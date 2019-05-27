«Кажется, прекрасный повод бухнуть» - студентку НГМУ накажут за цинизм в интернете

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-27T12:59:56+03:00

Девушка регулярно рассказывала в «Твиттере» о своих учебных буднях.

Старшекурсница насмехалась над пациентами, педагогами и сверстниками в Twitter

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Медицинский университет решает вопрос о наказании для Анны Лучининой. На странице студентки в «Твиттере» была целая серия циничных и матерных высказываний.

Пятикурсница сравнивала полную пациентку с жабой, человека, который умер после операции – с изрезанной колбасой. Одного из преподавателей назвала дауном.

«Получается, это два разных человека?» - студентка НГМУ считается прилежной и бесконфликтной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск (98,3 FM). 00:00 00:00

Что ожидает девушку? В НГМУ ответили на запрос Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

- Уставом вуза, Кодексом чести студента НГМУ предусмотрены меры дисциплинарного реагирования на подобные инциденты. Рассматривается вопрос о вынесении дисциплинарного взыскания студентке Лучининой А. В., - говорится в официальном ответе вуза.

Заметим, что не все считают, что студентка должна быть наказана. За нее заступились, например, некоторые слушатели Радио «Комсомольская правда». Впрочем, их оппоненты считают, что девушка не вправе работать врачом.

«Ее ругают лицемеры!» - за циничную студентку НГМУ заступились некоторые радиослушатели. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU