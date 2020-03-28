Фитнес в коронавирус: 5 движений против заразы

Татьяна Третьякова предложила комплекс из пяти упражнений, которые помогут оставаться бодрыми даже во время недельной «спячки». С помощью легких и простых движений можно и стресс снять, который неминуем после прослушивания очередных новостей, и иммунитет укрепить, и спортивную форму подтянуть. Ведь всем известно: один из видов профилактики болезней - занятия физкультурой.

УПРАЖНЕНИЕ 1. ВЫПАДЫ НАЗАД

Выполняя это упражнение, можно и попу подкачать, и координацию развить. Ведь от лежания на диване пятая точка может увеличиться, а координацию в квартире как тренировать? Только при вставании с кровати? Итак, опорную ногу отводим назад, на носок. Делаем присед на одной ноге до угла 90 градусов на вдох, с выдохом поднимаемся. Стараемся держать равновесие. На каждую ногу - по 10 - 12 повторений, 3 - 4 подхода.

Выпады назад.Фото: Алена МАРТЫНОВА

УПРАЖНЕНИЕ 2. ПРИСЕДАНИЯ КЛАССИЧЕСКИЕ, БЕЗ ВЕСА

Во время приседаний прокачиваются ягодицы, бедра и спинка. Колени нужно сгибать также до угла 90 градусов, а вес тела переносить на пятку. Спинку держим ровно. 3 - 4 подхода по 20 - 30 повторений. Если вам это делать легко, можете взять в руки какой-нибудь предмет: например, пятилитровую бутылку с водой.

Приседания классические, без веса.Фото: Алена МАРТЫНОВА

УПРАЖНЕНИЕ 3. ОТЖИМАНИЯ

Отжимания помогут поддержать мышцы рук и груди. Кажется, упражнение простое и всем известное, но мало кто из новичков умеет отжиматься правильно. Корпус - бедро - одна прямая линия, шея должна быть ровной. Смотрим не вперед, а вниз.

УПРАЖНЕНИЕ 4. «БЕРЕЗКА»

«Березка» помогает укрепить спинку и шею. Облокотившись на предплечья, вытягивайте тело в ровную струнку. Выполняя это упражнение, расслабьтесь и закройте глаза. Можно даже немного помедитировать, забыв обо всех проблемах. Если вы не в состоянии расслабиться в этой позе, то что-то делаете неправильно. Делайте «Березку» только до появления дискомфорта.

УПРАЖНЕНИЕ 5. НАКЛОНЫ

Плавно наклоняемся к правой ноге, затем - к полу и к левой ноге, возвращаемся в исходное положение. Наклоны развивают гибкость позвоночника и приводят в тонус мышцы пресса, спины и ягодиц. А еще при выполнении этого упражнения улучшается кровообращение, что служит профилактикой заболеваний сосудов головы. Многие из нас на этой неделе планируют много времени провести перед компьютером, вытянув шею… Так что самое время ее разгрузить.

- В этом комплексе задействованы упражнения на все группы мышц. Помните, каждый день их делать нельзя: организму нужно восстанавливаться как минимум 24 часа, - отметила Татьяна. - Можно делать через день, а можно чередовать силовые нагрузки и кардио - бег на месте или велотренажер. При этом помните: физические нагрузки повышают уровень лимфоцитов в крови, которые хорошо борются с разными бактериями и вирусами. Но этого недостаточно. Нужно еще хорошо питаться: следите, чтобы в вашем рационе были белки, жиры, углеводы. А сейчас еще особенно актуальны чеснок и лук - добавляйте в салат или суп. Я вечером всегда их ем. Ну и конечно, главная база иммунитета - витаминно-минеральный комплекс и Omega-3. И все, будем здоровы!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Нужен щадящий режим

Спортивный врач Екатерина Сафонова рассказала, стоит ли заниматься спортом в маске:

- Прекращать заниматься спортом не стоит, но лучше перейти на более щадящий режим, потому что перетренированность организма снижает иммунитет. Если вы хотите бегать, то делайте это в безлюдном месте, лучше в лесу. И соблюдайте меры предосторожности! Когда я выхожу из дома на пробежку и никого не вижу, то бегу без маски. Как только я вижу, что приближаюсь к человеку, за несколько метров надеваю маску и отворачиваюсь от него, потому что мое интенсивное дыхание может его заразить. Маска через два часа становится рассадником инфекции и пользы никакой не несет. Мало того, что она перестает работать как защита, она еще и бактериями ее обладателя пропитана. И если тренируешься в маске - нужно ее менять очень часто.

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