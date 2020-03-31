2020-03-31T17:40:38+03:00
Здоровье

Коронавирус в Армении, последние новости на 31 марта 2020 года: зараженных стало больше, но власти отменили изоляцию города

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Армении на 31 марта 2020 года
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В Армении непростая ситуация с коронавирусом.В Армении непростая ситуация с коронавирусом.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Последние новости о коронавирусе в Армении на 31 марта 2020 года: количество людей, у которого превысило очередной психологический барьер. Сейчас болезнь обнаружена у 532 человек. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Нигосян.

- Общее количество подтвержденных фактов - 532, выздоровело - 30, на лечении - 499, отрицательных тестов - 2533, умерло - 3, - такую статистику Нигосян выложила на своей странице.

30 марта в Армении официально имели соответствующий диагноз 482 человека, то есть за день прибавилось 50 человек, а динамика, таким образом, составила 10%.

Тем временем парламент Армении отклонил закон, который позволял бы следить за гражданами страны. На территории государства действует режим чрезвычайного положения, он объявлен в связи с пандемией. А теперь депутаты рассматривали законопроект, который позволял бы бороться с коронавирусом, отслеживая передвижения и контакты людей. В том числе - телефонные. Согласно этому закону жителям предстояло бы установить на смартфоны специальные приложения. Однако во втором чтении оппозиция отказалась голосовать, а правящий блок не смог обеспечить кворум.

Кроме этого, власти Армении отменили собственное решение об изоляции города Чаренцаван, который находится в 35 километрах от столицы. Ранее карантин в этом городе объявил вице-премьер страны Тигран Авинян, но затем отменил данное распоряжение. Судя по всему, объявление карантина в Чаренцаване было сделано в результате технической ошибки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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