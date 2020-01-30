«Она была для него мамочкой»: психолог объяснил, почему жених убил беременную невесту

Жительница Новосибирска Наталья Ч. на восьмом месяце беременности лишилась и ребенка и жизни. В подъезде на нее напал ее бывший. Не справился с ревностью, думал, ребенок не его. Как выяснилось чуть позже, Наталья за пару недель до трагедии обращалась в полицию, говорила, что ее бьют, просила помощи. Но дело не успели возбудить.

В руке у Рустама нож. Фото: соцсети.

СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ

Наталья и Рустам Ф. изначально были не ровней. 33-летняя девушка - амбициозная бизнесвумен, хорошо зарабатывала - при машине, квартире. Что называется, сама себя сделала. 34-летний возлюбленный Рустам - диванный житель. Компьютерные игры, пиво и чипсы - вот его закадычные друзья. Знакомые удивлялись: как они могут быть вместе?

- Наташка всегда была девчонкой боевой, но, когда познакомилась с этим Рустамом, в ней как будто что-то сломалось. Она стала более замкнутой, мы реже стали встречаться, - рассказывает подруга девушки, Алена. - Я пыталась ее немного приободрить, сказать, что надо быть разборчивее, что он ей не подходит… Но Наташа то ли как будто не слышала, то ли боялась его…

Рустам - недаром с кавказскими корнями - оказался парнем эмоциональным, вспыльчивым. А еще очень ревнивым, все время подозревал успешную Наташу в изменах. И когда девушка призналась, что ждет ребенка, стал сомневаться: «А от меня ли?» В пылу одной из ссор будущий папаша ударил беременную девушку кулаком. Такое происходило не раз, но 15 января девушка собрала осколки своей храбрости и самолюбия и отправилась в полицию. Там она прямо сказала: «Мой парень меня избил». Написала заявление. Ревнивца опросил участковый. Составил разговор и с жертвой, посоветовав снять побои в больнице.

Наталья съехала от тирана из своей же квартиры. Фото: соцсети.

- Поступило заявление от 33-летней жительницы Новосибирска о том, что в ходе конфликта 34-летний сожитель нанес ей телесные повреждения, - не отрицают в ГУ МВД по Новосибирской области. - Сотрудники полиции опросили обоих участников инцидента. Для установления степени тяжести вреда здоровью и последующей квалификации произошедшего деяния женщина была направлена на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицейские уточняют: девушка не говорила, что ей угрожали убийством. Поэтому вроде как повода сильно нервничать не было, но тут же добавляют: сейчас действия сотрудников, которые работали по делу Натальи, проверятся. Почему за две недели так и не возбудили уголовное дело? Почему не разглядели психа и тирана в Рустаме во время разговора с ним?

После того, как девушка написала заявление в полицию, она уже твердо решила уйти от тирана. Сбежала из дома, из своей собственной квартиры, нашла новое жилье. Причем изначально такой поворот казался ей удачнее.

- Наташа тогда в отделе полиции случайно познакомилась с мужчиной, который, войдя в ее незавидное положение, предложил «перекантоваться» в его свободной квартире. Поступок добрый, он хотел помочь. А в результате именно в этом доме мою подругу и убили, - рассказывает Алена.

Как оказалось позже, Рустам просто выследил свою возлюбленную. Караулил по новому адресу. В руках держал огромный нож, то есть знал заранее, что пришел не поговорить, а покончить с зазнобой раз и навсегда.

