«Пока мамы не было дома...»: в страшном пожаре в Каргате погибли трое детей, их отец и его друг

В доме погибло пять человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Страшная трагедия произошла в одном из райцентров Новосибирской области днем 3 ноября. В городе Каргате сгорел частный дом, где проживала многодетная семья. При разборе завалов обугленного жилища нашли тела пятерых человек. В огне погибли двое мужчин и трое детей: 12, 4 и 2 лет. Подробности происшествия — в материале КП-Новосибирск.

ЧП произошло около двух часов дня, 5 ноября. Дом вспыхнул на улице Комсомольская. Очевидцы заметили черный густой дым из окон и вызвали пожарных.

— Там многодетная семья проживала. Мама, папа и четверо детей. Женщина, видимо, со старшим ребенком ушла куда-то еще с утра и оставила троих ребятишек с отцом. И вот пока мамы не было дома, к отцу, по всей видимости, друг в гости зашел, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

По словам местных жителей, семья была неблагополучная. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Жители говорят: семья была неблагополучная. Мать не работала, сидела дома с детьми. Отец выпивал. Может, и в этот раз был нетрезв?

— На ликвидацию открытого огня потребовалось 15 минут. А потом около часа пожарные проливали конструкции дома. В 15.20 спасатели объявили полную ликвидацию горения. Одновременно с этим, специалисты газодымозащитной службы проверили помещения дома на наличие людей. В ходе разведки без признаков жизни обнаружены пять человек, в том числе трое детей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Пожар произошел на площади 40 квадратных метров. На кадрах из видео, которое появилось в социальных сетях, видно, что изба прогорела дотла. Спастись было практически невозможно.

Тем временем пожаром занялась и следственная группа. Им предстоит выяснить из-за чего загорелся дом.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — прокомментировала Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

На месте трагедии сейчас находятся следователи, проводится расследование, а с родственниками погибшей семьи работают психологи. Также, возможно, у следствия в очередной раз возникнут вопросы к опеке, которая просмотрела пьющую многодетную семью.

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