2019-08-28T13:34:25+03:00
Происшествия

«Его пытаются реанимировать»: из-под завалов в Новосибирске достали последнего рабочего

Врачи констатировали его смерть. Всего ЧП унесло жизни трех рабочих
Виктория МИНАЕВААлена МАРТЫНОВА
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Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
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Из-под завалов насосной станции в Новосибирске подняли тело последнего рабочего. Он погиб.

— Еще одного вытащили, его пытались реанимировать, потому что было непонятно, жив ли человек. У него кровь на голове, а все лицо залеплено глиной, — передает с места событий корреспондент КП-Новосибирск Алена Мартынова. — Врачи констатировали его смерть.

«Стена была аварийной, нельзя было работать» - мужчина предупреждал об опасности на улице Ударной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Напомним, изначально под завалами находились более 10 человек. Всего ЧП унесло жизни трех рабочих. Один мужчина оказался с переломами в больнице.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ», — добавляет Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.

Обрушение стены в Новосибирске: под завалами ищут людей.Алена МАРТЫНОВА

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ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания.

- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам (подробности).

По делу о гибели рабочих под рухнувшей стеной могут возникнуть и другие уголовные статьи. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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«Работать там было нельзя, а начальство сказало: «Надо!»

— У меня здесь работает брат. Он еще утром сфотографировал все безобразия, говорит, стена была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство им сказало: «Идите и работайте»! Они не прислушались к просьбам рабочих, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Наумова (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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