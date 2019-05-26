«Эта жаба приехала в больницу. До утра в ее сале ковыряться»: циничная студентка меда прославилась своими постами в «Твиттере»

«Эта жаба, 140 кг. Проболев 4 дня дома, приехала в больницу в 11 вечера. А потом удивляется, почему я так разговариваю. Сейчас *** до утра в ее сале ковыряться. Ахахахаха, люблю папу»

Так описывала врачебные будни Анна Лучинина в «Твиттере». Микроблог был посвящен учебной и врачебной жизни. Почти в каждом посте — мат и цинизм. Юному длинноволосому эскулапу — 22 года. Учится в Новосибирском государственном медицинском университете. Факультет — лечебный. Известно, что отец Анны Лучининой — врач районной больницы — Каргатской. Девять лет назад выдвигался в депутаты. Работает в хирургии.

Девушка обсуждает вес пациентки.

«*** (литературное — офигенно), когда батя ночью с 2 до 7 стоял в операционной, а этот *** (человек нетрадиционной ориентации) потом днем все равно умер… Вот это *** подстава подстав (хотя в принципе было ожидаемо, т. к. порезали его как колбасу)».

В постах - сплошной цинизм и мат.

Студентка больше года выкладывала циничные комментарии в микроблог. Некоторые даже поддерживали лайками. Где три сердечка, где пять… Но, скорее всего, высказывания девицы видели не многие. А тут кто-то скопировал их в группу объявлений райцентра Каргата, откуда Лучинина родом. Так, подборка самых изысканных Аниных цитат разлетелась по Сети. Девица удалилась из «Твиттера». А на вопросы журналистов «Комсомольской правды»-Новосибирск» ответила молчанием. Поздоровалась, когда написали ей в сети, но дальше общаться не стала.

Будни медиков.

Главный врач районной каргатской больницы, где работает отец Анны, взял трубку, но сказал, что говорить неудобно — привезли тяжелого пациента. Не хотелось бы грузить проблемами человека, который занят спасением людей, но хочется понять: не претендует ли эта девица на то, чтобы стать доктором? Ну, или, может, претендует, но у нее золотые руки, а посты в сети — защитная реакция?

Анна еще не окончила вуз, но уже нашла панацею - "боярышник".

Впрочем, если так, то защищается студентка не только от тяжелых операций и израненных пациентов. У студентки также популярна тема лифчиков, трусов и всего, что в них находится. Возможно, затянулся пубертат.

«Обожаю наш мед за то, что он мне дал возможность переодеваться в одной раздевалке с таджиками, со своими одногруппниками, при которых не стыдно стоять в труханах и лифаке… А сегодня *** мы переодевались с шестикурсником, у которого *** (умолчим, какая именно реакция произошла у парня)».

В общем, наблюдать за штанами будущих коллег Ане явно интересней, чем слушать лекции. Об этом говорят и фотографии студентки — на них она демонстрирует, как пытается вздремнуть на лекциях. Да и комментарии — под стать.

«Наконец-то завтра закончится *** цикл стоматологии с *** преподом»

«*** Стариков на лекциях просто даун… А ведь когда-то я хотела родить у него детей… П.с. от него»

Возможно, хотевшая детей студентка подразумевала педагога, преподающего акушерство и гинекологию. На сайте НГМУ есть такой сотрудник.

А был еще вот такой любопытный пост:

«*** когда твой батя декан и Попова ради того, чтобы исправить тебе 4 на 5… бегает и ищет тебя по всей кафедре. Просто *** ЦИРК!»

Как преподаватели "меда" реагируют на детей декана.

Судя по данным официального сайта НГМУ, отец Лучининой не является деканом. Может, здесь студентка писала не о себе, а, например, о ком-то из однокурсников?

Конечно, учеба в меде — это не только лекции и практика. Это ведь и студенческий досуг. О нем Анна тоже красноречиво рассказывает на своей странице.

«*** пить пивас и запивать водкой после шампанского, то чувство, когда сдала сессию на 4».

И под занавес — немного философии от студентки.

«Я не хочу сказать, что я не люблю свой универ. Просто я хочу сказать, что здравоохранению *** (аналог — конец), медицине ***, нам в будущем тоже ***». Может, и правда?