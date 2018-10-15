2018-10-15T22:08:57+03:00
Общество

«Толмачево» назовут в честь Покрышкина или Кобзона?

На просторах интернета развернулось ожесточенное сражение: сибирякам предлагают подумать над новым названием главной воздушной гавани города.
Виктор ВРОНСКИЙ
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Сибирякам предлагают подумать над новым названием главной воздушной гавани города.Сибирякам предлагают подумать над новым названием главной воздушной гавани города.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Привычное название новосибирского аэропорта может уйти в историю. Правда, с оговоркой: если этого захотят сами сибиряки.

А началось все с того, что Общественная палата РФ в первых числах октября презентовала масштабный проект «Великие имена России». 45 российских аэропортов могут получить новые имена - в честь известных соотечественников. Сделать этот выбор должны сами россияне. Есть в этом списке и новосибирский аэропорт Толмачево.

Иосифа Давыдовича в Новосибирске любят, но горожане не понимают, почему надо переименовать Толмачево в его честь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иосифа Давыдовича в Новосибирске любят, но горожане не понимают, почему надо переименовать Толмачево в его честь.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МИРОВОЙ ТРЕНД

Кстати, в стремлении назвать аэропорты именами великих мы не отличились. К примеру, парижский носит имя Шарля де Голля, индийский - Индиры Ганди, нью-йоркский - Кеннеди. В общем, неплохая компания получается...

- Удивительно, как эта идея раньше не пришла в голову. Действительно, что может быть правильнее, рациональнее, логичнее и честнее, чем использование ворот в наши регионы для популяризации нашей истории, культуры. Само обсуждение вызовет широкий и неподдельный интерес к истории и культуре, - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Первый вице-президент Российского географического общества Артур Чилингаров предложил присвоить аэропортам имена ушедших из жизни в этом году Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина.

В регионах уже начались бурные дискуссии: так, например, в числе личностей, чьи имена предлагают присвоить аэропорту Уфы, - известные на весь мир Федор Шаляпин и Рудольф Нуреев, творческий путь которых начинался именно в Уфе. А аэропорт Магадана, к примеру, предлагают назвать в честь Сергея Королева, Владимира Высоцкого, Александра Солженицына и Юрия Билибина.

Директора зоопарка, почетного жителя Новосибирска, любят и в городе, и за его пределами. Фото: предоставлено новосибирским зоопарком.

Директора зоопарка, почетного жителя Новосибирска, любят и в городе, и за его пределами. Фото: предоставлено новосибирским зоопарком.

Сами сибиряки могут внести свои предложения вплоть до 28 октября на сайте проекта «Великие имена России». После 28 октября сформированный список будет подан во ВЦИОМ, где отберут три кандидатуры. И еще: каждый имеет право проголосовать только один раз за один аэропорт. Итоги голосования станут известны 5 декабря.

СКОЛЬКО АЭРОПОРТОВ, СТОЛЬКО И ВЕЛИКИХ...

В России более 220 аэропортов. Из них лишь около десятка носят имена исторических личностей. В их числе - аэропорт Махачкалы имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, военного летчика и участника Великой Отечественной войны; аэропорт в Оренбурге имени Юрия Алексеевича Гагарина; аэропорт в городе Ульяновске, которому было присвоено имя Николая Михайловича Карамзина; международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова; международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова, а также новый международный аэропорт Ростова-на-Дону, который был построен к чемпионату мира по футболу и назван в честь казачьего атамана Матвея Ивановича Платова.

КАК НЕЛЬЗЯ НАЗЫВАТЬ

В условиях голосования сказано, что нельзя предлагать имена политиков периода новейшей истории (последние 100 лет). В остальном сфера деятельности предлагаемых кандидатов не ограничена: писатели, художники, ученые, общественники, военные деятели, экономисты.

Александр Покрышкин, конечно, наш герой.

Александр Покрышкин, конечно, наш герой.

У НАС ЧТО, СВОИХ ГЕРОЕВ НЕТ?

А в соцсетях вовсю идет настоящая битва. Пользователи предлагают свои названия, пытаются понять, чем старое не устраивает. Вот лишь часть дискуссии на одной из городских виртуальных площадок.

Владимир Савельев:

- А чего бы уж сразу Новосибирск в Новокобзонск не переименовать?

Валентина Голубкова:

- Имя Кобзона должно быть увековечено в Донецке или в Москве!

Ольга Штибен:

- Идея действительно хорошая. Но при чем тут Кобзон?

Иван Лапиков:

- У нас есть свои не менее выдающиеся новосибирцы! Какого черта название аэропорта давать в честь человека, который к Сибири не имеет никакого отношения?

Вейлон Шумахер:

- Вот это новость.

Николай Ольшанский:

- Уж в Новосибирске аэропорт надо называть в честь маршала Покрышкина!

Николай Егоров:

- Лучшего названия, чем Толмачево, просто не придумать. Кому оно не нравится?

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ?

Предложить свой вариант нового имени для Толмачево можно на сайте великиеимена.рф с 21 по 28 октября, если вас поддержат 500 человек. Проголосовать за новое имя для аэропорта Толмачево можно онлайн, по СМС, в аэропорту.

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