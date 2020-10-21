Ограничение работы клубов и ресторанов в Новосибирске с 26 октября 2020 года: что теперь нельзя, когда будут открыты

В Новосибирске ввели ограничение на работу ресторанов и клубов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном правительстве рассказали, каким на этот раз будет ограничение работы клубов и ресторанов в Новосибирске с 26 октября 2020 года.

— С 26 октября оперштаб принял новые решения в отношении общепита и ночных клубов: заведения будут закрыты с 24.00 и до 8.00. Исключение — места общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах, — говорится в сообщении правительства.

Напомним, также власти сообщили о том, что из-за вспышки коронавируса школьников отправят на каникулы. Они продлятся две недели, до 9 ноября.

Медики настоятельно рекомендуют носить в общественных местах маску, пользоваться антисептиков, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Кроме того, в минздраве разъяснили, когда при плохом самочувствии и симптомах коронавируса стоит вызвать «скорую».

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