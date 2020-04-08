2020-04-08T15:37:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Конференция Владимира Путина с Андреем Травниковым по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решение были приняты во время совещания

Конференция Владимира Путина с Андреем Травниковым по теме коронавируса 8 апреля 2020: все важные моменты - в онлайн-трансляции
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Владимир Путин встретится с губернаторами. Фото Алексея Дружинина / ТАССВладимир Путин встретится с губернаторами. Фото Алексея Дружинина / ТАСС
Изменить размер текста:

Конференция Владимира Путина с Андреем Травниковым по теме коронавируса 8 апреля 2020 - одно из важных событий для всех регионов страны. Президент обозначит важные моменты в борьбе с опасной болезнью.

Напомним, сейчас в Новосибирской области коронавирус подтвержден уже у 13 человек. Под медицинским наблюдением остаются 4387 человек: они прилетели из-за границы или контактировали с инфицированными.

Чтобы не пропустить главные моменты конференции, следите за нашей онлайн-трансляцией.

Конференция Владимира Путина с Андреем Травниковым по теме коронавируса 8 апреля 2020.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вирусолог Сергей Нетесов о пике заболеваемости коронавирусом: «Чем теплее, тем жизнь вируса короче»

Молекулярный биолог, завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН считает, что весеннее тепло может ударить по вирусу, но пик заболеваемости коронавирусом – еще впереди (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вирус сделал то, что было не под силу свободному рынку — мигрантов среди работников супермаркетов стали замещать коренные жители
Корреспондент «КП» увидел, как работают «летучие бригады», заменяющие зараженных продавцов. И обнаружил спекулянтов, которые наладили «грязный» бизнес, пользуясь дефицитом медицинских масок в аптеках
Мистический рейс: в Новосибирске сел несуществующий самолет из Пхукета
Туристам, которые застряли на тайском острове, сказали, что долгожданный самолет в Россию отменяют. Пассажиры разъехались из аэропорта, но из новостей узнали, что «благополучно добрались до Толмачево»
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 8 апреля 2020: число заболевших коронавирусом в России превысило 8,6 тысяч
За последние сутки инфекцию выявили еще у 1175 человек, оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 8 апреля 2020 года
Новости 24
Из-за коронавируса в новосибирском метро появились антисептики для пассажиров
Агрегатор отреагировал на бастующих таксистов в Новосибирске
Режим не повлияет на сдачу детских садов в Новосибирске
Люди-сканеры: трое сообщников вскрыли 22 чужих автомобиля в Новосибирске
«Спасала иконка Матронушки» - мама четверняшек рассказала о фобиях во время беременности
Сергей Слепцов, которого обвиняли в макании заключенного в унитаз, получил должность в ГУФСИН по Новосибирской области
Правила для беременных в Новосибирске в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности
Гаишники вычислили нарушителя карантина: он катался по городу на машине без номеров
В Новосибирске суд оштрафовал и закрыл кафе, которые нарушили режим самоизоляции
«Состояние тяжелое, он в реанимации»: стали известны новые подробности о новосибирце, больном коронавирусом
За сутки в Новосибирской области смогут делать 1300 проб на коронавирус
Поиски сибирячки, пропавшей перед Новым годом, закончились трагедией
«Шарахаются, как от прокаженной»: у сибирячки, прилетевшей из Санкт-Петербурга, врач отказался брать анализы на коронавирус
Пожар в поселке 8 Марта: огонь и взрывы газовых баллонов уничтожили дом
Кто вас может штрафовать? Губернатор перечислил список министерств, чьи сотрудники будут ловить нарушителей самоизоляции
«Телефон забыла в машине попутчика»: в Новосибирске пропала девушка с родимыми пятнами на губе из Иркутской области
В новосибирской прокуратуре разъяснили, нарушаются ли права людей, когда просят их самоизолироваться
«Прятали в сарае»: полицейские нашли 10 килограммов марихуаны
Следователи просят признать невменяемой школьницу, убившую кота Мотю
«Они выздоровели»: пятерых больных с коронавирусом выписывают из больницы
«Один — вернулся из Москвы, второй — никуда не ездил»: в Новосибирске выявили еще двух больных коронавирусом
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
«Как он это делает?»: в Новосибирске поймали карманника-виртуоза
Термонаклейки в подарок и советы, как красить яйца, - в новом номере «Комсомолки»
«До школы поплывем на лодке»: в Новосибирске река затопила двор высотки