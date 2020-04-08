«Питомец «Вектора» ускользнул из лаборатории»: блогеры начали массово распространять информацию о том, что коронавирус создали русские

Следственный комитет России возбудил уголовное дело за показ фейк-видео. Автор ролика Александр Торн утверждает, что коронавирус был создан под Новосибирском — в государственном научном центре «Вектор» (том самом, где сейчас делают тесты и создают вакцину), а потом путем взрыва умышленно распространен на территории России и Китая.

Это видео выставлено в «твиттере» 6 апреля. При этом Торн не скрывает, что лишь шутит на эту тему. Но КП-Новосибирск нашли другое подобное произведение, и вот там-то явная претензия на достоверность. Ролик выложен на «ютуб» еще 3 апреля, то есть до «шутки» в «твиттере». Сенсация получилась так себе. Вместо миллионов просмотров — 20 тысяч. Автор творения — Александр Сотник, этот немолодой человек в очках называет себя «свободным журналистом».

Видео оформлено в формате новостей, хотя больше напоминает мистическую программу «Невероятно, но факт». На фоне белой простыни Александр заговорщически читает текст из смеси фактов и нелепицы. В помощь — видеоряд из интернета, при этом половина картинок — как-то относится к теме, а другая — не пришей кобыле хвост. Путем смелого монтажа и полуфактов и создан «репортаж». Мы его попытались разобрать вместе с бывшим руководителем лаборатории особо опасных вирусов «Вектора», известным ученым Александром Чепурновым.

Кадр из видео Сотника — выбитые окна. Картинка выдернутая из интернета, к «Вектору» отношения не имеет. Фото: Sasha Sotnik/https://www.youtube.com/

НА ВИДЕО: «ВЫБИТЫЕ ВЗРЫВОМ ОКНА «ВЕКТОРА»

Начинается ролик с фразы: «Мы ничего не утверждаем, мы проводим прямую по нескольким точкам и задаемся вполне логичным вопросом: а где изначально был прописан вирус COVID-19? Не является ли эта пандемия следствием техногенной катастрофы в лаборатории «Вектор».

Далее автор рассказывает про взрыв: «Научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов. Как сообщили в Роспотребнадзоре, на пятом этаже шестиэтажного лабораторного корпуса при ремонтных работах взорвался газовый баллон, после чего возник пожар на площади в 30 квадратных метров. При этом в здании научного центра выбиты все стекла. Это какой же силы должен быть взрыв, чтобы в здании научного центра выбило все стекла? Как-то не верится в версию с пустяковым хлопком газового баллона».

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ: «ЗДАНИЕ БЫЛО НА РЕМОНТЕ»

В одном из корпусов «Вектора» 16 сентября 2019 года, действительно, случился взрыв. «Комсомолка» об этом писала.

— Вспыхнул корпус, в котором проходил ремонт, — рассказывал тогда КП-Новосибирск Николай Красников, мэр Кольцово. — Там шла подготовка к проведению лако-красочных работ. Травмы получил один из рабочих подрядной организации: у него ожоги второй степени. Хочу всех успокоить: никаких опасных вирусов там не было! Заражения произойти не может.

Информации о том, что в зданиях «Вектора» (а их несколько) выбило все окна, никто не давал. Наши корреспонденты были на месте, и подобной картины не наблюдали. То есть начинает господин Сотник с правды, но почему-то приплетает уже выдуманные детали. При этом для усиления эффекта добавляет видео, на котором здание без окон. Но откуда оно?

На видео действительно первый корпус в котором произошел взрыв. Только окна не выбиты, а открыты, по несколько на разных этажах. Это хорошо видно на использованном видео. Но есть еще несколько «но».

— Я работал на «Векторе» и знаю, что в сентябре каждый год там еще продолжаются так называемые планово-профилактические работы, то есть работы с инфекциями в это время не ведутся, — утверждает наш собеседник.

Но допустим, что сентябрь прошлого года стал исключением. Ученые ставили какие-то опыты и что-то пошло не так. Даже в этом случае, уверен Чепурнов, попадание любой инфекции из корпусов на улицу невозможно. Слишком много степеней защиты. В каждом корпусе есть «чистая» и «грязная» зона. В первой – ученые работают с документами, пишут научные статьи. Во второй, «грязной» зоне – идет работа с разными инфекциями. И вот в этой опасной зоне — полная герметизация, внутри помещений создано отрицательное давление, есть небольшое разряжение воздуха. Каждый год после плановых ремонтных работ эти комнаты проверяют на полную герметичность: пол заливают водой на 10-15 сантиметров на двое суток и смотрят, нет ли протечек. Потом создают разряжение в помещении и наблюдают, выдерживают ли его стекла. Такая проверка тоже длится несколько суток. Под контроль попадают и все системы с помощью которых утилизируют отходы из «грязной» зоны.

— Никаких выбитых стекол в зоне, где работают с вирусами, быть не могло. К тому же если бы окна эти специальные выбило вдруг, то сколько бы времени понадобилось, чтобы их заново застеклить? — говорит ученый, называя сказанное на видео «нелепицей».

С учетом пониженного давления в помещениях и особой прочности стекол, ученый очень сомневается в том, что взрывная волна могла вынести окна.

- Также в видеоролике показаны кадры с сотрудниками из моей лаборатории. Кадры старые, им много лет, больше 15 точно. Мелькает на видео и наша коллега Антонина Преснякова, которая погибла 16 лет назад (ученая во время опытов заразилась вирусом Эбола — Ред.), — говорит Александр Чепурнов.

