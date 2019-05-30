«Они искали жертву, а тут я...»: подростки избили депутата, подкараулив его у магазина

Депутату городского Совета Барабинска набили лицо агрессивные подростки. Сергей Яковлев пришел после вечерней смены домой, а потом решил зайти в круглосуточный магазин.

— Сигареты закончились, — объясняет народный избранник. — Уже когда выходил из магазина, на меня напали. Все было молча. Повалили на землю и пинали. Все лицо побито. Это подростки, ну можем лет 20. У нас есть группировка такая, молодежь, которая стоит возле магазина. Они подкарауливают людей и давай так развлекаться. То есть они искали жертву, а тут я. Ничего не забрали, на мобильник не снимали, только били.

Одного из парней Яковлев знал:

— Я ему кричу: «Ты что, дурак, делаешь?! Я же тебя знаю!». Вот сейчас жду полицию, буду писать заявление, — говорит депутат.

Яковлев считает, что стал не первой жертвой агрессивных подростков. И припоминает скандальные видеоролики, на которых парни в спортивных костюмах избивают школьников.

— Мне кажется, это все одна компания, — предполагает он. — Я не знаю, какая у них там идеология. Скинхеды они или кто. Выглядят обычными... гопниками. С политикой и то, что я депутат, этот случай точно никак не связан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/702339" frameborder="0"></iframe> В Барабинске подростки снимали на видео, как издеваются над сверстниками.

Напомним, не так давно Барабинск прогремел на всю страну подростковыми драками. Студенты колледжа снимали на видео, как избивают сверстников… На одном из роликов стоит испуганный парень, а вокруг него — стая в спортивных костюмах. Один такой спортсмен делает вертушку и ногой попадает прямо в лицо жертве. Парень падает без чувств, изо рта — кровь. На другом ролике пострадавший намного младше обидчиков, школьник. На видео звучит такое слово, как «околофутбол» (когда болельщики после матча идут стенка на стенку). Да и в соцсетях у драчунов полно видео, где футбольные хулиганы участвуют в подобных массовых потасовках.

"Развлечение" молодежи Барабинска.

— Есть версия, что подростки состояли в определенных группах во «ВКонтакте», где за подобные видео платят деньги. Это такая же история, как с «Синим китом», только там агитировали молодежь на вред себе, а тут — на причинение вреда здоровье другим, — комментировал тогда местный депутат Константин Терещенко. Силовики сейчас расследуют дело по уголовной статье 116 — «Побои», которая предусматривает до двух лет лишения свободы. Скорее всего, по этой же статье будет возбуждено дело по факту нападения на депутата.

Жертву нокаутировали одним ударом.

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