в машине «Скорой помощи» - жду. Водитель сдает назад, поближе к двери бокса, куда скоро пригласят и меня. Время тянется…

Так выглядит бокс изнутри.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Перед тем, как меня впустить, уборщица помыла в боксе полы. На ней - маска, перчатки, шапочка и обычная одежда. Это меня удивило: думала, что всем, кто контактирует с зараженными и «подозрительными», должны выдавать защитное обмундирование. Захожу в бокс: небольшая комнатка с кушеткой, столом, стулом и секретным шкафчиком, закрытым на цепь с замком. Мне так и не довелось узнать, для чего он нужен.

Вскоре появляются два доктора - милые девушки. На них - плотно прилегающие к лицу маски и очки, перчатки и одноразовые хирургические халаты, которые лично мне доверия не внушают.

Вид из окна бокса.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Легкие чистые, - тихо сказала доктор, послушав мою грудную клетку.

Медики ушли, оставив меня наедине со справкой, где был поставлен предварительный диагноз «ОРВИ», назначено лечение, предписана самоизоляция на две недели и еще эта пугающая строчка: «Взят мазок на COVID-19».

Брать мазок пришел другой доктор, и вот он был упакован по полной. Защитный костюм закрывал все тело вместе с головой, как у китайских врачей, которых мы видели по телевизору.

- Сейчас будет немного неприятно, - мягко сказала доктор, беря мазок из носа. Это «неприятно» оказалось вполне терпимым. Делается длинной ватной палочкой. Думала, будут искры из глаз, но - нет. Дальше - мазок из горла. И... можно домой! Оказалось, никто меня здесь оставлять не собирается. Еду домой на карантин.

Набор для взятия мазка теста на коронавирус.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Тест будет готов через 3 - 4 дня. Сами не звоните. Если будет положительный результат, Роспотребнадзор вас найдет, - сказала врач.

- У вас сейчас, наверное, работы выше крыши? Врачей из других медучреждений уже мобилизовали? - спрашиваю, одеваясь.

- Да пока своими силами справляемся, - пожимает она плечами.

- Круглосуточно работаете?

- Мы всегда круглосуточно работаем.

Так выглядит справка после взятия теста на коронавирус.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пока общалась с врачами, температура немного упала. Возвращаюсь домой на такси. Запираюсь на двухнедельный карантин и стараюсь не думать, позвонят или нет...

Как я пыталась получить электронный больничный и что в итоге покажет тест, читайте в следующих частях дневника заболевшей.

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