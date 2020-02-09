«Пройдя от животного через нескольких хозяев, он поражает человека»: ученый объяснил, почему коронавирус стал опасен для людей

В Россию уже прилетели из Китая первые заболевшие новым коронавирусом. Жители Новосибирска экстренно скупают маски, запасаются чесноком, ищут народные рецепты в интернете. Другого пути нет – вакцину пока не создали. Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент СО РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов объяснил, откуда взялась китайская зараза, и почему над лекарством от нее надо было начинать думать 17 лет назад.

Китайский коронавирус сегодня главный «герой» мировых СМИ, с конца прошлого года о нем говорят, как о чем-то новом и страшном. Только ученым подобные вирусы были известны еще в прошлом столетии.

Еще с начала 60-х годов появились сведения, что коронавирусы являются возбудителями острых респираторных инфекций человека. А лет десять назад, когда началась эра вирусной геномики, начали выяснять, откуда же они появились. И постепенно картина начала проясняться.

- Вместе с нами на нашей планете живут множество видов живых существ. С частью из них мы контактируем давно, а с некоторыми стали сближаться совсем недавно. И выяснилось, что у этих новых животных есть набор своих вирусных патогенов. Чаще всего они вроде бы неопасны. Но пройдя через одного или нескольких промежуточных хозяев, некоторые из этих вирусов вдруг начинают поражать и человека. Вот так к нам в основном и приходят так называемые «возникающие» инфекции, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Сергей Нетесов. – Первая вспышка новой для нас коронавирусной инфекции случилась в 2003 году. И я считаю, что вакцину против коронавирусной инфекции нужно было начать разрабатывать именно после этой вспышки, хотя победить ее тогда удалось чисто противоэпидемическими методами.

Сейчас ученые в лабораториях центра вирусологии «Вектор» работают над вакциной от коронавируса. На разработку, по мнению эксперта, может уйти до 10 лет. Над вакцинами против коронавирусов также работают в других странах, в том числе в США. Есть надежда, что время создания вакцины удастся сократить. Но это не значит, что препарат сразу начнут проверять на людях. Сначала его будут ждать доклинические испытания, с множеством тестов на разных животных. И лишь потом, после получения доказательств эффективности, начнется очередь клинических испытаний – на добровольцах.

- Испытывать ее поначалу надо на экспериментально подобранных чувствительных животных, у которых этот вирус вызывает сходную с человеческой болезнь. Здесь могут пригодиться мыши, крысы, хомячки, сурки, обезьяны, возможно кошки и собаки. Пока еще не ясно, у какого вида животных такая болезнь, похожая на человеческую, может развиться, - объясняет профессор.

Пока ученые ищут выход, в России уже есть два заболевших. Большой карантинный санаторий сейчас работает в Тюмени, пробы на анализы везут в Новосибирск.

- Пробы для проведения точных лабораторных анализов везут в то место, где лучшего всего умеют их проводить. Люди в «Векторе» обучались этому десятки лет. Там есть специальное оборудование, есть лицензированная лаборатория, специально устроена вентиляция, все помещения оборудованы защитными фильтрами и диагностическим оборудованием, поэтому их и везут туда, - рассказывает Сергей Нетесов.

«Вирус перескакивает сначала на животных, потом – на человека» - как новосибирские ученые создают вакцину против коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Профессор сообщил, что такого типа анализы могут делать и в других лабораториях России и других стран. Но в России расширение их числа станет возможно, если «Вектор» начнет производить тест-системы не в разовом, штучном, экспериментальном режиме, а поставит их производство на поток. И после этого любые оборудованные и лицензированные ПЦР-лаборатории смогут подключиться к диагностике этой инфекции.

На сегодняшний день несколько городов в Китае закрыты на карантин. Там введены специальные транспортные режимы. Такие беспрецедентные, кардинальные меры государство решило принять, чтобы прекратить распространение вируса. И их эффективность уже начинает ощущаться: заболеваемость в провинции Хубэй стала падать.

- Люди всегда боятся неизвестного, в случае с вирусом ситуация на начальном этапе малопредсказуемая. Чтобы меньше бояться россиянам, нужно временно перестать летать в Китай и в страны, где есть больше десятка заболевших, и заболеваемость растет. Второй момент, если уж вы так сильно переживаете - носите маску, а после прихода домой, снимайте ее и выкидывайте, - говорит Нетесов. - Это, кстати, сократит вам шансы заболеть и гриппом: ведь сейчас – подъем заболеваемости гриппом во всем мире. Ну а если вы вернулись из Китая, и через 2-7 дней после этого у вас появились признаки ОРВИ, то надо срочно звонить врачу, говорить, откуда прилетел и когда. Обязательно изолируйте себя от остальных членов семьи. Наденьте маску, закройтесь в отдельной комнате, пользуйтесь отдельным полотенцем и посудой. Это – на всякий случай, чтобы минимизировать риск заболеть для остальных членов семьи. Ведь на самом деле вероятность того, что это –коронавирус, невелика. Но если это и обычный грипп, то лучше своих близких не заражать. В общем, защищайте себя и близких от заболеваний рисков!

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