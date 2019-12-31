«Вам лучше покинуть класс»: школьницу затравили из-за несданных денег на туалетную бумагу

Глядя на Анну Тажееву, не подумаешь, что она – авторитет для тысяч человек из разных уголков России. Вроде, обычная женщина с густой шевелюрой, широкой улыбкой и незатейливыми снимками на страничке в соцсетях.

На эту страничку Анне пишут жители Краснодара и Курска, Липецка и Ставрополя, Москвы и Челябинска. Для молодых мам и пап, чьи дети ходят в школу, она – безусловный авторитет и помощник.

Новая жизнь Тажеевой началась, когда в школу пошла учиться дочь Виолетта. Родительский комитет предложил платить...

- Когда Виола только начала учиться, я честно сдавала на линолеум в класс - собирали по 1800 рублей - и на классные нужды - по 1000 рублей. Потом в школьном чате мамы написали, что предыдущий класс забирает интерактивную доску и нам надо купить новую. Давайте, мол, скинемся по 4500. Я направила запрос в департамент образования, и мне ответили, что доску никто не заберет, - рассказала КП-Новосибирск Анна.

Запросом к чиновникам Тажеева нажила себе врагов среди других же родителей.

«Вам лучше покинуть класс. А еще лучше - школу», - посоветовали ей в чате. Как бы не так! Анна не только оставила в школе дочь, но и привела туда прокурора. Проверка подтвердила факт нарушений, директору вынесли представление.

И, все-таки, родительский комитет продолжал собирать деньги. Ладно - доска, но на ту же туалетную бумагу школьникам надо сброситься.

- Я сделала запрос, и оказалось, что департамент образования выделил, согласно поданной от школы заявке, 76000 рублей на бумагу. Была комиссия. Роспотребнадзор. Вынесли предписание об устранении. Бумага, мыло, ведра появились, - рассказывает Анна.

Даже директор, которой доставалось из-за неугомонной родительницы, ее же поблагодарила: «Спасибо, Анна Равельевна! Вы научили нас работать». Но не все разделяли благодарность. Если мама раньше считалась белой вороной, тот теперь ее дочь объявили гадким утенком.

- Осенью 2018 года началась травля дочери. Дети предъявляли ей претензии: «Виолетта, ты бы заткнулась! Из-за тебя хотят нашу учительницу уволить!». Классному руководителю удалось этот конфликт погасить. Школьники извинились, - говорит Анна.

В тот сложный период вместе с дочкой она приходила на прямой эфир Радиостанции «Комсомольская правда». Говорит, Виолетту это очень поддержало и очень помогло.

- Благодаря огласке, конфликт сошел на нет, - подводит итог мама.

Конфликт закончился, но работа только начиналась. За год Анна Тажеева перелопатила море юридических статей, изучила законы. А в сети ВКонтакте образовала группу с красноречивым названием: «Поборам СТОП! Сибирь».

Анна Тажеева организовала всероссийское движение против поборов.Фото: СОЦСЕТИ

К наученной собственной опытом родительнице стали обращаться товарищи по несчастью. Школьные поборы оказались явлением массовым. Как и травля несогласных.

- Я делала группы в регионах, активистов приглашала в администраторы. Даже «видеообучалки» писала: как новости про образование искать, как острые вопросы решать. Помогаем друг другу, документы пересылаем, про законы говорим, - делится Анна.

Например, в Челябинской области детский сад собирал на ремонт группы. С помощью Тажеевой родители дошли до полиции, деньги больше не требуются.

В самом Челябинске к школьному выпускному объявили сборы на подарки педагогам. После того, как ситуация всплыла в группе «Поборам СТОП!», подарки оказались не нужны.

В Удмуртии просили по 2500 рублей на рабочие тетради. В Санкт-Петербурге по 2000 – просто на «нужды класса».

- По нашему заявлению проведена прокурорская проверка. Сборы прекращены, - говорит Тажеева.

Таких примеров – масса. Всякий раз родителям удается снять финансовое бремя. И нет – дети не остаются без интерактивных досок и тетрадей, а классы не стоят без ремонта. Деньги есть в школах, есть в бюджетах профильных департаментов. Может, просто совести у кого-то нет?

Жительница Новосибирска Анна Тажеева выступила против школьных поборов.

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