На пузыри и Егора Крида: второкласснице, которую обидели на школьном чаепитии, собрали 16 тысяч рублей

Скандальное школьное чаепитие в Новосибирске обсуждает уже вся страна. Если вы пропустили эту историю, суть такая: второклассники из школы №183 уходили на каникулы. Учительница в честь такой радости предложила устроить «Праздник картошки» — дети готовили стихи про овощ, а родительский комитет готовил чаепитие с угощениями. Но тимбилдинг провалился. Милана рассказала родителям, что ее демонстративно отсадили в уголок. Как изгоя. Потому что мама не сдала деньги на чаепитие. Не поверила, что организаторы потратят честно (ей не показали чеки) и, пошла на принцип, дала дочке сладости с собой.

— Воспользовавшись тем, что 8-летняя Милана пришла на чаепитие без матери, Евгения, член родительского комитета, взяла девочку за руку со словами «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди, садись там, где твои кексы, там и кушай». После этого Милана выбежала из-за стола и ушла рыдать в туалет, — написала в соцсети тетя второклассницы. — Когда Милана вернулась обратно в класс, села и начала кушать принесенную с собой еду, перед ней поставили стаканчик для сока. И снова к ней подошла Евгения со словами: «А ты из чего будешь сок пить? Я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдает — тебе пить не из чего». Сейчас у ребенка психологическая травма.

Та самая мама одноклассника, которую обвиняют в травле. Фото: «Инцидент Новосибирск».

В глобальной паутине разразилась битва. Столкнулись те, кто костерит родительский комитет, и те, кто обвиняет маму в жадности. Народное расследование обернулось травлей. Интернет-пользователи нашли в сети Евгению и отыгрались за девочку: женщина закрыла свою страницу, на сообщения не отвечает.

Силовики уже опросили всех родителей. И их рассказы тоже противоречат друг другу.

«Не надо верить тому, что пишут в соцсетях» - директор школы прокомментировала скандал на чаепитии. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— Одни говорят, что такого не было, девочку из-за стола никто не выгонял, никто за руки не вытаскивал. Мама девочки имеет другую информацию, — прокомментировала КП-Новосибирск директор школы Наталья Пермякова. — Классный руководитель тоже говорит, что Милана не плакала.

Несмотря на неопределенность, дальновидный директор уже приняла стратегическое решение. И гордо поделилась им:

— Теперь чаепития в нашей школе запрещены!

Так и представляется широкий плакат в коридорах школы: «скажи чаю — нет!».

Директор школы уверяет, что никакой травли не было.Фото: Анна ПАШАГИНА

А вот люди далекие от педагогики не против напоить девчушку чаем и компенсировать школьные обиды. Общественный активист Армен Аракелов решил во что бы то ни стало устроить школьнице праздник.

— Не могу понять, как можно пожалеть конфету? Как можно пожалеть этот гребаный стакан? Нельзя так поступать в отношении детей! — От возмущения Армен едва не переходит на крик. — Давайте попробуем сделать так, чтобы ребенок забыл, что произошло в школе! Аракелов голову сломал, решая, какой подарок — по душе Милане. Щенок? Нет. Котенок? Нет. Может, просто семью деньгами поддержать, чтобы купили необходимое? Родители отказываются. Но, все-таки, нашел общественник «слабое место» юной девичьей души: музыка.

«Мать затравили, а другие молчат» - инцидент с чаепитием прокомментировала общественница, пережившая травлю дочери. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Узнали, что нравятся ей Егор Крид, Ольга Бузова и еще кто-то. Мы — общественность — решили, что полезней будет Крид. Он — более-менее безобидный, — рассказал КП-Новосибирск активист. — Решили, хорошо бы, кого она слушает — чтобы человек какое-то видеообращение записал для девочки, отвлек ее.

Отличный шанс проверить теорию шести рукопожатий. Общественники кинули клич и вот — итог: на связь вышел представитель Егора Крида. Теперь главное, чтобы и сам артист не отказал.

— Мы собрали немного денег — около 16 тысяч. Один мужчина сразу десять прислал. Что сможем, то и купим ребенку. Она пойдет после каникул учиться играть на фортепиано. Думали фортепиано купить, если получится денег собрать. Но праздник — сто процентов ей сделаем! — Обещает Армен. — Ну, тортик закажем, те же мыльные пузыри закажем. И во время праздника невзначай включим это видеообращение Крида, чтобы счастье и радость ей устроить. Нам главное — увидеть ее улыбку. И чтобы Егор согласился...

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