2020-02-09T11:06:21+03:00
Здоровье

«Пройдя от животного через нескольких хозяев, он поражает человека»: ученый объяснил, почему коронавирус стал опасен для людей

Член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов уверен, разработки против опасной инфекции стоило бы начать еще 17 лет назад
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Сергей Нетесов рассказал о происхождении коронавируса и когда надо было изготовить вакцину. Фото: соцсети.Сергей Нетесов рассказал о происхождении коронавируса и когда надо было изготовить вакцину. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

В Россию уже прилетели из Китая первые заболевшие новым коронавирусом. Жители Новосибирска экстренно скупают маски, запасаются чесноком, ищут народные рецепты в интернете. Другого пути нет – вакцину пока не создали. Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент СО РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов объяснил, откуда взялась китайская зараза, и почему над лекарством от нее надо было начинать думать 17 лет назад.

Китайский коронавирус сегодня главный «герой» мировых СМИ, с конца прошлого года о нем говорят, как о чем-то новом и страшном. Только ученым подобные вирусы были известны еще в прошлом столетии.

Еще с начала 60-х годов появились сведения, что коронавирусы являются возбудителями острых респираторных инфекций человека. А лет десять назад, когда началась эра вирусной геномики, начали выяснять, откуда же они появились. И постепенно картина начала проясняться.

- Вместе с нами на нашей планете живут множество видов живых существ. С частью из них мы контактируем давно, а с некоторыми стали сближаться совсем недавно. И выяснилось, что у этих новых животных есть набор своих вирусных патогенов. Чаще всего они вроде бы неопасны. Но пройдя через одного или нескольких промежуточных хозяев, некоторые из этих вирусов вдруг начинают поражать и человека. Вот так к нам в основном и приходят так называемые «возникающие» инфекции, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Сергей Нетесов. – Первая вспышка новой для нас коронавирусной инфекции случилась в 2003 году. И я считаю, что вакцину против коронавирусной инфекции нужно было начать разрабатывать именно после этой вспышки, хотя победить ее тогда удалось чисто противоэпидемическими методами.

Сейчас ученые в лабораториях центра вирусологии «Вектор» работают над вакциной от коронавируса. На разработку, по мнению эксперта, может уйти до 10 лет. Над вакцинами против коронавирусов также работают в других странах, в том числе в США. Есть надежда, что время создания вакцины удастся сократить. Но это не значит, что препарат сразу начнут проверять на людях. Сначала его будут ждать доклинические испытания, с множеством тестов на разных животных. И лишь потом, после получения доказательств эффективности, начнется очередь клинических испытаний – на добровольцах.

- Испытывать ее поначалу надо на экспериментально подобранных чувствительных животных, у которых этот вирус вызывает сходную с человеческой болезнь. Здесь могут пригодиться мыши, крысы, хомячки, сурки, обезьяны, возможно кошки и собаки. Пока еще не ясно, у какого вида животных такая болезнь, похожая на человеческую, может развиться, - объясняет профессор.

Пока ученые ищут выход, в России уже есть два заболевших. Большой карантинный санаторий сейчас работает в Тюмени, пробы на анализы везут в Новосибирск.

- Пробы для проведения точных лабораторных анализов везут в то место, где лучшего всего умеют их проводить. Люди в «Векторе» обучались этому десятки лет. Там есть специальное оборудование, есть лицензированная лаборатория, специально устроена вентиляция, все помещения оборудованы защитными фильтрами и диагностическим оборудованием, поэтому их и везут туда, - рассказывает Сергей Нетесов.

«Вирус перескакивает сначала на животных, потом – на человека» - как новосибирские ученые создают вакцину против коронавируса. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

Профессор сообщил, что такого типа анализы могут делать и в других лабораториях России и других стран. Но в России расширение их числа станет возможно, если «Вектор» начнет производить тест-системы не в разовом, штучном, экспериментальном режиме, а поставит их производство на поток. И после этого любые оборудованные и лицензированные ПЦР-лаборатории смогут подключиться к диагностике этой инфекции.

На сегодняшний день несколько городов в Китае закрыты на карантин. Там введены специальные транспортные режимы. Такие беспрецедентные, кардинальные меры государство решило принять, чтобы прекратить распространение вируса. И их эффективность уже начинает ощущаться: заболеваемость в провинции Хубэй стала падать.

