«Может, Оля купит?»: за архивное фото Бузовой с автографом Тарасова просят 100 тысяч рублей

Фотограф из Новосибирска Сергей Тарасов и не знал, чем обернется его случайный снимок и автограф на нем его тезки. На картинке — Ольга Бузова, а на обороте — автограф ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова, скандальный развод с которым резко изменил жизнь телезвезды. Но семь лет назад, когда был сделан снимок, «тарабузики» были счастливы вместе и не думали о расставании. Сейчас же фото певицы с росчерком бывшего вызывает сарказм и улыбку.

— Ольга приезжала в Новосибирск в 2013 году. Она открывала бутик своей одежды в «Сибирском молле». Я пофотографировал ее. Потом снимки отправил ей. Один из них она даже опубликовал у себя в Инстаграме, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Тарасов. — Потом приезжал в Новосибирск Дмитрий Тарасов. Сначала говорили, что он будет с Ольгой, я поехал к ним, хотел сфотографировать, но Дмитрий приехал без жены. Я его пофотографировал, а так как с собой прихватил снимки, думал Ольге передать, то попросил на одном из них оставить автограф футболиста.

Почти такой же снимок, но без автографа, опубликован у Оли в «Инстаграме» семь лет назад.

Сейчас на волне успеха Бузовой Сергей решил выставить снимок на «Авито». Цена картинки — 100 тысяч рублей. Больше можно, меньше — нет, сразу предупреждает Сергей. Фотограф рассказал КП-Новосибирск, что уже есть желающие купить картинку: парень из Москвы. Однако, молодой человек торгуется и значительно пытается снизить цену, Сергей ни в какую.

— В том и прикол, чтобы продать дорого, — объясняет новосибирец.

А еще мечтательно говорит: «Может, Оля сама его купит?». Он уже отослал снимок ей. Но певица пока не ответила, она сейчас отдыхает в Таиланде с новым возлюбленным Давой. Парень тоже из Новосибирска. Его, кстати, Сергей тоже как-то случайно фотографировал.

Сергей Тарасов как-то случайно сфотографировал и нынешнего возлюбленного Даву. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

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