«Не хочу, чтобы эта зараза в моей квартире осталась»: прилетевшие из Дубая пассажиры не могут снять жилье из-за коронавируса

В субботу, 28 марта, в 21.30 в Новосибирске приземлится рейс из охваченных коронавирусом ОАЭ. На борту самолета авиакомпании S7 будут находиться не только сибиряки, но и транзитные пассажиры, которые спустя несколько часов улетят в другие города. Среди них - 26-летняя Лиза из Екатеринбурга (фамилию девушки мы не называем. - Прим. авт.). Она уже два года работает в Абу-Даби официанткой.

В аэропорту строго следят за состоянием прилетающих.

«ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ, С КЕМ ПОЛЕЧУ»

- В Абу-Даби сейчас все закрыто: и клубы, и кафе, и крупные торговые центры. Во всех общественных местах установлены санитайзеры с антисептиками. С 8 часов вечера до 6 часов утра на улицу нельзя выходить: ведется санитарная обработка, - рассказала КП-Новосибирск девушка. - Несколько дней назад мне позвонили из консульства и сказали, что из Дубая отправляются последние чартеры для россиян. Я решила вернуться домой.

У девушки было два варианта, как возвращаться на родину - лететь через Москву или через Новосибирск. Лиза выбрало второе.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- В Шереметьево сейчас кошмар: там ежедневно приземляются рейсы из Италии, Китая… Лететь в Новосибирск куда безопаснее, - объяснила Лиза.

- А вам самой не страшно садиться в этот самолет?

- Конечно, переживаю. А мама вообще вся на нервах. У меня все в порядке, чувствую себя хорошо. Но я не знаю, с кем полечу. Да, нас проверят в аэропорту, измерят температуру. Но заражусь я или нет - неизвестно, никаких гарантий нет, - добавляет девушка.

Министр здравоохранения рассказал о мерах против коронавируса в Новосибирске.

«НЕ ХОЧУ ПУСКАТЬ ЗАРАЗУ»

Из-за этого же переживают и арендаторы, у которых транзитные пассажиры с рейса Дубай - Новосибирск пытаются снять квартиру на ночь. Возникли проблемы и у Лизы.

- Девушка забронировала мою квартиру на Booking. Ей понравились условия, которые я предлагаю: ручки дверей протираю с хлоркой, белье стираю при 95 градусах. Но я не хочу, чтобы она жила в моей квартире, чтобы привезла заразу. Если она вечером приедет к моему дому, то я ее просто не пущу, - призналась КП-Новосибирск сибирячка Татьяна.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в аэропорт, чтобы выяснить, как будут встречать чартер из Дубая и что ждет транзитных пассажиров.

- Всех прилетающих международными рейсами осматривают сотрудники Роспотребнадзора. Кроме того, в терминале Б круглосуточно работает кабинет первичного приема. Он предназначен для всех, у кого есть симптомы ОРВИ: температура, кашель, слабость, головная боль. Осмотр проводится фельдшерами «Скорой помощи», - прокомментировали в аэропорту Толмачево.

А если у транзитного пассажира нет симптомов после прилета в аэропорт? Тогда на несколько часов он будет предоставлен сам себе: никто не вправе держать его в Толмачево.

- Транзитные пассажиры получают памятку, что по прилету в свой город они обязаны будут в течение двух недель находиться в самоизоляции. И они это требование должны выполнить, - отмечает Лада Самойлова, заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области. - Все данные о них будут переданы в соответствующий регион.

Получается, если человек на такси поедет в съемную квартиру, то никто ему не помешает. А то, что он при этом был болен, может выясниться только через несколько дней. И повезет, если транзитный пассажир никого не заразит.

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