- Люди всегда боятся неизвестного, в случае с вирусом ситуация на начальном этапе малопредсказуемая. Чтобы меньше бояться россиянам, нужно временно перестать летать в Китай и в страны, где есть больше десятка заболевших, и заболеваемость растет. Второй момент, если уж вы так сильно переживаете - носите маску, а после прихода домой, снимайте ее и выкидывайте, - говорит Нетесов. - Это, кстати, сократит вам шансы заболеть и гриппом: ведь сейчас – подъем заболеваемости гриппом во всем мире. Ну а если вы вернулись из Китая, и через 2-7 дней после этого у вас появились признаки ОРВИ, то надо срочно звонить врачу, говорить, откуда прилетел и когда. Обязательно изолируйте себя от остальных членов семьи. Наденьте маску, закройтесь в отдельной комнате, пользуйтесь отдельным полотенцем и посудой. Это – на всякий случай, чтобы минимизировать риск заболеть для остальных членов семьи. Ведь на самом деле вероятность того, что это –коронавирус, невелика. Но если это и обычный грипп, то лучше своих близких не заражать. В общем, защищайте себя и близких от заболеваний рисков!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом

Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее)

«Появилась соседка. И тут мне стало по-настоящему страшно»: дневник гимнастки, у которой подозревают китайский коронавирус

Спортсменка два дня назад вернулась из Китая в Новосибирск и почувствовала себя плохо. Как на нее реагировали врачи, Полина рассказала КП-Новосибирск (подробнее).

«Меня лихорадило, даже галлюцинации были!»: в Новосибирске госпитализировали мать двоих детей с подозрением на китайский коронавирус

Неделю назад сибирячка прилетела из Вьетнама, где контактировала с китайцами (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Появилась соседка. И тут мне стало по-настоящему страшно»: дневник гимнастки, у которой подозревают китайский коронавирус
Спортсменка два дня назад вернулась из Китая в Новосибирск и почувствовала себя плохо. Как на нее реагировали врачи, Полина рассказала КП-Новосибирск
«Поместили в капсулу, а у меня клаустрофобия»: девушка, у которой подозревают коронавирус, рассказывает о своем лечении
Полина почувствовала себя плохо и сама обратилась ко врачам. В своем «Инстаграме» она описывает, с чем приходится сталкивать людям, у которых подозрение на коронавирус
Биологическое оружие или новая чума, которая косит только китайцев? Ученый комментирует самые популярные мифы о новом коронавирусе
Вместе с новосибирским вирусологом проверяем слухи о новом вирусе, найденном в Поднебесной. Чего действительно стоит бояться?
Новости 24
Рухнувший с крыши снег выломал дверь в квартиру сибиряка и все засыпал
Весна отменяется? Синоптики рассказали, сколько продлится оттепель в Новосибирске
«Тойота» вдребезги: появилось видео смертельной аварии с грузовиком в Новосибирске
Может ничего не помнить: в Новосибирске ищут 76-летнюю бабушку без верхних зубов
«Я что, на колени должен упасть?»: продавец наорал на маму с ребенком из-за разбитой витрины
Колесо отлетело: автобус, полный пассажиров, попал в ДТП на Димитровском мосту
Горок не будет: ледовый городок на новосибирской набережной закрылся из-за луж
«Никто не может зайти»: вход в аптеку в Новосибирске завалил огромный сугроб
«У нее выпал глаз»: хозяева-живодеры выбросили собаку в мусоропровод
Стипендии губернатора и правительства Новосибирской области: рассказываем, кому и сколько положено
«Я тебе телефон разобью об голову»: бывший помощник депутата устроил дебош в автобусе
«Муж напрокат»: новосибирец предлагает себя женщинам за четыре тысячи
В Новосибирске на двухлетнего ребенка рухнул снег с крыши
«Ударился лбом о снег»: ребенок пострадал на «Лыжне России» в Новосибирске
«Нам не стыдно»: новосибирский Tesla Cybertruck восхитил американские СМИ
«Переживал за близких»: родственников погибшего уральского фронтовика ищут в Новосибирске
В маршрутке нашли странную сумку: сейчас ее осматривают спасатели и полиция
«Кибер-спортсмены»: сотни новосибирцев прошли «Лыжню России» с электронными чипами