«От нас шарахались, боялись с нами в лифт зайти!»: из-за коронавируса китайцы стали избегать европейцев

Блогер из Новосибирска неудачно посетила Китай. Екатерина Чумаченко улетела в Поднебесную еще в январе - тогда коронавирус казался мелкой проблемой. Девушка рассчитывала подработать за границей, но оказалась там в самое неподходящее время. Как раз в те дни улицы Шэньчжэня - города, где остановилась сибирячка - опустели: местным объявили отпуска, а приезжих вовсе запретили брать на работу. Екатерине пришлось возвращаться, так и не заработав.

Рейсы из Шэньчжэня оказались дорогими. Вместе со своим спутником девушка отправилась домой через Гуанчжоу - город поблизости. Кстати, там эпидемия уже отступила.

Девушка вернулась в Россию после неудачной поездки за границу. Фото: www.instagram.com/katgrass

- В Шэньчжэне уже стали открываться кафе. А в Гуанчжоу многие даже перестали носить маски. Мы сняли там квартиру - забронировали по интернету. Приезжаем, а на нас смотрят как на врагов, даже во двор не пускают, - рассказала Екатерина КП-Новосибирск.

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Судя по всему, китайцы, одерживая победу над вирусом, стали сторониться европейцев. Мало ли откуда они прибыли. Вдруг сами больны коронавирусом?

- Мы им объясняли, что в Китае находимся давно. Нам утром вылетать, а мы ночью час проспорили. И прежде чем впустить нас в квартиру, которую мы забронировали, хозяева потребовали двойную плату, - возмущена блогер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

В итоге путники нашли другой ночлег. Там к европейцам тоже отнеслись настороженно: откуда вы? из какой страны?

- В лифт с нами заходить не хотят, деньги из рук брать боятся, - объясняет КП-Новосибирск путешественница.

К счастью, в Гуанчжоу сибиряки задержались ненадолго: вылетели в Москву и самолетом добрались до Шереметьево.

Прилетевшим из Китая раздали анкеты. Фото: Екатерина ЧУМАЧЕНКО

- Пассажиров было довольно мало. Наверное, даже меньше половины мест было занято. И русские были, и азиаты. Когда прилетели, врач поднялась на борт и проверила температуру у каждого пассажира, потом нас стали выпускать, - описывает Екатерина возвращение на родину. - В аэропорту у нас взяли биоматериал из носа и рта - ватными палочками. Дали заполнить анкеты: есть ли у нас симптомы, где мы будем жить в ближайшие 14 дней… Сказали, что в этот период желательно находиться дома.

Впрочем, Екатерина добавляет, что две недели дома - это рекомендация, но не закон. Сама блогер верит в свое здоровье. Говорит, что и в Китае проверялась, когда поднялась температура. Спустя сутки ей сказали, что опасного вируса в организме нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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