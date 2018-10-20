Александр Зырянов: если и давать другое имя новосибирскому аэропорту, то Михаила Ломоносова

20 Окт. 01:00 2018-10-22T09:27:59+03:00

Что появится рядом с яркой надписью Толмачево, пока не известно. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Проект «Великие имена России», предложенный Общественной палатой страны, заставил задуматься жителей многих городов. Идея простая: добавить к названиям 45 аэропортов имена известных личностей нашего государства, Толмачево в этом списке тоже есть.

Мы уже писали, как наши радиослушатели отнеслись к этому предложению. Большинство все-таки против переименований, в то же время губернатор Новосибирской области проект поддержал и предложил сибирякам сделать выбор в пользу имен знаменитых земляков.

Продолжаем публиковать точки зрения по поводу проекта. Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов предлагает добавить к названию нашего аэропорта имя Михаила Васильевича Ломоносова:

- По-моему, у нашего аэропорта уже есть название, которое устраивает жителей региона. Но если принято такое решение - дополнить названия аэропортов именами выдающихся соотечественников, то это должны быть действительно великие люди.

В таком случае я предлагаю дать Новосибирскому аэропорту имя Михаила Васильевича Ломоносова.

Новосибирск - это прежде всего центр мировой науки. Управление Сибирским отделением Российской академии наук (9 научных центров) осуществляется именно из Новосибирска.

Академик Михаил Алексеевич Лаврентьев.

Знаковое совпадение: день рождения Михаила Васильевича Ломоносова совпадает с днем рождения основателя сибирской академической науки - Михаила Алексеевича Лаврентьева. Почти 200 лет разделяют этих ученых, но пророческие слова Ломоносова «Российское могущество прирастать будет Сибирью» стали девизом Сибирского отделения Российской академии наук. Теперь Михайлов день (чествование великих ученых) уже стал традиционным праздником для новосибирского Академгородка.

Сегодня дело последователей Ломоносова и Лаврентьева получает новое ускорение, новый виток - в регионе при поддержке Президента РФ Владимира Владимировича Путина будет развиваться проект «Академгородок 2.0», в рамках которого планируется реализация 12 масштабных проектов в различных сферах науки.

Характер великого ученого перекликается с характером Новосибирска: как рожденный в глухой архангельской деревне Ломоносов стал ученым, организатором науки, литератором с мировым именем, так и Новосибирск из поселка для строителей железной дороги вырос в крупнейший транспортно-логистический узел России, центр науки, образования и инноваций, стал промышленным и сельскохозяйственным лидером Федерации.

Михаил Васильевич Ломоносов. Фото: cultnord.ru

Талант, результаты, успех - все это было дано и Ломоносову, и Новосибирску не по праву рождения, а благодаря упорному труду, воле, тому самому характеру. Колоссально много успел Михаил Васильевич за 54 года своей стремительной жизни, молодой Новосибирск за свои 125 - тоже. Например, наш мегаполис попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий город-миллионник. Количество жителей достигло 1 миллиона человек менее чем за 70 лет. Чикаго, с которым часто сравнивают Новосибирск по темпам развития, понадобилось для этого 85 лет, Нью-Йорку - 250, Токио - 400, Москве - 700, а Киеву - 900.

Уверен, если решение об изменении названия новосибирского аэропорта будет принято, то имя М. В. Ломоносова - это то имя, с которого должно начинаться знакомство гостей с нашим регионом.

Напомним о порядке реализации проекта. Сначала Общественная палата региона проведет открытые публичные обсуждения и сформирует первичный список имен-претендентов. На втором этапе новосибирцы смогут добавлять свои варианты. В рамках третьего этапа в ходе социологических опросов определится тройка лидеров имен-претендентов. Наконец, с 8 по 30 ноября состоится финальное голосование.

Уважаемые читатели, а вам нравится идея дать новосибирскому аэропорту имя Михаила Ломоносова? Делитесь своими мнениями в комментариях.

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