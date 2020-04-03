Меры поддержки бизнеса в Новосибирске в связи с коронавирусом: какие будут введены и когда начнут действовать

Меры поддержки бизнеса в Новосибирске в связи с коронавирусом соответствуют федеральной повестке. 17 марта правительство РФ утвердило план по поддержке экономики, в том числе меры по поддержке бизнеса из-за вспышки опасной болезни. Как эти меры будут работать в нашем городе рассказал исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

- Преференции по налогам. Компаниям малого и среднего бизнеса, которые входят в перечень отраслей наиболее пострадавших, будут предоставлены отсрочка по налогам на 6 месяцев. Для микропредприятий предоставлены отсрочка на 6 месяцев по социальным платежам. В целом для предприятий малого и среднего бизнеса платежи буду снижены с 30 до 15%, - сообщил Лев Решетников.

Также на брифинге обсудили меры поддержки по кредитованию.

- Понятно, что у многих компаний есть кредитная нагрузка и здесь будут предоставляться отсрочки по кредитам на 6 месяцев. Плюс для компаний будут предоставляться отдельные льготные беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам. Также были приняты меры и на федеральном, и на региональном уровне - приостановлены до 1 мая проверки контрольнадзором. Был введён мораторий на подачу заявлений по банкротству, - рассказал госслужащий.

Сейчас самая основная задача – сохранить рабочие места. В связи с этим Лев Решетников акцентировал внимание - поддержку получат прежде всего те предприятия, которые сохранят рабочие места и не будут увольнять людей.

Кроме этого, было сказано, что в Новосибирской области создаётся штаб, в котором будут рассматривать меры по поддержке экономики, предложения бизнеса. Штаб возглавит Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

- Штаб уже собирается и работает, но официально он откроется на следующей недели. Также, правительством Новосибирской области прорабатывается отдельный региональный план по первоочередным мероприятиям по поддержке экономики. Я думаю, что в следующую среду мы его уже утвердим и в районе четверга расскажем все конкретно по мероприятиям, - отметил Лев Решентников.

Также в Новосибирске действует антикризисный штаб при Росийско-экспортном центре, где рассматриваются предложения по поддержке наших компаний экспортёров.

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