12 человек оказались под рухнувшей кирпичной стеной в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска 12 человек оказались под рухнувшей кирпичной стеной. ЧП произошло 28 августа на улице Ударной, где проходила реконструкция старого одноэтажного здания. Как сообщает новосибирская служба эвакуации АСТ-54, во время работ одна из стен завалила рабочих обломками. По данным КП-Новосибирск, в течение первого часа двоих человек удалось вытащить из-под завалов.

В Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена: под завалами 12 человек.

- Сейчас под завалами находятся около 12 человек, - сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54.

Под завалами находятся рабочие. Фото: Klincov Aleksandr\Инцидент Новосибирск

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили информацию о ЧП.

- Обрушение произошло в районе 12.20 по местному времени. Обрушилась стена. На месте ЧП проводятся спасательные работы, ведется обследование здания. По предварительным данным в строении проходила реконструкция, во время которой произошло обрушение стены и перекрытия. Под завалами находятся рабочие, сколько человек - уточняется. Спасатели вытащили из-под завалов одного человека, он передан медикам.

Впрочем, по другим данным, в том месте шел плановый ремонт теплотрассы, она как раз проходила мимо заброшенного здания, стена которого рухнула на людей.

Работа спасателей на месте ЧП. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Подробности с места ЧП - прямо сейчас в прямом эфире Радио "Комсомольская правда"-Новосибирск". Слушайте на волне 98,3 FM или онлайн на странице www.nsk.kp.ru/radio.

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/728547" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске обрушилась стена - под завалами оказались не менее 10 рабочих.

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены на людей

Под завалами могут находится как минимум 10 человек. В СКР уже возбудили уголовное дело:

- Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.