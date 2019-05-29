«Не буду отрицать скрины»: студентка меда, сравнивающая пациентов с колбасой, публично попросила прощение

Студентка НГМУ, которая прославилась своими «твитами», написала в редакцию «Комсомольской правды»-Новосибирск» письмо. В нем Анна Лучинина извиняется за происходящее и признается, что переживает за свою семью. Девушка честно признает, что сообщения в «Твиттер» писала она. А там есть, например, такие высказывания: «Эта жаба, 140 кг. Сейчас до утра в ее сале ковыряться». «Батя ночью с 2 до 7 стоял в операционной, а этот днем все равно умер… В принципе, было ожидаемо, т.к. порезали его как колбасу». «Я не хочу сказать, что я не люблю свой универ. Просто я хочу сказать, что здравоохранению *** (конец — Ред.), медицине ***, нам в будущем тоже ***».

Один из скандальных твиттов.

Аня пишет, что опубликованные скрин-шоты — лишь маленькая часть ее ленты. А она сама стала жертвой бывшей подруги, которая после ссоры решила опубликовать посты из закрытого микроблога.

— В первую очередь хотелось бы извиниться за то, что все вы стали невольными участниками и свидетелями межличностного конфликта, который не предполагал выйти за допустимые рамки приличия и стать достоянием общественности. Крайне огорчает тот факт, что сложившаяся ситуация в большей степени негативно отразилась на руководстве вуза, в котором я обучаюсь, а так же на моих родителях. В настоящее время именно эти люди весь огонь принимают на себя, несмотря на то, что объектом «коварного» плана предполагалась я, — пишет Анна. — За это я хотела бы отдельно принести свои извинения руководству вуза и своим родителям. К сожалению, мнение общества формируется не всегда в объективной призме восприятия событий. Мой отец посвятил медицине много лет, спас не одну жизнь, тем не менее этот факт не послужил поводом для обсуждения в средствах массовой информации.

Девушка сама выставляла в соцсети, как спит на лекциях.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, отец Ани — известный в Каргате хирург. После скандала он заявил, что подумывает об уходе из больницы. Но главврач клиники, а также региональный Минздрав просят его не покидать пост, специалист-то замечательный и за взрослую дочь не должен быть в ответе.

Девушка не отрицает, что эти сообщения были в ее "Твиттере".

— Я не пытаюсь снять с себя ответственность за произошедшее, но хотелось бы сделать акцент на том, что та информация, которая попала в СМИ и в том виде, в котором вы, уважаемые читатели, имели возможность с ней ознакомиться, не является отражением моего личного мнения и опыта. Я не буду отрицать того факта, что информация присутствующая в «скринах», которые стали достоянием общественности имела место быть, в связи с чем приношу свои извинения тем, кто посчитал, что их чувства были оскорблены, — говорится в письме «Комсомолке» от Анны. — Считаю, что с моей стороны будет правильным отстаивать честь и достоинство своей семьи. Я не пытаюсь найти поддержки в лице общественного мнения, но я хотела бы убедительно попросить всех вас дать мне возможность восстановить истинную картину событий. Моя семья и руководство вуза уже крайне устали от пристальных взглядов корреспондентов, позвольте нам самостоятельно разрешить сложившуюся ситуацию, я уверена, что решение будет справедливым.

«Ее ругают лицемеры!» - за циничную студентку НГМУ заступились некоторые радиослушатели. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Напомним, в НГМУ пока не решили, как поступить со студенткой, чей «Твиттер» обсуждает вся страна.

— Уставом вуза, Кодексом чести студента НГМУ предусмотрены меры дисциплинарного реагирования на подобные инциденты. Рассматривается вопрос о вынесении дисциплинарного взыскания студентке Лучининой А. В., — говорится в официальном ответе вуза. Но какое именно будет наказание, преподаватели не определились.

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