В суде Рустам усердно прикрывал лицо листочком.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ХОТЕЛ ПОПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ У ЕЕ РОДИТЕЛЕЙ»

Квартира, где пряталась жертва, находится в новом престижном районе, везде видеокамеры, полно охранников. Но они следили только за тем, чтобы во дворе лишние машины не парковались. И преступника просмотрели. А вот видеокамеры засняли все: как отморозок бьет девушку несколько раз ножом. Та пытается вырваться, но в итоге оседает на полу в собственной луже крови. Именно такую картину через пару минут увидели местные дети, выходившие из лифта. А уже взрослые вызвали «Скорую». Наташа еще была в сознании, сказала, что на 32-й неделе беременности, просила спасти ребенка - это была девочка…

В то время, когда над телом девушки склонились врачи, Рустам на всех парах мчал в Омск. Нашел машину через BlaBlaCar. В дороге позвонил родственникам в Тюмень, рассказал, что был один конфликт… Но без деталей. В гостинице поселился по документам чужого человека, знал, что его будут искать.

В четверг Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал Рустама. Тот стыдливо прикрывал лицо бумажкой от журналистов, бубнил что-то про любовь, про «не хотел»…

- Был в состоянии аффекта. Когда вышел из подъезда, не мог нажимать на телефонные кнопки: попросил женщину, проходившую мимо, вызвать скорую, - оправдывал себя убийца. И продолжал врать: - Паспорт забыл в Новосибирске, вот и поселился в отеле по чужому документу. И я не сбегал. Я к родителям ее поехал (они действительно живут в Омске), хотел прощения попросить.

По закону убийце грозит пожизненный срок - отягчающим обстоятельством стало то, что он знал, что Наталья беременна. Причем все-таки от него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757813" frameborder="0"></iframe> Убийца беременной сибирячки останется под стражей до конца марта.Алена МАРТЫНОВА

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Он был для нее ребенком...»

Почему Наталья выбрала себе в женихи человека из другого социального круга? Ленивого, истеричного, безработного?.. Такой вопрос мы задали психологу Инне Чудиновой. Специалист предполагает, что Наталья подсознательно так реализовывала свой материнский инстинкт. Рустам был для нее - 33-летней бездетной женщины - ребенком.

- У меня есть несколько вариантов, почему успешные девушки выбирают мужчин ленивых, не по статусу себе. Во-первых, материнский инстинкт, - говорит Инна Чудинова. - В таких случаях женщина воспринимает своего партнера как сына. Его нужно исправить, помочь ему, спасти и прочее. Это такая мамочка, которая везде опекает любимого и ходит за ним, как за гусятами и цыплятами. Во-вторых, у молодой женщины, возможно, была низкая самооценка. Она, грубо говоря, владеет заводами, пароходами, но ей некомфортно с успешными людьми. Ей лучше с другими, на фоне которых можно повысить свою самооценку. Ну и, в-третьих, может быть, девушка получала удовольствие от таких абьюзивных отношений: некоторым нравится находиться в позиции жертвы, хотя никто, конечно, не предполагает, чем это может обернуться.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему не возбудили уголовное дело?

Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, Наталья приходила с заявлением, в ее случае разбирался участковый. Женщину отправляли на судмедэкспертизу, чтобы зафиксировать побои.

- Таков порядок: в основу возбуждения уголовного дела всегда ложится какая-то доказательная база. В этом случае она дала свои показания. И дал показания ее сожитель, который пришел на встречу с сотрудником полиции сразу со своим адвокатом, - рассказал КП-Новосибирск наш источник. - Наталья должна была предоставить в МВД результаты судмедэкспертизы. Но не предоставила. Именно поэтому срок проверки по данному факту был продлен до 30 суток, о чем была также уведомлена прокуратура.

Юристы считают, что тут могло быть два варианта. Или эксперты сразу зафиксировали синяки и ссадины, выдали на руки женщине документы, а она решила не нести их в полицию. Или экспертиза была не готова, так как травмы оказались более серьезные.

- Например, если у нее было сотрясение мозга, то эксперты могли писать медицинское заключение до 30 дней, - объяснила КП-Новосибирск юрист Юлия Стибикина. - Если же надо было просто зафиксировать побои - ну это максимум неделя, не больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/757355" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске беременную девушку зверски зарезали возле лифта.

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