«Работать там было нельзя, а начальство сказало: «Надо!»: под завалами насосной станции в Новосибирске остаются двое

В Новосибирске трагедией закончился ремонт старой насосной станции и теплотрассы: стена одноэтажного здания рухнула на бригаду рабочих. Более 10 человек оказались под завалами. Часть выбрались из-под груды камней и земли сами. Других доставали и продолжают доставать спасатели. Жители дома, возле которого произошло ЧП, говорят, что стоял такой грохот, что многие подумали на землетрясение или даже войну.

— Дом аж затрясло! Я думала, война началась. А потом говорят, там люди погибли. Стена рухнула, — рассказала КП-Новосибирск жительница соседней пятиэтажки Надежда Метелева. — Вообще тут рабочие много дней работали, давно уже копаются у нас, постоянно что-то гремело, что-то они делали.

Делали насосную станцию, ремонт шел с весны. На объекте, который принадлежит Сибирской генерирующей компании, работали более 80 человек — сотрудники подрядной организации. В зоне обрушения находилась бригада из 12 рабочих.

— Основной вопрос был: сколько людей под завалами, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Долго не могли понять, были переклички, подсчеты. Сейчас остановились на том, что мы ищем двоих человек. Это предположительно. Но таковы последние данные. Еще двое находятся в больнице. К сожалению одного потеряли (человек погиб — Ред.).

Возле котлована дежурят родные тех, чья судьба не известна.

— Андрей Григорьев под завалами, это муж моей подруги, — плачет Оксана Наумова. — Я не оставляю надежды, но... Хочу чтобы чудо произошло, чтобы его достали.

Врачи находятся на месте, чтобы оказать помощь пострадавшим.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оксана рассказывает, что на стройке был задействован ее брат. Он еще утром отзвонился сестре, говорит: будет беда.

— У меня здесь работает брат. Он еще утром сфотографировал все безобразия, говорит, стена была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство им сказало: «Идите и работайте»! Они не прислушались к просьбам рабочих, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Наумова.

— Это наш двор, наша детская площадка, тут все разрыли, говорят: меняем теплоузел. Но работы велись с нарушениями, — рассказала КП-Новосибирск еще одна местная жительница. — Четыре месяца они тут все копали. И за это время уже рабочие чуть ли не родными нам стали. Мы каждое утро идем с ребенком в детский садик, здороваемся. Людей жалко. И все можно было предотвратить. Мы жалобы писали руководству рабочих, что нарушений было много. Например сотрудники ведут сварку под ливнем, так было вчера. Это опасно? Да. Но руководство им говорило: «Работаем, не останавливаемся». Вот они работали, целыми днями. У них был срок: закончить всё к отопительному сезону.

Местные жители вспоминают, что поили рабочих кофе и даже пускали помыться. Правда, сами за весну и лето устали от вечной стройки под окнами.

— В апреле месяце нам сказали, что надо только поменять трубы, которые ведут на Затулинку. Сказали: «Это всего 10 метров раскопают», — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Лариса Летаренко. — А в итоге устроили тут! Начали вбивать сваи, дом содрогался и подпрыгивал. И никому не было дело. И сейчас неизвестно еще, что будет с нашим домом. Мы так и думали, что этим закончится. Тут все с нарушениями шло. Вы представьте, всего в 20 метрах от подъезда вырыть такой котлован, он с пятиэтажный дом в глубину! А теперь трагедия...

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ», а в прокуратуре пообещали в ближайшее время дать оценку действиям заказчиков, подрядчиков, проводившим работы, а также должностным лицам органов строительного надзора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728565" frameborder="0"></iframe> Обрушение стены в Новосибирске: под завалами ищут людей.Алена МАРТЫНОВА

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены на людей

Под завалами могут находится как минимум 10 человек. В СКР уже возбудили уголовное дело:

- Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области (подробности).

12 человек оказались под рухнувшей кирпичной стеной в Новосибирске

ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили информацию о ЧП.

- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам (подробности).