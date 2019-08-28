2019-08-28T11:26:38+03:00
Происшествия

12 человек оказались под рухнувшей кирпичной стеной в Новосибирске

ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания, следователи уже возбудили уголовное дело [фото, видео, онлайн-трансляция]
Виктория МИНАЕВА
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Людей пытаются вытащить из-под завалов.Людей пытаются вытащить из-под завалов.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Ленинском районе Новосибирска 12 человек оказались под рухнувшей кирпичной стеной. ЧП произошло 28 августа на улице Ударной, где проходила реконструкция старого одноэтажного здания. Как сообщает новосибирская служба эвакуации АСТ-54, во время работ одна из стен завалила рабочих обломками. По данным КП-Новосибирск, в течение первого часа двоих человек удалось вытащить из-под завалов.

В Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена: под завалами 12 человек.

- Сейчас под завалами находятся около 12 человек, - сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54.

Под завалами находятся рабочие. Фото: Klincov Aleksandr\Инцидент Новосибирск

Под завалами находятся рабочие. Фото: Klincov Aleksandr\Инцидент Новосибирск

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили информацию о ЧП.

- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам.

Впрочем, по другим данным, в том месте шел плановый ремонт теплотрассы, она как раз проходила мимо заброшенного здания, стена которого рухнула на людей.

Работа спасателей на месте ЧП. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Работа спасателей на месте ЧП. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Подробности с места ЧП - прямо сейчас в прямом эфире Радио "Комсомольская правда"-Новосибирск". Слушайте на волне 98,3 FM или онлайн на странице www.nsk.kp.ru/radio.

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания

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В Новосибирске обрушилась стена - под завалами оказались не менее 10 рабочих.

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены на людей

Под завалами могут находится как минимум 10 человек. В СКР уже возбудили уголовное дело:

- Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Онлайн-трансляция

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию

В СГК заявили, что решается вопрос о материальной помощи пострадавшему рабочему и семья погибшего под завалами сибиряка.

Виктория МИНАЕВАВиктория МИНАЕВАВыясняю подробности ЧП

Рабочие говорят, что еще утром доложили начальству, что стена в здании аварийная, что может произойти ЧП. "У меня здесь работает брат. Он еще утром сфотографировал все, стена была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство сказало: "Идите и работайте", - рассказала КП-Новосибирск Оксана Наумова, которая находится на месте ЧП.

Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВАНахожусь на месте ЧП

"Андрей Григорьев под завалами, это муж моей подруги - плачет Оксана Наумова. - Я не оставляю надежды, но... Хочу чтобы чудо, чтобы его достали".

Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВАНахожусь на месте ЧП

Андрей Колмаков, директор СГК, вот как комментирует ситуацию: "Проводились работы по реконструкции объекта - это перекачивающая насосная станция-2, работы велись с весны. Сегодня произошло обрушение одной из стен. На объекте работали 84 человека организации подрядчика. Непосредственно в зоне обрушения была бригада - 12 человек и мастер. Сегодня точно известно, что у одного пострадавшего, он в 34 больнице, переломы конечностей. Одного человека мы потеряли - погибший. Еще двоих ищем".

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию

Мэр Анатолий Локоть рассказал, что очищать зону происшествия сложно: приходится разгребать песок и таскать кирпичи руками.

Виктория МИНАЕВАВиктория МИНАЕВАВыясняю подробности ЧП

Мэрия сейчас организует в близлежащей школе столовую для спасателей: "Организуем кормление людей, чтобы они могли уйти со смены, могли отдохнуть, поесть нормально, чтобы интенсивность работ не снижалась. Вы видели, что применяли собак, чтобы определить место возможного нахождения людей. Место определено, сейчас там идут работы", - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Виктория МИНАЕВАВиктория МИНАЕВАВыясняю подробности ЧП

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вот как прокомментировал ЧП: "Произошло обрушение во время работ по реконструкции здания. Здесь заказчиком и собственников является СГК, что является причиной обрушения, пока говорить рано. Сейчас задействованы МАСС, силы МЧС, силы СГК. Задача основная - найти людей. Основной вопрос был: сколько людей под завалами осталось. Долго не могли понять, то есть были переклички, подсчеты. Сейчас остановились на том, что мы ищем двоих человек. Это предположительно. Но таковы последние данные. Сейчас двое находятся в больнице. К сожалению одного потеряли. И двоих вот еще ищем...

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию

Как заявил директор СГК, на объекте работали 84 человека. В зоне обрушения было 17 человек.

Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВАНахожусь на месте ЧП

Жители дома, возле которого произошло ЧП, говорят, что стоял такой грохот, что многие подумали на землетрясение или даже войну. "Я выскочила на жуткий шум, дом затрясло. Я кричу: "Что случилось?". Думала, война началась. А потом говорят, там люди погибли. Стена рухнула, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Метелева. - Вообще тут рабочие много дней работали, давно уже копаются у нас, тут постоянно что-то гремело, они что-то делали".

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию

Мэр Новосибирска прибыл на месте ЧП, где стена рухнула на рабочих.

На место ЧП прибыл мэр Анатолий Локоть.

Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВАНахожусь на месте ЧП

Обрушение стены в Новосибирске: под завалами ищут людей.Алена МАРТЫНОВА

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию

Рабочих, оказавшихся под обломками рухнувшей стены, ищут с собаками.

Рабочих, оказавшихся под завалами, ищут с собаками: пока неизвестна судьба двух человек.

Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВАНахожусь на месте ЧП
Спасатели на месте ЧП. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Спасатели на месте ЧП.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ГУ МЧС по Новосибирской области дали комментарии собравшимся возле места ЧП журналистам: "Здесь выполнялись работы по усилению конструкции фундамента одного из объектов СГК", - рассказали спасатели. На вопрос, есть ли погибшие, последовал такой ответ: "По последнему извлеченному... То, что он живой, я дать такой информации не могу, к сожалению..."

Виктория МИНАЕВАВиктория МИНАЕВАВыясняю подробности ЧП

Следователи работают на месте ЧП, где под завалом оказались 12 рабочих.

Следователи-криминалисты сейчас работают на месте ЧП. Следственный комитет присылает видео.

Виктория МИНАЕВАВиктория МИНАЕВАВыясняю подробности ЧП

Здание на Ударной, стена которого рухнула на людей, принадлежит Сибирской генерирующей компании. В СГК дали комментарий: "На участке обрушения работало 10 человек. На данный момент из-под завала извлечены три человека: один погиб, - подтвердили в СГК информацию. - Еще один не пострадал, у одного перелом ноги. Сейчас под завалами остаются пять человек. Их ищут кинологи".

Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВАВеду трансляцию
Спасатели достают людей из-под завалов. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Спасатели достают людей из-под завалов.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сейчас на месте происшествия работают более 50 спасателей МЧС. Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров (подробнее).

Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВАНахожусь на месте ЧП
Люди забираются на крыши гаражей, чтобы посмотреть на ЧП. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Люди забираются на крыши гаражей, чтобы посмотреть на ЧП.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тут очень много зевак, люди забираются на гаражи, чтобы посмотреть, что там случилось в этом котловане.

Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВАНахожусь на месте ЧП
Работа МЧС. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Работа МЧС.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Говорят, что ЧП унесло жизни людей. Данные разнятся, один из наших источников говорит о двух погибших, другой - об одном погибшем мужчине. При мне одно тело достали, на носилках несли. Оперативный штаб МЧС пока ничего не комментирует.

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