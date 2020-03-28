«Не хочу, чтобы эта зараза в моей квартире осталась»: прилетевшие из Дубая пассажиры не могут снять жилье из-за коронавируса
В субботу, 28 марта, в 21.30 в Новосибирске приземлится рейс из охваченных коронавирусом ОАЭ. На борту самолета авиакомпании S7 будут находиться не только сибиряки, но и транзитные пассажиры, которые спустя несколько часов улетят в другие города. Среди них - 26-летняя Лиза из Екатеринбурга (фамилию девушки мы не называем. - Прим. авт.). Она уже два года работает в Абу-Даби официанткой.
В аэропорту строго следят за состоянием прилетающих.
«ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ, С КЕМ ПОЛЕЧУ»
- В Абу-Даби сейчас все закрыто: и клубы, и кафе, и крупные торговые центры. Во всех общественных местах установлены санитайзеры с антисептиками. С 8 часов вечера до 6 часов утра на улицу нельзя выходить: ведется санитарная обработка, - рассказала КП-Новосибирск девушка. - Несколько дней назад мне позвонили из консульства и сказали, что из Дубая отправляются последние чартеры для россиян. Я решила вернуться домой.
У девушки было два варианта, как возвращаться на родину - лететь через Москву или через Новосибирск. Лиза выбрало второе.
«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
- В Шереметьево сейчас кошмар: там ежедневно приземляются рейсы из Италии, Китая… Лететь в Новосибирск куда безопаснее, - объяснила Лиза.
- А вам самой не страшно садиться в этот самолет?
- Конечно, переживаю. А мама вообще вся на нервах. У меня все в порядке, чувствую себя хорошо. Но я не знаю, с кем полечу. Да, нас проверят в аэропорту, измерят температуру. Но заражусь я или нет - неизвестно, никаких гарантий нет, - добавляет девушка.
Министр здравоохранения рассказал о мерах против коронавируса в Новосибирске.
«НЕ ХОЧУ ПУСКАТЬ ЗАРАЗУ»
Из-за этого же переживают и арендаторы, у которых транзитные пассажиры с рейса Дубай - Новосибирск пытаются снять квартиру на ночь. Возникли проблемы и у Лизы.
- Девушка забронировала мою квартиру на Booking. Ей понравились условия, которые я предлагаю: ручки дверей протираю с хлоркой, белье стираю при 95 градусах. Но я не хочу, чтобы она жила в моей квартире, чтобы привезла заразу. Если она вечером приедет к моему дому, то я ее просто не пущу, - призналась КП-Новосибирск сибирячка Татьяна.
Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в аэропорт, чтобы выяснить, как будут встречать чартер из Дубая и что ждет транзитных пассажиров.
- Всех прилетающих международными рейсами осматривают сотрудники Роспотребнадзора. Кроме того, в терминале Б круглосуточно работает кабинет первичного приема. Он предназначен для всех, у кого есть симптомы ОРВИ: температура, кашель, слабость, головная боль. Осмотр проводится фельдшерами «Скорой помощи», - прокомментировали в аэропорту Толмачево.
А если у транзитного пассажира нет симптомов после прилета в аэропорт? Тогда на несколько часов он будет предоставлен сам себе: никто не вправе держать его в Толмачево.
- Транзитные пассажиры получают памятку, что по прилету в свой город они обязаны будут в течение двух недель находиться в самоизоляции. И они это требование должны выполнить, - отмечает Лада Самойлова, заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области. - Все данные о них будут переданы в соответствующий регион.
Получается, если человек на такси поедет в съемную квартиру, то никто ему не помешает. А то, что он при этом был болен, может выясниться только через несколько дней. И повезет, если транзитный пассажир никого не заразит.
Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы
Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть - хантавирус? (подробнее).
Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе
Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).
«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус
Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»