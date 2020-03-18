2020-03-18T12:32:45+03:00
Общество

Заклинание против коронавируса: рокеры посветили заразе песню, им помогли стихи Высоцкого

Лидер новосибирского оркестра «Рви меха» применил против коронавируса специальный прием: он написал о нем песню
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Оркестр «Рви меха» пытается порвать планы коронавируса и борется против него музыкой. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Артем КИЛЬКИН.Оркестр «Рви меха» пытается порвать планы коронавируса и борется против него музыкой. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Артем КИЛЬКИН.
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«Начинаем бороться с короновирусом» — нарочито через букву «О» говорит в камеру солист, и звучит музыка.

«Очень сильно в целом мире вырос вирус, три-четыре. Ширится, растет заболевание. Если хилый — сразу в гроб. Сохранить здоровье чтоб — применяйте люди заклинание», — поет музыкант.

Это Александр Петенев. Вместе со своим оркестром «Рви меха» он выложил небольшое видео в «Инстаграм». Новосибирская команда, которая обычно не чурается крепкого словца, запросто сварганила песню на злобу дня. Подготовить текст было делом нехитрым: почти полностью его написал Владимир Высоцкий. А ребята просто актуализировали его.

«Вправо — три разА, влево три разА — нам коронавирус не гроза», — звучит припев. Петенев делает ударения на последний слог и в такт машет рукой. Это, стало быть, магические пассы, которые должны защитить от недуга.

— Да это мы прикалывались на нашей репетиционной базе, — ответил артист на звонок КП-Новосибирск. — Задержались маленько. Я сказал, что у меня есть идея соединить Высоцкого и современную реальность. Кстати, мое почтение — классику, который на протяжении уже стольких лет остается актуальным. Это же песня не про вирусы, а про человеческую психологию.

Александр Петенев предпочитает выступать перед публикой, но готов и к формату онлайн Фото: Андрей КОПАЛОВ

Александр Петенев предпочитает выступать перед публикой, но готов и к формату онлайнФото: Андрей КОПАЛОВ

— А на концерты эта песня теперь попадет? Исполнять будете?

— Ну не знаю, не знаю…

— Вот, если, например, будет у нее много лайков?

— Ну, посмотрю, посмотрю... Это ирония. Врага легче победить, если над ним смеяться.

— Действия этого врага на ваших концертах не сказались?

— Пока все концерты — в силе, слава богу. У нас концертов назначено много. Как говорится, в Сибири — у Христа за пазухой. Но я выражаю сочувствие коллегам по цеху в Москве. Там, если больше пятидесяти человек — мероприятия отменили. Филармонии и не только позакрывались, нет работы. Это печально и грустно.

— Александр, а если до такого дойдет, реально ли музыкальным группам проводить концерты онлайн, вести видеотрансляции, не собирая живую публику?

— Учитывая, что много есть онлайн-сайтов любого контекста, почему бы не? Тем более, что практика такая существует. Но мне больше нравится по стариночке. А если придется, и все сядут на карантин, а люди захотят что-то увидеть, тогда — да…

Стихи Владимира Высоцкого оказались актуальными во время эпидемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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