«Мне пришлось закрыться в комнате дочери» - красавчик из сериала «Элен и ребята», у которого COVID-19, обратился к россиянам

Актер, сыгравший в культовом сериале «девяностых», заразился коронавирусом. Давид Пру, известный миллион россиян, как Этьен из «Элен и ребята» живет в Париже и сейчас изолирован к комнате собственной дочери. Он находится там один и не контактирует с близкими: опасается передать им COVID-19.

Давид признается: французы не воспринимали угрозу серьезно, но теперь в стране – хаос. По официальным данным, количество людей с диагнозом COVID-19 достигло во Франции 44550. Это данные на 31 марта. К этому дню количество умерших превысило 3 тысячи человек.

Этьен из «Элен и ребята» живет в Париже и сейчас изолирован к комнате собственной дочери. Фото: кадр из фильма «Элен и ребята».

51-летний актер считает, что многие россияне повторяют ошибку его сограждан – недооценивают опасность и не берегут себя. Чтобы предостеречь людей, он записал видеообращение. Это послание Давид Пру передал через новосибирского блогера Михаила Докукина, с которым познакомился на конференции цифровых технологий в Уфе. Вот – его обращение:

- Здравствуйте, мои друзья, здравствуй, Россия! Это Давид Пру из Парижа, и я хочу вам рассказать, что происходит здесь.

В течение последних двух недель мы находимся в режиме изоляции. Десять дней назад я почувствовал себя плохо. Мне пришлось закрыться в своей квартире в комнате моей дочери, чтобы держаться отдельно от моей семьи, держаться отдельно от детей, потому что я был болен и заразен. То же самое будет в течение следующих десяти дней, потому что это - минимальный срок карантина.

Давид Пру записал видеообращение к россиянам. Фото: стоп-кадр.

Я бы хотел, чтобы вы поняли, что во Франции мы вели себя также, как и вы. Мы не думали, что это правда. Мы видели кадры из Китая, как люди падают на улице. Мы думали, что это фейковые видео.

Я могу сказать, что, так как я столкнулся с вирусом, преодолеть эту болезнь нелегко. Я знаю, что некоторые мои друзья потеряли семью, потеряли членов семьи, потеряли членов семьи: отца, некоторые дети попали в больницу. Надеюсь, что они вернутся, но я слышал, что во Франции сейчас хаос. У нас недостаточно материалов и персонала.

Так что вы, ребята, в России, пожалуйста, поймите: это – не шутка, это - не видеоигра. Это правда: вирус – повсюду. Он в воздухе. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть маска, носите маску. Если у вас есть перчатки, носите перчатки, а также очки, мойтесь, когда вы приходите домой, не надевайте уличную обувь в квартире или в доме, чистите одежду и, пожалуйста, заботьтесь о себе и ваших близких. Я надеюсь, что с вами все будет в порядке. Я надеюсь, что если мы все будем делать одно и то же, у нас будет шанс избежать слишком большого количества смертей.

Давид уверяет, что поправится, но переживает за близких. Фото: Facebook

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, РЕБЯТА!

Давид Пру сам не знает, когда и где именно подхватил вирус. Может лишь предполагать.

- На рынке на моей улице как раз перед тем, как была объявлена изоляция. Или от кого-то из близких, у кого не было симптомов. Или на улице, когда покупал еду, - ответил Давид журналисту КП-Новосибирск на вопрос о месте заражения.

Француз уверяет, что защищал свое лицо, но понимает, что этого могло быть недостаточно.

- Я носил простую маску, а в Париже было ветрено, вирус - в воздухе, - говорит актер.

«Это не шутка, это не видеоигра. Вирус – повсюду», - Этьен из сериала «Элен и ребята» обратился к россиянам. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Он также написал, что за него самого не стоит беспокоиться. Давид уверяет, что иммунитет позволит ему справиться с болезнью. А вот некоторые близкие становятся жертвами вируса.

- Я держусь на расстояние от родных, потому что я болею и заразен... И так будет еще десять дней. Это время, чтобы защитить тех, кого я люблю больше всего на земле... Не переживайте за меня... Я чувствую себя немного лучше с каждым днем, — говорит в интервью КП-Новосибирск Давид. - Это тяжелое время, но у меня все будет хорошо... Я достаточно силен... Но некоторые люди по всему миру умирают прямо сейчас... Некоторые друзья моей семьи мертвы... Пожалуйста, берегите себя.

Давид Пру, больной коронавирусом, записал видеообращение к россиянам.

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