ЧТО НА ВИДЕО: «ТАМ СОЗДАЛИ КОРОНАВИРУС»

Автор ролика пугает людей страшилками: «А теперь из официального описания задач стоящих перед центром. Фундаментальные исследования возбудителей особо опасных и социально значимых вирусных инфекций и их генетической изменчивости и разнообразия патогенеза вирусных инфекций. Для этих исследований, в которые входят и создание модифицировнных вирусов, и был основан центр «Вектор».

Сотник нагнетает, мол, в этом «Векторе» придумывают новые вирусы, вот и COVID-19 там придумали.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ: «ВИРУСЫ СОЗДАЮТ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ»

Александр Чепурнов говорит, что в «Векторе» действительно иногда приходилось модифицировать вирусы. Это рутинная вирусологическая практика. Например для исследований вируса Эбола пришлось модифицировать его, адаптировав к новому хозяину — морским свинкам. А вот коллеги наших ученых из вирусологического центра армии США модифицировали адаптировали этот же вирус к белым мышам.

— А что было делать, если к дикому штамму восприимчивы только обезьяны. Это рутинная вирусологическая практика. Без этого не создашь вакцину, не изучишь особенности биологии вируса. Согласно параграфу 10 Конвенции о запрещении биологического и химического оружия такие исследования публикуются, а штаммы патентуются. У меня три патента на изменённые штаммы. Но пугаться этого не стоит. Все делается на благо человечества, для того чтобы потом найти вакцину и лечение от опасной заразы, — объясняет Александр Чепурнов.

Таким образом, создание модифицированных вирусов - это проза жизни ученых, а не супер-сенсация, как преподносится в видеоролике.

Еще один блогер и любитель заговоров — Александр Сотник. Он вещает на фоне белой простыни. Фото: Sasha Sotnik/https://www.youtube.com/

ЧТО НА ВИДЕО: «ЗАГАДОЧНАЯ ЭПИДЕМИЯ ПНЕВМОНИЙ»

Автор видеоролика считает взрыв на «Векторе» практически равным катастрофе в Чернобыле. Он говорит: «Сегодня человечество, скорее всего, столкнулось с одним из «Питомцев» «Вектора» ускользнувшего из лаборатории. Но сначала он проявил себя в России. О загадочной эпидемии случившейся осенью 2019 года даже на «Первом канале» показали сюжет. 19 ноября, как бы невзначай».

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

Действительно в ноябре на федеральном телевидении был сюжет о вспышках пневмонии. Но все они случились в других регионах, даже не соседствующих с Новосибирском. Вот что говорит об этом Александр Чепурнов:

— В России все началось только после истории с Европой, к нам этот вирус привезли туристы. Это подтверждает тестирование нашего населения, которое началось задолго до того, как в Москве начали массово болеть люди. Когда тесты начали делать, то сначала практически все они были отрицательные. Потом, когда стало больше приезжих из Европы, вирус начал распространяться - и количество положительных тестов стало сразу расти. Сложно предположить, что мы могли пропустить коронавирус на таком большом объеме первоначальных тестов. Сейчас, кстати, запускается новая тест-система, определяющая антитела к вирусу. Если их у кого-то обнаружат, то тогда станет понятно, что где-то раньше мы таких больных пропускали. И все же, если бы от нас что-то хотели скрыть, то явно такую тест-систему не запускали бы в оборот.

Совместную работу с китайскими учеными автор ролика почему-то иллюстрирует производством масок в поднебесной. Фото: Sasha Sotnik/https://www.youtube.com/

НА ВИДЕО: СОТРУДНИЧЕСТВО «ВЕКТОРА» С КИТАЕМ

Автор также связывает взрыв на «Векторе» и с эпидемией в Ухане. Причем делает это с помощью двух предложений: «Не исключено, что массовое заражение в Ухане - нечто из области спецопераций «прикрытие». Ведь с уханьской лабораторией тоже плотненько сотрудничали россияне». То есть мы с Китаем заодно и заразили весь мир. А потом «послали военных вирусологов в Италию, чтобы добыть какую-то важную информацию».

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

Наш ученый это опровергает. Не было у научного центра «Вектор» каких-то плотных связей с Китаем.

— «Вектор» привязывают к Уханьскому институту, насколько мне известно, там особых контактов и не было, — комментирует наш ученый. — А идея, что вирус туда завезли, чтоб сбить со следа, это не дебилизм, это идея Геббельса — ври нагло и тебе поверят. Что касается Италии. Россия отправила туда несколько врачебно-сестринских бригад, довольно много аппаратов ИВЛ, потому что у нас, по счастью, достаточно развито это производство по сравнению с другими странами. У нас есть возможность качественной обработки территорий, у нас в химических войсках есть очень хорошая техника для обработки площадей. И, разумеется, военные химики умеют качественно проводить такую дезинфекцию. Это та самая реальная помощь, которую осуждать и обсуждать даже не надо!

Вот и верь после этого роликам на «ютубе» и рассылкам в мессенджерах.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что будет за репост видео?

Мы спросили юриста, можно ли впечатлительным личностям лайкать и репостить видео с «Ускользнувшим из Новосибирска вирусом». Ответ однозначный: делать этого не надо:

- Думаю, лучше не лайкать и не репостить, потому что это будет также являться распространением информации. Можно загреметь по той же самой статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации). Ведь репост – это один из способов распространения информации. Лайкать тоже не надо, ведь так устроены соцсети, чем больше «сердечек», тем выше поднимается видео, тем большее число людей его увидят, это тоже можно отнести к распространению информации, - считает юрист Константин Зиновьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вирусолог Сергей Нетесов о пике заболеваемости коронавирусом: «Чем теплее, тем жизнь вируса короче»

Молекулярный биолог, завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН считает, что весеннее тепло может ударить по вирусу, но пик заболеваемости коронавирусом – еще впереди (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru