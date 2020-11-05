В МЧС устанавливают причину пожара в Каргате 5 ноября 2020: в огне погибли трое детей

Спасатели разбирают сгоревшие конструкции дома, где во время пожара погибли пять человек. Фото: ГУ МЧС по НСО

На пожаре в Каргате 5 ноября 2020 года погибли пять человек, в том числе и трое детей. Сейчас спасатели разбирают конструкции сгоревшего частного дома. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливается. Следователи уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

— Сегодня, 5 ноября, около двух часов дня в единую дежурно-диспетчерскую службу Каргатского района поступило сообщение о пожаре. Через три минуты первые подразделения прибыли на место происшествия, где в тот момент из окон частного дома уже шел густой черный дым. Открытое горение удалось ликвидировать за 15 минут, полностью потушить пожар удалось в 15:20. Специалисты газодымозащитной службы проверили помещения на наличие людей. В доме были обнаружены пять человек, в том числе и трое детей, без признаков жизни, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Сейчас на месте продолжают работать специалисты МЧС, а также следователи. С родственниками погибшей семьи работает психолог.

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