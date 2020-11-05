Появились фото и видео пожара в Каргате 5 ноября 2020: огонь унес жизни трех детей и двух взрослых

Появились фото и видео с места пожара в Каргате 5 ноября 2020. Фото: кадр из видео

Появились фото и видео с места пожара в Каргате 5 ноября 2020, где в огне погибли трое детей и двое взрослых. Следователи уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

На кадрах ролика видно, что внутри дом выгорел практически полностью. Огнем сильно повреждена мебель, вещи и бытовые приборы. Сейчас на месте еще работают пожарные, они разбирают конструкции сгоревшего дома. Причину возгорания установят позже дознаватели МЧС.

На месте продолжают работать пожарные. Фото: ГУ МЧС по НСО

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о пожаре, произошедшем 15 октября в садовом сообществе «Елочка», где погибли трое детей. Их родителей в этот момент дома не было, как рассказывали позже журналистам очевидцы, увидев огонь, сибиряки просто решили сбежать, оставив детей в горящем бараке.

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