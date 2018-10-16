Андрей Травников поддержал идею дать Новосибирскому аэропорту имя выдающегося человека

16 Окт. 14:25 2018-10-16T14:25:56+03:00

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Новосибирская область присоединилась к всероссийскому проекту «Великие имена России». Теперь у новосибирцев появится возможность выбрать имя аэропорту Толмачево. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал идею:

- Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 45 крупным аэропортам, в том числе и нашему Толмачево. Думаю, выбор будет непростой, у нас в регионе много талантливых и знаменитых земляков. Все решит народное голосование.

Наименование «Толмачево» у аэропорта сохранится и будет дополнено именем выдающегося соотечественника. Выборы имени пройдут в четыре этапа. Сначала общественная палата региона проведет открытые публичные обсуждения и сформирует первичный список имен-претендентов. На втором этапе, новосибирцы смогут добавлять свои варианты. В рамках третьего этапа в ходе социологических опросов определится тройка лидеров имён-претендентов. Наконец, с 8 по 30 ноября состоится финальное голосование. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя. Голосование пройдёт на сайте Великие Имена.рф, в социальных сетях, с помощью смс-голосования или заполнения анкеты.