2020-04-01T11:19:41+03:00
Коронавирус Covid-19

«Мне пришлось закрыться в комнате дочери» - красавчик из сериала «Элен и ребята», у которого COVID-19, обратился к россиянам

Давид Пру, сыгравший Этьена, изолировался от родных, чтобы не заразить их коронавирусом. Через новосибирца он передал видеопослание
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Актер, сыгравший Этьена в сериале «Элен и ребята» болен коронавирусом. Фото: кадр из фильма «Элен и ребята».Актер, сыгравший Этьена в сериале «Элен и ребята» болен коронавирусом. Фото: кадр из фильма «Элен и ребята».
Изменить размер текста:

Актер, сыгравший в культовом сериале «девяностых», заразился коронавирусом. Давид Пру, известный миллион россиян, как Этьен из «Элен и ребята» живет в Париже и сейчас изолирован к комнате собственной дочери. Он находится там один и не контактирует с близкими: опасается передать им COVID-19.

Давид признается: французы не воспринимали угрозу серьезно, но теперь в стране – хаос. По официальным данным, количество людей с диагнозом COVID-19 достигло во Франции 44550. Это данные на 31 марта. К этому дню количество умерших превысило 3 тысячи человек.

Этьен из «Элен и ребята» живет в Париже и сейчас изолирован к комнате собственной дочери. Фото: кадр из фильма «Элен и ребята».

Этьен из «Элен и ребята» живет в Париже и сейчас изолирован к комнате собственной дочери. Фото: кадр из фильма «Элен и ребята».

51-летний актер считает, что многие россияне повторяют ошибку его сограждан – недооценивают опасность и не берегут себя. Чтобы предостеречь людей, он записал видеообращение. Это послание Давид Пру передал через новосибирского блогера Михаила Докукина, с которым познакомился на конференции цифровых технологий в Уфе. Вот – его обращение:

- Здравствуйте, мои друзья, здравствуй, Россия! Это Давид Пру из Парижа, и я хочу вам рассказать, что происходит здесь.

В течение последних двух недель мы находимся в режиме изоляции. Десять дней назад я почувствовал себя плохо. Мне пришлось закрыться в своей квартире в комнате моей дочери, чтобы держаться отдельно от моей семьи, держаться отдельно от детей, потому что я был болен и заразен. То же самое будет в течение следующих десяти дней, потому что это - минимальный срок карантина.

Давид Пру записал видеообращение к россиянам. Фото: стоп-кадр.

Давид Пру записал видеообращение к россиянам. Фото: стоп-кадр.

Я бы хотел, чтобы вы поняли, что во Франции мы вели себя также, как и вы. Мы не думали, что это правда. Мы видели кадры из Китая, как люди падают на улице. Мы думали, что это фейковые видео.

Я могу сказать, что, так как я столкнулся с вирусом, преодолеть эту болезнь нелегко. Я знаю, что некоторые мои друзья потеряли семью, потеряли членов семьи, потеряли членов семьи: отца, некоторые дети попали в больницу. Надеюсь, что они вернутся, но я слышал, что во Франции сейчас хаос. У нас недостаточно материалов и персонала.

Так что вы, ребята, в России, пожалуйста, поймите: это – не шутка, это - не видеоигра. Это правда: вирус – повсюду. Он в воздухе. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть маска, носите маску. Если у вас есть перчатки, носите перчатки, а также очки, мойтесь, когда вы приходите домой, не надевайте уличную обувь в квартире или в доме, чистите одежду и, пожалуйста, заботьтесь о себе и ваших близких. Я надеюсь, что с вами все будет в порядке. Я надеюсь, что если мы все будем делать одно и то же, у нас будет шанс избежать слишком большого количества смертей.

Давид уверяет, что поправится, но переживает за близких. Фото: Facebook

Давид уверяет, что поправится, но переживает за близких. Фото: Facebook

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, РЕБЯТА!

Давид Пру сам не знает, когда и где именно подхватил вирус. Может лишь предполагать.

