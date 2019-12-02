Девочку, которую унизили на чаепитии, перевели в другую школу после избиения

Скандальная история с новосибирской второклассницей - восьмилетней Миланой, которую унизили на чаепитии, кажется, подошла к своему логическому концу. Напомним, девочка прославилась в Интернете после того, как ее обидели в школе на детском празднике: ее выгнали из-за столка на чаепитии из-за несданных мамой денег на пластиковые стаканчики. На этом настаивает сама Милана.

«Мать затравили, а другие молчат» - инцидент с чаепитием прокомментировала общественница, пережившая травлю дочери. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Ее оппоненты - взрослые из родительского комитета говорят, что "всего лишь показали девочке, в какой стороне стоят ее кексы". Ребенка поддержал её кумир Егор Крид, общественники устроили праздник в детском центре и собрали деньги на билеты в дельфинарий. Мама девочки Ирина решила вернуть ребёнка в тот же класс.

Казалось, что обидчики наказаны и справедливость восторжествовала. Но Милана вновь подверглась нападкам теперь уже со стороны детей. Сначала девочка потеряла подругу, ее мама была в родительском комитете, а потом ее ударил одноклассник. Дело чуть было не дошло до суда, как неожиданно мама поменяла свое решение, забрала документы из школы и перевела дочку в другое учебное заведение.

«Не надо верить тому, что пишут в соцсетях» - директор школы прокомментировала скандал на чаепитии. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Конечно, Милана будет тосковать по своим друзьям, с детьми она хорошо общалась, - сухо прокомментировала КП-Новосибирск Ирина, расстроенная мама школьницы.

Но здоровье ребенка оказалось важнее для Ирины. Она утверждает, что родители, с которыми у нее конфликт, натравливают своих детей, чтобы они издевались над ее дочкой. Судя по голосу мама не в восторге от принятого решения, скорее это вынужденная мера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/742971" frameborder="0"></iframe> Егор Крид обратился по видео к Милане, девочке которую взрослые обидели в школе во время чаепития.

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