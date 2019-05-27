2019-05-27T12:59:56+03:00
Общество

«Кажется, прекрасный повод бухнуть» - студентку НГМУ накажут за цинизм в интернете

Старшекурсница насмехалась над пациентами, педагогами и сверстниками в Twitter
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Девушка регулярно рассказывала в «Твиттере» о своих учебных буднях.Девушка регулярно рассказывала в «Твиттере» о своих учебных буднях.
Изменить размер текста:

Медицинский университет решает вопрос о наказании для Анны Лучининой. На странице студентки в «Твиттере» была целая серия циничных и матерных высказываний.

Пятикурсница сравнивала полную пациентку с жабой, человека, который умер после операции – с изрезанной колбасой. Одного из преподавателей назвала дауном.

«Получается, это два разных человека?» - студентка НГМУ считается прилежной и бесконфликтной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск (98,3 FM).

00:00
00:00

Что ожидает девушку? В НГМУ ответили на запрос Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

- Уставом вуза, Кодексом чести студента НГМУ предусмотрены меры дисциплинарного реагирования на подобные инциденты. Рассматривается вопрос о вынесении дисциплинарного взыскания студентке Лучининой А. В., - говорится в официальном ответе вуза.

Заметим, что не все считают, что студентка должна быть наказана. За нее заступились, например, некоторые слушатели Радио «Комсомольская правда». Впрочем, их оппоненты считают, что девушка не вправе работать врачом.

«Ее ругают лицемеры!» - за циничную студентку НГМУ заступились некоторые радиослушатели. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Их новый дом в два раза больше»: Павел Прилучный пообещал скидку тому, кто купит его старый коттедж
Переживает и оперирует: хирург, чья дочь-студентка сравнивала пациентов с колбасой, не написал заявление на увольнение
«Хотел научить рыбачить»: в Карасуке отдадут под суд деда, на глазах у которого утонул 11-летний внук
Помогут с похоронами и документами: власти пообещали поддержку родителям погибших на пожаре детей
Подготовка детских лагерей — на контроле Андрея Травникова
«Отвлекся, пока отдавал сдачу»: водитель автобуса устроил ДТП на Мочищенском шоссе
«Конурен или космобудка?»: новосибирец смастерил необычное жилище для собаки
«Старший поджег шторы» - СКР озвучил версию о причинах пожара, в котором погибли три ребенка
«Светофор» в дыму: из загоревшегося супермаркета эвакуировались два десятка человек