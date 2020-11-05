Страшный пожар в Каргате: в сгоревшем доме погибли трое детей и двое взрослых

Под Новосибирском в пожаре погибли пять человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В райцентре Каргат Новосибирской области на пожаре погибли пять человек, в том числе и трое детей. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

— Сегодня днем в городе Каргате Новосибирской области на улице Комсомольской произошел пожар в частном жилом доме, где жила многодетная семья. Во время тушения пожара были обнаружены тела 5 человек, хозяина дома и еще одного мужчины, а также 3 несовершеннолетних детей 12, 4 и 2 лет. Личности и возраст погибших устанавливаются, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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