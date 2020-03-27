Мать-одиночка шьет маски на дому, чтобы прокормить себя и больного сына

Жительница Новосибирска Елена Красюк в прошлом - бизнесвумен, у нее было свое дело в сфере общепита. Но жизнь сделала крутой поворот, дело пришлось закрыть, с мужем женщина развелась. Сейчас сибирячка одна воспитывает 11-летнего сына. Внезапно на голову свалилось еще одно несчастье - у ребенка диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Травма, скорее всего, была получена на тренировке по борьбе.

Как зарабатывать на жизнь? Если в доме есть швейная машинка, грех ей не воспользоваться. Мать-одиночка начала шить скатерти, диванные подушки, чехлы на стулья. А когда в очередной раз надо было идти с сыном в больницу, на скорую руку смастерила маску: в аптеках их уже не было - расхватали из-за коронавируса.

- В больнице женщина спросила у меня, где я взяла повязку, - рассказала КП-Новосибирск Елена. - Я ответила, что сшила сама. Тогда она попросила меня сделать маски и для нее. А потом заработало сарафанное радио. Начали поступать заказы. Я поняла, что не могу делать для людей ерунду. На YouTube нашла ролик с инструкцией - его сняли китайцы. Начала пробовать. Сначала сделала из ситца, но после стирки маска потеряла форму. Потом попробовала из фланели. Это плотная ткань, но дышится через нее хорошо. Она прочная, мягкая, но форму не теряет. Выбор остановила на ней.

Все изделия из фланели. Фото: Елена КРАСЮК

На разработку выкройки и тестирование образцов у Елены ушли сутки. Часть работы она делает на машинке, часть - вручную, например, резинки пришивает. Клиенты масками довольны, благодарят и заказывают еще, рекомендуют родным и друзьям. Елена работает две недели, за последнюю она сшила 100 масок. Бывает, что заказывают сразу целую партию.

- Одна женщина попросила сшить 20 штук. Она работает в миграционной службе. Заказала сразу на весь отдел, - продолжает сибирячка. - В основном я шью белые и голубые маски, но был заказ и на черную. Думала, не найду в магазине фланель такого цвета, но, к счастью, она была в продаже.

Цену за маски Елена не задирает. Проанализировала в интернете рынок на подобную услугу: в Новосибирске маски ручной работы стоят от 70 до 250 рублей, у Елены - 50 рублей.

- И мне не обидно, и для людей доступно, - говорит Елена. - Материал я окупаю, свой труд - тоже. Сейчас одну маску я делаю за 10 минут. Из метра ткани получается 16 изделий, на их отшив трачу примерно три часа. Впрок фланель не беру - вдруг спрос упадет.

Сейчас женщина переживает: вдруг из-за угрозы коронавируса закроют магазины тканей. Говорит, сильно расстроится, но тут же добавляет, что будет заказывать ткань по интернету.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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