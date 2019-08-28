Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены на рабочих в Новосибирске

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-28T09:36:24+03:00

Не менее 10 человек продолжают оставаться под завалами

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения стены на людей в Новосибирске.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области. - На месте сейчас работают следователи-криминалисты, идет опрос очевидцев ЧП.

По данным КП-Новосибирск, под завалами продолжают оставаться не менее 10 человек. По первоначальной информации, речь шла о том, что они были заняты на реконструкции старого одноэтажного здания, стена которого и рухнула на них. Но сейчас эта информация уточняется.

- Есть версия, что рабочие были заняты на плановом ремонте теплотрассы, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Теплотрасса проходила мимо заброшенного здания, его стена и рухнула на людей.

ИСТОЧНИК KP.RU