- На рынке на моей улице как раз перед тем, как была объявлена изоляция. Или от кого-то из близких, у кого не было симптомов. Или на улице, когда покупал еду, - ответил Давид журналисту КП-Новосибирск на вопрос о месте заражения.

Француз уверяет, что защищал свое лицо, но понимает, что этого могло быть недостаточно.

- Я носил простую маску, а в Париже было ветрено, вирус - в воздухе, - говорит актер.

«Это не шутка, это не видеоигра. Вирус – повсюду», - Этьен из сериала «Элен и ребята» обратился к россиянам. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

Он также написал, что за него самого не стоит беспокоиться. Давид уверяет, что иммунитет позволит ему справиться с болезнью. А вот некоторые близкие становятся жертвами вируса.

- Я держусь на расстояние от родных, потому что я болею и заразен... И так будет еще десять дней. Это время, чтобы защитить тех, кого я люблю больше всего на земле... Не переживайте за меня... Я чувствую себя немного лучше с каждым днем, — говорит в интервью КП-Новосибирск Давид. - Это тяжелое время, но у меня все будет хорошо... Я достаточно силен... Но некоторые люди по всему миру умирают прямо сейчас... Некоторые друзья моей семьи мертвы... Пожалуйста, берегите себя.

Давид Пру, больной коронавирусом, записал видеообращение к россиянам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первые выздоровевшие от коронавируса в Новосибирске: двух сибирячек отпустили домой

Первые выздоровевшие от коронавируса в Новосибирске выписались из больницы (подробнее)

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть - хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Недооценили обстановку»: Чиновники укатили на загранкурорты в разгар эпидемии
Некоторые крупные и мелкие госслужащие отправились в отпуск даже после введении в их регионах мер повышенной готовности из-за коронавируса. Часть из них после возвращения уже ушли в отставку
Новости 24
Власти Новосибирска сокращают работу метро
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Новосибирске: какие штрафы предусмотрены
Коронавирус: под угрозой молодые и бедные
Запрет на поездки на личном автомобиле в Новосибирске: будет ли введен и для кого
«Заработок упал в полтора раза»: новосибирские таксисты массово увольняются из-за режима самоизоляции
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
Ушел на самоизоляцию: гвардейцы выселили их хостела посетителя-дебошира
Гвардейцы продолжат работать в период самоизоляции в Новосибирске
Мэрия Новосибирска опровергла сообщения о выдаче наборов «для борьбы с коронавирусом»
Двести тысяч на активацию донора: сибирячке с лейкозом требуется срочная пересадка костного мозга
«Может, обидел кого-то?»: в Новосибирске заминировали автомобиль
Серебряный твист: новосибирский пенсионер в блестящем костюме станцевал перед Ларисой Гузеевой
Высокий водитель с бородой пропал на полмесяца в Новосибирске
В ГУФСИН России по Новосибирской области требуются сотрудники
Выплаты безработным в Новосибирске 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить
Сибиряки выбирают мультфильмы и комедии в видеосервисе Wink
«Корову не подоишь»: фермеры рассказали о задержке посевной из-за коронавируса
В Новосибирске на пустых улицах столкнулись «Газель» и «Жигули»
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 1 апреля 2020 года: стало известно о десятой заболевшей
В Новосибирске дочка больной коронавирусом ходила в школу после приезда мамы из Европы
Завыли сирены: новосибирцам напомнили о том, что надо оставаться на самоизоляции
В мэрии рассказали, привезут ли в Новосибирск медицинские маски из Китая
«Погуляю с вашей собакой за 250 рублей»: сибиряк решил заработать на режиме самоизоляции
«Как он туда попал?»: пожилой сибиряк скатился под лестницу в подъезде и не смог выбраться
Помогут ли при коронавирусе прививки от гриппа, пневмонии и туберкулеза: разбираемся с экспертами
«Они покоцаны все»: врачи показали снимок легких зараженного коронавирусом
«Изолировался в кабинете»: у главного врача в больнице Коммунарки обнаружили коронавирус
Рассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов