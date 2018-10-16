2018-10-16T14:25:56+03:00
Общество

Андрей Травников поддержал идею дать Новосибирскому аэропорту имя выдающегося человека

Выбор названия пройдет в четыре этапа
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
У новосибирцев появится возможность выбрать имя аэропорту Толмачево.У новосибирцев появится возможность выбрать имя аэропорту Толмачево.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Изменить размер текста:

Новосибирская область присоединилась к всероссийскому проекту «Великие имена России». Теперь у новосибирцев появится возможность выбрать имя аэропорту Толмачево. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал идею:

- Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 45 крупным аэропортам, в том числе и нашему Толмачево. Думаю, выбор будет непростой, у нас в регионе много талантливых и знаменитых земляков. Все решит народное голосование.

Наименование «Толмачево» у аэропорта сохранится и будет дополнено именем выдающегося соотечественника. Выборы имени пройдут в четыре этапа. Сначала общественная палата региона проведет открытые публичные обсуждения и сформирует первичный список имен-претендентов. На втором этапе, новосибирцы смогут добавлять свои варианты. В рамках третьего этапа в ходе социологических опросов определится тройка лидеров имён-претендентов. Наконец, с 8 по 30 ноября состоится финальное голосование. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя. Голосование пройдёт на сайте Великие Имена.рф, в социальных сетях, с помощью смс-голосования или заполнения анкеты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке