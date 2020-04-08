Конференция Владимира Путина с Андреем Травниковым по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решение были приняты во время совещания

Конференция Владимира Путина с Андреем Травниковым по теме коронавируса 8 апреля 2020 - одно из важных событий для всех регионов страны. Президент обозначит важные моменты в борьбе с опасной болезнью.

Напомним, сейчас в Новосибирской области коронавирус подтвержден уже у 13 человек. Под медицинским наблюдением остаются 4387 человек: они прилетели из-за границы или контактировали с инфицированными.

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Конференция Владимира Путина с Андреем Травниковым по теме коронавируса 8 апреля 2020.

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