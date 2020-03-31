Коронавирус в Армении, последние новости на 31 марта 2020 года: зараженных стало больше, но власти отменили изоляцию города
Последние новости о коронавирусе в Армении на 31 марта 2020 года: количество людей, у которого превысило очередной психологический барьер. Сейчас болезнь обнаружена у 532 человек. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Нигосян.
- Общее количество подтвержденных фактов - 532, выздоровело - 30, на лечении - 499, отрицательных тестов - 2533, умерло - 3, - такую статистику Нигосян выложила на своей странице.
30 марта в Армении официально имели соответствующий диагноз 482 человека, то есть за день прибавилось 50 человек, а динамика, таким образом, составила 10%.
Тем временем парламент Армении отклонил закон, который позволял бы следить за гражданами страны. На территории государства действует режим чрезвычайного положения, он объявлен в связи с пандемией. А теперь депутаты рассматривали законопроект, который позволял бы бороться с коронавирусом, отслеживая передвижения и контакты людей. В том числе - телефонные. Согласно этому закону жителям предстояло бы установить на смартфоны специальные приложения. Однако во втором чтении оппозиция отказалась голосовать, а правящий блок не смог обеспечить кворум.
Кроме этого, власти Армении отменили собственное решение об изоляции города Чаренцаван, который находится в 35 километрах от столицы. Ранее карантин в этом городе объявил вице-премьер страны Тигран Авинян, но затем отменил данное распоряжение. Судя по всему, объявление карантина в Чаренцаване было сделано в результате технической ошибки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы
Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть - хантавирус? (подробнее).
Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе
Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).
«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус
Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»