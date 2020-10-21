Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 22 октября 2020 года: новые ограничения в работе общепита и антирекорд по заболевшим

В Новосибирске ограничили работу ресторанов, баров и ночных клубов Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 22 октября 2020 года не радуют. За прошедшие сутки врачи выявили очередной «антирекорд» — сразу 186 человек заболели COVID-19 в Новосибирской области. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе выросло до 15506 человек. На сегодня Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирске за сутки

В БОЛЬНИЦЕ 72 РЕБЕНКА

За минувшие сутки заболели сразу 9 детей, с начала вспышки COVID-19 выявили у 976 маленьких пациентов. В детской больнице №3 находятся 72 ребенка с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на опасную болезнь.

ТРИ СМЕРТИ ЗА СУТКИ

В Новосибирске от коронавируса скончались еще трое пациентов: это мужчин в возрасте 64 года, 65 лет и 81 год. Общее количество жертв заразы в регионе составило 542 человека.

В инфекционных больницах Новосибирска находятся 123 пациента в тяжелом состоянии, они лежат в палатах реанимации. Не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ 27 человек.

РЕСТОРАНЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ В ПОЛНОЧЬ

Власти ограничили работу ресторанов, баров и других форматов общепита в Новосибирской области. Запрет на работу будет действовать по ночам — с 24:00 до 08:00. Исключение — это места общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

БОЛЬНИЦЫ ПРОТИВ ВТОРОЙ ВОЛНЫ

Правительство Новосибирской области сообщило тревожные новости — вторая волна коронавируса в регионе и в целом по России будет масштабнее, чем была весной. Губернатор Андрей Травников сообщил, что вместо всеобщего режима самоизоляции будут вводить точечные меры борьбы с эпидемией — ради сохранения экономики. Одной из главных мер будет открытие новых больниц.

ЗАПИСАЛИ В ЗАБОЛЕВШИЕ

15 новосибирцев ошибочно записали в число заболевших коронавирусом на федеральном сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19. В минздраве региона пояснили — на сайте произошла техническая ошибка и сбой коснулся и других регионов России.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 186 человек

Количество пациентов в реанимации: 123 пациента

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но не все. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр «Красный факел» с 12 октября закрылся на 2 недели из-за коронавируса у сотрудников.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер.

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