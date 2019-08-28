12 человек оказались под рухнувшей кирпичной стеной в Новосибирске

В СГК заявили, что решается вопрос о материальной помощи пострадавшему рабочему и семья погибшего под завалами сибиряка.
Рабочие говорят, что еще утром доложили начальству, что стена в здании аварийная, что может произойти ЧП. "У меня здесь работает брат. Он еще утром сфотографировал все, стена была аварийная, она была не закреплена. Там подходить к ней никаким образом нельзя было. То есть работать нельзя было, а начальство сказало: "Идите и работайте", - рассказала КП-Новосибирск Оксана Наумова, которая находится на месте ЧП.
"Андрей Григорьев под завалами, это муж моей подруги - плачет Оксана Наумова. - Я не оставляю надежды, но... Хочу чтобы чудо, чтобы его достали".
Андрей Колмаков, директор СГК, вот как комментирует ситуацию: "Проводились работы по реконструкции объекта - это перекачивающая насосная станция-2, работы велись с весны. Сегодня произошло обрушение одной из стен. На объекте работали 84 человека организации подрядчика. Непосредственно в зоне обрушения была бригада - 12 человек и мастер. Сегодня точно известно, что у одного пострадавшего, он в 34 больнице, переломы конечностей. Одного человека мы потеряли - погибший. Еще двоих ищем".
Мэр Анатолий Локоть рассказал, что очищать зону происшествия сложно: приходится разгребать песок и таскать кирпичи руками.
Мэрия сейчас организует в близлежащей школе столовую для спасателей: "Организуем кормление людей, чтобы они могли уйти со смены, могли отдохнуть, поесть нормально, чтобы интенсивность работ не снижалась. Вы видели, что применяли собак, чтобы определить место возможного нахождения людей. Место определено, сейчас там идут работы", - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вот как прокомментировал ЧП: "Произошло обрушение во время работ по реконструкции здания. Здесь заказчиком и собственников является СГК, что является причиной обрушения, пока говорить рано. Сейчас задействованы МАСС, силы МЧС, силы СГК. Задача основная - найти людей. Основной вопрос был: сколько людей под завалами осталось. Долго не могли понять, то есть были переклички, подсчеты. Сейчас остановились на том, что мы ищем двоих человек. Это предположительно. Но таковы последние данные. Сейчас двое находятся в больнице. К сожалению одного потеряли. И двоих вот еще ищем...
Как заявил директор СГК, на объекте работали 84 человека. В зоне обрушения было 17 человек.
Жители дома, возле которого произошло ЧП, говорят, что стоял такой грохот, что многие подумали на землетрясение или даже войну. "Я выскочила на жуткий шум, дом затрясло. Я кричу: "Что случилось?". Думала, война началась. А потом говорят, там люди погибли. Стена рухнула, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Метелева. - Вообще тут рабочие много дней работали, давно уже копаются у нас, тут постоянно что-то гремело, они что-то делали".
Мэр Новосибирска прибыл на месте ЧП, где стена рухнула на рабочих.
На место ЧП прибыл мэр Анатолий Локоть.
Обрушение стены в Новосибирске: под завалами ищут людей.Алена МАРТЫНОВА
Рабочих, оказавшихся под обломками рухнувшей стены, ищут с собаками.
Рабочих, оказавшихся под завалами, ищут с собаками: пока неизвестна судьба двух человек.
Спасатели на месте ЧП.Фото: Алена МАРТЫНОВА
В ГУ МЧС по Новосибирской области дали комментарии собравшимся возле места ЧП журналистам: "Здесь выполнялись работы по усилению конструкции фундамента одного из объектов СГК", - рассказали спасатели. На вопрос, есть ли погибшие, последовал такой ответ: "По последнему извлеченному... То, что он живой, я дать такой информации не могу, к сожалению..."
Следователи работают на месте ЧП, где под завалом оказались 12 рабочих.
Следователи-криминалисты сейчас работают на месте ЧП. Следственный комитет присылает видео.
Здание на Ударной, стена которого рухнула на людей, принадлежит Сибирской генерирующей компании. В СГК дали комментарий: "На участке обрушения работало 10 человек. На данный момент из-под завала извлечены три человека: один погиб, - подтвердили в СГК информацию. - Еще один не пострадал, у одного перелом ноги. Сейчас под завалами остаются пять человек. Их ищут кинологи".
Спасатели достают людей из-под завалов.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Сейчас на месте происшествия работают более 50 спасателей МЧС. Площадь обрушения составила около 150 квадратных метров (подробнее).
Люди забираются на крыши гаражей, чтобы посмотреть на ЧП.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Тут очень много зевак, люди забираются на гаражи, чтобы посмотреть, что там случилось в этом котловане.
Работа МЧС.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Говорят, что ЧП унесло жизни людей. Данные разнятся, один из наших источников говорит о двух погибших, другой - об одном погибшем мужчине. При мне одно тело достали, на носилках несли. Оперативный штаб МЧС пока ничего не комментирует.