Переживает и оперирует: хирург, чья дочь-студентка сравнивала пациентов с колбасой, не написал заявление на увольнение

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-27T16:29:37+03:00

Пятикурсница НГМУ выкладывала в «Твиттер» издевательские комментарии о больных. Когда они разлетелись по сети, это стало ударом для отца-врача

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Отец новосибирской студентки Анны Лучининой болезненно переживает скандал, связанный с дочерью. Девушка систематически комментировала в интернете операции, действия больных и учебу в НГМУ. При этом посты в «Твиттере» были довольно глумливыми и бранными. После того, как больной умер после операции у ее отца, студентка написала о нем «порезали, как колбасу». Женщину с избыточным весом назвала жабой. Кто-то скопировал многочисленные посты на популярный в Каргате сайт объявлений, и Анна прославилась.

В больнице, где работает отец Анны, говорили, что отец студентки думает об увольнении. Но, возможно, он все-таки останется в хирургии. Во всяком случае, главврач Каргатской ЦРБ Вячеслав Каракчиев заверил «Комсомольскую правду»-Новосибирск», что доктор не подавал ему сегодня заявления. Хотя он отметил, что хирург тяжело переживает ситуацию.

«Получается, это два разных человека?» - студентка НГМУ считается прилежной и бесконфликтной. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск (98,3 FM). 00:00 00:00

- Однозначно, человеку неприятна эта ситуация, - сказал главврач. – Но заявления не было.

На вопрос о планах Лучинина его начальник ответил:

- Не могу пока сказать. Мы сегодня оперировали целый день практически.

Доктора он характеризует хорошо. Также, пожелав остаться анонимным, хирурга похвалил один из местных жителей.

«Ее ругают лицемеры!» - за циничную студентку НГМУ заступились некоторые радиослушатели. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Доктор Лучинин — единственный хирург с таким опытом и квалификацией в каргатской ЦРБ. У него двое детей, оба выбрали профессию медика. Очень жаль, если Каргат потеряет такого специалиста, - сказал наш собеседник.

Под вопросом пока и судьба студентки, которая учится на пятом курсе. Но резких решений педагоги не принимали.

- Уставом вуза, Кодексом чести студента НГМУ предусмотрены меры дисциплинарного реагирования на подобные инциденты. Рассматривается вопрос о вынесении дисциплинарного взыскания студентке Лучининой А. В., - говорится в официальном ответе вуза на запрос Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Девушка обсуждает вес пациентки.

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ИСТОЧНИК KP.RU