«Жена умывает и гладит его за руку»: найдено тело третьего погибшего на насосной станции в Новосибирске

Спасатели извлекли тело третьего погибшего на насосной станции в Новосибирске. Местонахождение 23-летнего рабочего — Григория Г. показала собака кинологов. Она сразу дала понять, что парень погиб: черный пес долго скулил, сидя возле одного места. Чуть раньше из-под завалов достали еще двоих. Близким разрешили подойти к телам. Зрелище — не для слабонервных.

Котлован с похороненными под железобетоном людьми на целый день превратился в амфитеатр.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, стена рухнула на рабочих, которые меняли трубы и ремонтировали одноэтажное старое здание насосной станции по улице Ударная. Там шло укрепление фундамента, когда грунт повело, и кирпичи стали сыпаться на голову людям. В каменной ловушке оказались 12 человек, восемь из них выбрались из-под завалов, остальных доставали спасатели.

тена рухнула на рабочих, которые меняли трубы и ремонтировали одноэтажное старое здание насосной станцииФото: Алена МАРТЫНОВА

Котлован с похороненными под железобетоном людьми на целый день превратился в амфитеатр. Над ним по периметру расселись зрители. Кто-то наблюдал за ходом работ с балкона, дети залезли на крыши гаражей, зеваки встали возле полицейского оцепления. На «сцене» — суетятся многочисленные спасатели, полицейские, следователи. По команде офицера МЧС снова и снова все замирали. Спасатели просили дать им минуты тишины, чтобы услышать из-под груды обломков признаки жизни. Но тишина была гробовая. И худшие опасения исполнились. Из четверых рабочих, которых достали спасатели, живым оказался только один. Он с переломами сейчас находится в больнице.

Спасатели несколько часов искали тех, кто был погребен под завалами.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первого из-под завалов достали Руслана. Это был его первый день на новой работе. И последний.

23-летнего Григория опознавала теща: заплаканная, с черным от горя лицом, еле взглянула на зятя. Чтобы женщина не упала в обморок, ее под руки вели психологи из МЧС. Еще один погибший — Андрей Г., его опознавала супруга.

— Лица парней перепачканы грязью, глиной, накануне ведь дождь прошел. Смотреть было тяжело, как жена умывает Андрея и гладит его за руку, будто он живой, жалела его так, — рассказывают знакомые семьи. — Мы сейчас пытаемся ее поддержать.

Спасатели вытащили из-под завалов трех погибших.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всего погибли трое. Больше людей под завалами быть не должно. Но спасатели все равно продолжают подгонять технику и разбирать груды камней. В точном числе рабочих, признаются, нет уверенности. Может в бригаде было не 12, а 13 человек? Даже чиновники в этих цифрах сойтись не могут, долго проводили среди работников перекличку — всего на этой станции было больше 80 человек!

На месте работали и врачи «Скорой помощи».Фото: Алена МАРТЫНОВА

...Выжившие почти в один голос говорят: да, мы вели работы с нарушениями.

— Я там работал, в этой яме, сбежал оттуда. Работать было опасно — потому что такие руины вокруг. Получилось, что вдоль здания насосной станции шла траншея, то есть подкоп прямо рядом со стеной. Я еще думал: не дай бог, рухнет, — рассказал КП-Новосибирск один из работников.

«Стена была аварийной, нельзя было работать» - мужчина предупреждал об опасности на улице Ударной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Оксана Наумова, сестра бригадира Евгения, говорит, что еще утром ей брат сказал: на стройке может быть ЧП.

— Стена была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство им сказало: «Идите и работайте»! Они не прислушались к просьбам рабочих, — говорит Оксана.

Спасатели просили дать им минуты тишины, чтобы услышать из-под груды обломков признаки жизни.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Женщина переживает, что именно ее брата сделают крайним в этой истории. Его прямо с площадки увезли на допрос в Следственный комитет. Тот со слезами на глазах кричал о своей невиновности, уверяет, что приказ — работать возле аварийной стены — дало вышестоящее начальство.

По делу о гибели рабочих под рухнувшей стеной могут возникнуть и другие уголовные статьи. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Так ли это, теперь будут разбираться силовики, к расследованию уже подключилась и прокуратура, и инспекция по труду. А в СКР возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены на людей

Под завалами могут находится как минимум 10 человек. В СКР уже возбудили уголовное дело:

- Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области (подробности).

12 человек оказались под рухнувшей кирпичной стеной в Новосибирске

ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили информацию о ЧП.

- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам (подробности).