«Как будто два разных человека»: студентку меда, которая сравнивала больных с колбасой и жабой, назвали прилежной

«Эта жаба, 140 кг. Сейчас до утра в ее сале ковыряться». «Батя ночью с 2 до 7 стоял в операционной, а этот днем все равно умер… В принципе, было ожидаемо, т.к. порезали его как колбасу». «Я не хочу сказать, что я не люблю свой универ. Просто я хочу сказать, что здравоохранению *** (конец - Ред.), медицине ***, нам в будущем тоже ***». Это — выдержки из микроблога новосибирской студентки.

Девушка обсуждает вес пациентки.

Анна Лучинина с цинизмом маньяка смеялась над умершими пациентами, глумилась над преподавателями и сокурсниками. В «Твиттере» — полная лента варварских комментариев. Впрочем… может, это писала вовсе не симпатичная длинноволосая студентка? На это надеются педагоги. Не хочется верить, что все это — реальные мысли той, кто будет спасать людей.

— Она — студентка из сельской местности, не выдающаяся, но последняя сессия у нее без троек. Для меня загадка: у нее нет взысканий, неплохо училась, конфликтов не было. И тут ее «Твиттер». Получается, это будто два разных человека. Один — прилежный ученик вуза, а второй расторможенный неадекватный в интернете, — недоумевает Александр Новиков, декан лечебного факультета.

«Ее ругают лицемеры!» - за циничную студентку НГМУ заступились некоторые радиослушатели. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В НГМУ уже провели «консилиум»: руководители собрали совещание, пытаясь понять, как, вообще, такое «раздвоение личности» возможно. С девушкой еще не общались. Вдруг, она все объяснит, и окажется ни при чем...

— Видимо, интернет — это такая вещь, нужно доказывать, что это она автор. Сегодня этим и занимаюсь... Конечно, если это подтвердится, это недопустимый факт, это какая-то совершенно неуравновешенная особа, — переживает декан.

«Получается, это два разных человека?» - студентка НГМУ считается прилежной и бесконфликтной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск (98,3 FM). 00:00 00:00

— Говорят, медики в принципе циничны. А может, такие реплики — некая защитная реакция девушки, которая столкнулась со смертью?

— Отчего ей еще защищаться? Она пока только учится. Я даже не знаю, где она там работает, где она совмещала, что она там описывает. Она описывает какие-то ночные события... Надо выяснять. Понятно, что есть острые специальности — анестезиологи, хирурги, которые, чтобы сохранить психику, стараются не погружаться в эмоции пациента. В основном, у нас очень доброжелательный народ, очень неприятный сюрприз, конечно... Буду ее вызывать, беседовать.

В постах - сплошной цинизм и мат.

Впрочем, можно предполагать, где девушка набралась впечатлений для микроблога. Она — дочь врача. Папа работает в Каргатской ЦРБ. После скандала думает написать заявление на увольнение.

— Он - заведующий хирургическим отделением, опыт работы большой, хороший доктор, — говорит о нем Вячеслав Каракчиев, главврач больницы. — Дочь у нас не практиковалась. Я, честно говоря, ее не знаю. В больнице работают 300 человек, я же каждого ребенка не знаю в лицо.

Наш собеседник дипломатично прокомментировал и скандальные посты в микроблоге:

— В любой ситуации надо держать себя в рамках приличия, что называется. Одно дело, когда люди общаются на кухне, другое выставлять это все на всемирное обозрение. Конечно, нехорошо. Мало ли, что мы думаем, но не все говорим. Да и думать так не хорошо.

Будни медиков.

Аня родом из райцентра Каргат. Удивительно, но не все местные жители ополчились на девушку. Кто-то пытается оправдать:

— Хорошая девочка, подрабатывала санитаркой, еще учась в школе. Профессию выбрала не случайно. Прилежная и добросовестная. Немного замкнутая, закомплексованная. Отсюда такая разнузданность в твиттах. Пишет так с первого курса, а интерес к ней возник только сейчас. Почему? А ее папа — доктор Лучинин — единственный хирург с таким опытом и квалификацией в каргатской ЦРБ. У него двое детей, оба выбрали профессию медика. Очень жаль, если Каргат потеряет такого специалиста.

«Им смерть не страшна» - инцидент со студенткой НГМУ прокомментировал магистр психологии. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск (98,3 FM). 00:00 00:00

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Это просто мысли вслух, мысли в клавиатуру»

Мы позвонили клиническому психологу Андрею Якутину. Первым делом спросили: «Может, у девушки такая психологическая реакция? Насмотрелась в моргах на погибших, а теперь так защищается?».

— В морги их не возят, в меде уже нет анатомического театра, там манекены лежат. То есть студенты не работают с живыми людьми. Получается, что из них растят бездушных пользователей компьютеров, где даже если и есть смерть, то она не страшная. Вы имеете дело не с медиками и докторами, а со студенткой. И она - яркий представитель того поколения, которое показывает, что медицина будет либо роботизирована, либо обезличена каким-то другим образом. Примерно три школьных поколения у нас уже выросли на компьютерах. Они пошли в университеты, они их заканчивают. Изменилась жизнь, появился интернет, это устройство достаточно бездушное. Вспомните любые стрелялки, чем больше людей в них вы убили, тем лучше. И никто не рыдает над каждым трупом в этой игрушке. Поэтому обезличивание, уничтожение душевности - оно отразилось на этом поколении. Ничего удивительного в этой истории нет. Девушка не писала эти твитты напоказ, это просто мысли вслух, мысли в клавиатуру. Более того, я не думаю, что из-за того, что это сейчас вышло в свет, она эти мысли как-то поменяет. Она — продукт компьютеризации общества, я более чем уверен, что это не единичный случай.

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