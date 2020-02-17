«Дети закидали сына ледяными глыбами, а учительница вылила на него суп!»: сибирячка обвинила школу в травле ребенка из-за несданных денег

Жительница Новосибирска жалуется на педагогов и учеников одной из городских гимназий. По словам женщины, нападки на ее ребенка начались после того, как мама не сдала вовремя деньги в школьный фонд. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались, что творится в стенах учебного заведения.

«НАЧАЛИ СНИЖАТЬ ОЦЕНКИ»

Максим* - единственный ребенок в семье и никогда не огорчает маму: учится хорошо, занимается спортом. Только отношения с одноклассниками у него не заладились с прошлого года.

- Мы ходили в подготовительную группу, и нас пригласили поступать в эту школу. Сказали, что учебное заведение заинтересовано в умных детях. Только в классе неимоверные поборы, а отчетности о том, куда идут деньги, никто не предоставляет, - рассказала КП-Новосибирск мама Максима Ангелина*. - Когда кто-то начинает спрашивать об этом, родителей начинают гнобить. Многие дети из-за этого ушли из класса.

По словам женщины, она стала очередной жертвой в марте прошлого года. Ангелина не сдала вовремя деньги в родительский фонд, куда взрослые ежемесячно отдают по 1000 рублей. Также необходимо было сдавать по 2500 рублей на разные праздники.

Жалобу мамы сейчас рассматривают и в министерстве образования Новосибирской области. Фото: личный архив.

- Учительница пишет в нашем чате, что деньги не сдали мы и еще пара родителей. Требовалась какая-то сумма на шкаф. Я задержала сдачу денег буквально на четыре дня. Ну и заодно спросила: «А что, теперь сдача денег в фонд обязательна?» После этого с учителем состоялась неприятная беседа. Я пошла на конфликт: не сдам - и все, - признается сибирячка.

Мама считает, что после этого разговора Максиму начали занижать оценки. И решила обратиться к директору. Сначала - устно.

- В процессе разговора я уже поняла, что директор все знает. Когда я стала говорить, что дети из нашего класса уходят не просто так, а именно из-за поборов, в ответ услышала: «Многие из них просто не справляются с нагрузками, программа сложная», - вспоминает Ангелина.

Женщина говорит, что после разговора с директором Максима на какое-то время оставили в покое.

«ОНИ ЗАКИДАЛИ ЕГО ГЛЫБАМИ»

В декабре 2019 года директор школы решила перевести учеников на дистанционное обучение по нескольким предметам, чтобы разгрузить субботу.

- На общем собрании я спросила: «А будет ли альтернатива для тех, кто не хочет переводиться на дистанционное обучение?» Директор сказала, что можно, конечно, ходить учиться по субботам, - объясняет женщина. - При этом нам объявили, что если хоть один родитель не подпишет заявление, то по субботам будет учиться весь класс.

Ангелина не подписала. Так на нее ополчились не только учителя, но и родители учеников. Досталось и ребенку.

- Дети начали травить моего сына, что из-за него они будут учиться по субботам. Я написала директору сообщение, чтобы она поговорила с педагогом и классом, что нашей вины в этом нет. Она проигнорировала мою просьбу, - продолжает сибирячка.

В полиции отказались заводить дело, посчитав, что дети просто играли в снежки. Фото: личный архив.

Именно бездействие директора, по ее мнению, привело к открытому конфликту детей.

- Пятеро одноклассников избили моего сына на школьном дворе - закидали ледяными глыбами. У ребенка такой стресс был, что волосы на следующий день поседели, - уверяет мама школьника. - Я обратилась в полицию. Но мне ответили, что состава преступления нет, мол, дети просто играли в снежки, якобы я преувеличиваю. А еще наша учительница облила моего ребенка супом в столовой. Она якобы случайно его толкнула, и Максим проходил грязный весь день.

Ангелина уверена, что ее сына травят. И уже не знает, как найти выход из этой ситуации.

- Сын уже вторую неделю не ходит в школу. Директор просит предоставить документы, почему Максим не посещает занятия, - говорит женщина. - Иначе будет обращаться в органы опеки. А сын просто до дрожи боится возвращаться в класс…

* Имена мамы и ребенка изменены по их просьбе, но есть в редакции.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Мама не в себе, у нее больное воображение!»

КП-Новосибирск связалась с учительницей, с которой у Ангелины конфликт. Педагог рассказала свою версию происходящего.

- В классе у нас все хорошо. Мама этого мальчика написала письма куда только можно. Проверки прошли, никаких нарушений не выявлено. Ангелина, видимо, не в себе. Все родители с первого класса против нее. В своем больном воображении она придумывает то, чего нет.

По словам педагога, ситуации с пролитым супом на мальчика не было.

- Она видит, что нигде не может найти поддержку, поэтому и клевещет. Буду на нее в суд подавать, если такое продолжится. Ее ребенка никто не избивал, дети просто поиграли в снежки, - считает учительница. - Оценки Максиму никто не занижает специально. Я ставлю их объективно.

Корреспонденты КП-Новосибирск отправили запрос в министерство образования НСО и прокуратуру, чтобы узнать результаты проверок в школе.

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