«Мама спаслась случайно — ее вызвали в ПДН»: что известно о семье из Каргата, которая потеряла в пожаре троих детей

Лариса и старший сын остались без крыши под головой. Фото: очевидец случившегося/социальные сети.

В райцентре Каргате, что в Новосибирской области, днем 5 ноября случился страшный пожар. Сгорел дом, где проживала многодетная семья. Огонь унес жизни пяти человек — двух мужчин и трех мальчиков-братьев 10, 4 и 3 лет. В то время, когда произошла трагедия, мамы и старшего сына не было дома. Подробности происшествия — в материале КП-Новосибирск.

Лариса* и ее сожитель Иван* жили вместе давно. Из совместного у них был не только дом, но и четверо мальчишек. Старшего сына сибирячка родила в 17 лет.

— Лариса и Ваня никогда не жили богато, часто нуждались. Семья не очень благополучная. Ее сожитель часто пил. Она одна тащила на себе всю семью, — рассказали КП-Новосибирск знакомые женщины.

У младших детей было отставание в развитии. Фото: социальные сети

По словам местных жителей, дети у сибирячки постоянно болели. Старший 12-летний сын — инвалид, ему выплачивали пенсию, у младших были проблемы с психикой. Один из мальчишек не разговаривал.

— Она часто отправляла старших детей в интернат. Они там учились и жили, а на каникулы домой приезжали, — говорят близкие.

5 ноября Лариса вместе со страшим 12-летним сыном пошла в полицию. Их вызвали сотрудники ПДН.

— Месяца два назад он девушке нанес сильную травму головы, вот они и ходили по полицейским. То есть и он, и его мама спаслись случайно — их вызвали в ПДН, — рассказал КП-Новосибирск один из родственников семьи.

Сожитель сибирячки любил выпить. Фото: очевидец случившегося

Пока мама решала вопросы старшего наследника, младшие дети сидели дома с отцом.

— К нему пришел друг, а точнее сосед-собутыльник. Ну, они напились и уснули. Они вместе с детьми были в одной комнате. Вроде, как говорят, что причина возгорания из-за неосторожного обращения с огнем, что все с дивана началось, — объясняют местные.

В доме был установлен дымовой пожарный извещатель, как и полагается в каждой многодетной семье. Видимо, с него и поступил вызов на пульт пожарным. На место выехали сотрудники МЧС, но было поздно: деревянный дом быстро сгорел. Тела погибших были найдены под обвалами обуглившейся избы уже после тушения пожара.

— Мы взяли ситуацию на контроль, будем проводить проверку со своей стороны. Уже отправили запросы в нужные инстанции, — сообщила КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области.

С женщиной сейчас работают психологи. Фото: очевидец случившегося

Сейчас причину пожара будут устанавливать следователи. Они уже возбудили дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Вопросы тут будут и к органам опеки. Похоже, в семье алкоголь любили больше, чем детей, но чиновники не обращали на это внимание.

Напомним, что это уже не первый случай, когда в огне из-за пьющих родителей погибают дети. В середине октября в Криводановском районе на территории СНТ «Елочки-2» сгорел дом с тремя детьми. Родители вместо того, чтобы спасать ребятишек, пьяными убежали в лес. Теперь они предстанут перед судом.

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