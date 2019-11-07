«Все умрут, а я останусь»: следователи нашли дневник новосибирской пятиклассницы, которая покончила с собой

В Новосибирске очередной подростковый суицид. Пятиклассницу из Первомайского района нашла мертвой ее мать. Женщина пришла с родительского собрания, открыла дверь, а там...

Когда следователи открыли дверь в комнату Ани*, тоже были шокированы. Поразила обстановка, в которой рос 11-летний ребенок.

— Стены комнаты были увешаны плакатами, где целовались девочки. Также была ЛГБТ-символика, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Казалось бы, рано еще думать о таких вещах. Девчушка только закончила начальную школу. Но интерес к взрослой нетрадиционной тематике Аня испытывала, похоже, давно.

— Посмотрели ее соцсети, подняли ее переписку. Она уже несколько лет в различных группах ЛГБТ состояла, — добавил наш собеседник.

Девочка вела страницу от мужского имени.

В соцсетях зарегистрировалась под мужским именем — Артем Б. Ничего не напоминает? Многие сразу же вспомнят другую громкую историю с детским самоубийством тоже из Новосибирске, где девочка покончила с собой прямо в школьном туалете, а в соцсетях вела страничку от имени Матвея Д. И тоже тайно вздыхала по девчонкам, а не по противоположному полу.

— На теле девочки были множественные порезы. Видимо, до этого уже были попытки покончить с собой, — говорит наш источник. — Также нашли ее дневник, она вела. О суициде, что не хочет жить, писала последние года два.

Из соцсетей Ани также видно, что мысли о самоубийстве были давно. Школьница постила такие статусы: «Можно я умру?», «Вот я как бы веселая, а как бы мертвая внутри». Перед гибелью она поменяла аватарку, поставив вместо фото рисованного аниме-персонажа, затягивающегося сигаретой. А также выставила статус во «Вконтакте» — «Все умрут, а я останусь». Обращала ли внимание на все эти «звоночки» мама? Как реагировала? Сейчас на эти вопросы ищет ответы Следственный комитет.

— Проводится доследственная проверка. Выясняем условия проживания ребенка, — коротко прокомментировал КП-Новосибирск Михаил Третьяков, представитель СКР по Новосибирской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пятиклассница покончила с собой, пока родители были на собрании в школе

В Новосибирске в Первомайском районе покончила с собой девочка, предположительный возраст ребенка 11 лет. Тело ребенка нашли напротив ДК «Железнодорожников» (подробнее)

«Мать, закрой рот, я сдохнуть хочу!»: обида на родителей могла подтолкнуть десятиклассницу к гибели

Девочка-подросток из Новосибирска свела счеты с жизнью в школьном туалете. Наши эксперты рассказывают, какие ошибки допускают взрослые, общаясь с детьми (подробнее).

«Не сложились отношения с мальчиками, была в депрессии»: психоаналитик проанализировал соцсети погибшей школьницы

Эксперт уверен, что трагедию можно было предотвратить и удивлен, что взрослые не заметили настроя ребенка к страшному шагу (подробнее).

«Я задыхаюсь, я хочу сдохнуть». В Сети появилось аудио предсмертных сообщений школьницы из Новосибирска

В последнее время Полина жаловалась друзьям, что ей очень плохо (подробнее)

Прокуратура проверит школу в связи с самоубийством девочки в Новосибирске

Прокурор Советского района Новосибирска объявил о проверке в связи со смертью школьницы. Девочку могли довести до самоубийства (подробнее).

Несчастная любовь или неуравновешенная психика: почему погибла новосибирская десятиклассница

По словам детей, девочка недавно перешла в новую школу. Уже появляются версии от других учеников школы — что могло стать причиной возможного суицида (подробнее).